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Texas Instruments'ın OMAP işlemci bölümünü Broadcom alabilir

7 yıl
5,5b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı işlemci üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan Texas Instruments'ın, OMAP bölümünü satarak bu pazardan çıkacağı yönündeki iddialar bir süredir konuşulmakta. ARM Cortex-A9 tabanlı OMAP44xx platformunun Android 4.0 işletim sistemi için Google tarafından referans platform olarak kullanılacağı belirtilen Texas Instruments'ın, hangi gerekçelerle bu pazardan çıkmak istediği henüz bilinmiyor ancak pek çok firmanın OMAP bölümünü satın almak isteyebileceği üzerinde duruluyordu.
Gelen son bilgilere göre Broadcom, OMAP bölümü için en güçlü alıcı adaylarından biri olabilir. Firma hali hazırda ARM tabanlı çeşitli işlem çözümler sunuyor ancak büyük cihaz üreticilerinin iddialı modellerine güç verebilecek yongada sistem tarzı çözümlere sahip olmadığı görülüyor. Cortex-A9 tabanlı yongada sistem çözümleri, Nvidia'nın Tegra 2 platformu kadar yaygın olmasa da BlackBerry Playbook gibi cihazlarda kullanılan Texas Instruments, OMAP5 platformunu duyurarak ARM'ın Cortex-A15 mimarisi için adım atan ilk firma olmuştu. 

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darkaura 7 yıl
tamda arm pazari hizla buyurken satmak. neyse vardir bi bildikleri.
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NuKe_MaNia 7 yıl
broadcom network konusunda iyidir inşallah bunda da olur
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OverClocK1ng 7 yıl
Satıyorum sattt- tım.
Nooluyo beee ???
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