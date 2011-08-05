Texas Instruments'ın OMAP5 platformu 8GB bellek adresleyebiliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Google'ın son çeyrekte lanse edeceği Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi için OMAP 4 yongada sistem tasarımlarıyla referans platform sağlayıcısı olması beklenen Texas Instruments, önümüzdeki yıl içerisinde Cortex-A15 tasarımını temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan OMAP5 platformunu duyurmayı planlıyor.
ARM Cortex-A9 tasarımı ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim seviyesinde çok daha yüksek performans - özellikle kayar nokta peformansında ciddi geliştirmeler var - vermesi beklenen yeni tasarımı kullanan OMAP 5'in bellek tarafında önemli güncellemeler içerdiği ve güncellenmiş çift kanal bellek kontrolcüsü ile 8GB bellek adreslemesi yapabileceği belirtiliyor.
Tegra 2 platformunda tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan, Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yeni platformunda da güncellenmiş tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan Nvidia, mobil uygulamalarda tek kanal bellek kontrolcüsünün dahi doldurulamadığını, daha fazlasını sunmanın pratikte avantaj yaratmayacağı gibi güç tüketimine etki edeceğini dile getiriyor.
Bu noktada Texas Instruments ise farklı düşünüyor. Tegra 3 gibi çözümlerde tüm çekirdekleri bellek verisi ile besleme noktasında sorun yaşanabileceğini belirten firma, aynı zamanda Android işletim sisteminin gelişimine ve artan uygulama kullanımına dikkat çekiyor zira mobil cihazlarda zaman içerisinde daha fazla bellek kullanımına ihtiyaç duyulması bekleniyor.
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Est. varsa bilgi talebiniz yazalım.
Bilgi için teşekkür ederim, bu arada mesaj biraz sert kaçmış olabilir ama bu sizle ilgili değil dh sitesine yorum yazarken karşılaştığım zorluklardan sonra biraz sinirle yazılmıştı. Bu onuda kusura bakmayınız.
4gb ram sınırı 32-bitlik işlemcilerin 2^32 sınırından kaynaklanıyor, mevcut x86 işlemciler 64-bit artık haliyle 2^64 teorikte ram destekliyorlar.64 bitlik yazılımlar hala tam anlamıyla piyasada yaygınlaşmadığı için insanlar genelde 32 bit kullanıyor.
Daha detaylısını söylemek gerekirse işlemciler register dediğimiz yapıları üzerinde işlem yapabilir, yani her komut bellekden işlemciye yüklenir.64 bit işlemcinin registerları 64 bitlik olup işlemci tek seferde 64 bitlik veri okuyabilir ve işleyebilir.
İşlemciye belleğin hangi satırındaki komutu çalıştıracağını bilgisinide bir registera yüklüyoruz.Haliyle 2^64 adet bellek satırı adreslenebiliyor.
Örneğin 2 tane 64 bitlik register kullanıp 2^128 bitlik alan adreslenebilir ama buda hız kaybına neden olacaktır.
X86 işlemciler geriye yönelik uyumlu oluyorlar , bu sayede çok eski yazılımları emülasyon dahi yapmadan çalıştırmak mümkün olabiliyor(üçüncü parti bileşenler katmıyorum buna).Ama verimlilik kaybına neden olabiliyor.
Arm işlemciler risc yapısı gereği hızlı tasarlanabilen ve geriye pek de uyumlu olmayan işlemciler oldukları için elinizde kaynak kod olmadığı zaman yapacak hiç bir şey yoktur.
4gb işletim sisteminin tipi ile ilgili mimari ile alakası yok.TI niyeti aynı arm gibi belli sadece mobil cihazlarda kalmak değil masaüstü ve dizüstü segmentine ardından sunucu segmentine girmek.
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