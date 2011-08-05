Texas Instruments'ın OMAP5 platformu 8GB bellek adresleyebiliyor

Google'ın son çeyrekte lanse edeceği Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi için OMAP 4 yongada sistem tasarımlarıyla referans platform sağlayıcısı olması beklenen Texas Instruments, önümüzdeki yıl içerisinde Cortex-A15 tasarımını temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan OMAP5 platformunu duyurmayı planlıyor.

ARM Cortex-A9 tasarımı ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim seviyesinde çok daha yüksek performans - özellikle kayar nokta peformansında ciddi geliştirmeler var - vermesi beklenen yeni tasarımı kullanan OMAP 5'in bellek tarafında önemli güncellemeler içerdiği ve güncellenmiş çift kanal bellek kontrolcüsü ile 8GB bellek adreslemesi yapabileceği belirtiliyor.

Tegra 2 platformunda tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan, Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yeni platformunda da güncellenmiş tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan Nvidia, mobil uygulamalarda tek kanal bellek kontrolcüsünün dahi doldurulamadığını, daha fazlasını sunmanın pratikte avantaj yaratmayacağı gibi güç tüketimine etki edeceğini dile getiriyor.

Bu noktada Texas Instruments ise farklı düşünüyor. Tegra 3 gibi çözümlerde tüm çekirdekleri bellek verisi ile besleme noktasında sorun yaşanabileceğini belirten firma, aynı zamanda Android işletim sisteminin gelişimine ve artan uygulama kullanımına dikkat çekiyor zira mobil cihazlarda zaman içerisinde daha fazla bellek kullanımına ihtiyaç duyulması bekleniyor.