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Texas Instruments'ın OMAP5 platformu 8GB bellek adresleyebiliyor

7 yıl
9,6b
1
14
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın son çeyrekte lanse edeceği Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 işletim sistemi için OMAP 4 yongada sistem tasarımlarıyla referans platform sağlayıcısı olması beklenen Texas Instruments, önümüzdeki yıl içerisinde Cortex-A15 tasarımını temel alan ve 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan OMAP5 platformunu duyurmayı planlıyor.
ARM Cortex-A9  tasarımı ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketim seviyesinde çok daha yüksek performans - özellikle kayar nokta peformansında ciddi geliştirmeler var - vermesi beklenen yeni tasarımı kullanan OMAP 5'in bellek tarafında önemli güncellemeler içerdiği ve güncellenmiş çift kanal bellek kontrolcüsü ile 8GB bellek adreslemesi yapabileceği belirtiliyor.
Tegra 2 platformunda tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan, Kal-El kod adını taşıyan dört çekirdekli yeni platformunda da güncellenmiş tek kanal bellek kontrolcüsü kullanan Nvidia, mobil uygulamalarda tek kanal bellek kontrolcüsünün dahi doldurulamadığını, daha fazlasını sunmanın pratikte avantaj yaratmayacağı gibi güç tüketimine etki edeceğini dile getiriyor.
Bu noktada Texas Instruments ise farklı düşünüyor. Tegra 3 gibi çözümlerde tüm çekirdekleri bellek verisi ile besleme noktasında sorun yaşanabileceğini belirten firma, aynı zamanda Android işletim sisteminin gelişimine ve artan uygulama kullanımına dikkat çekiyor zira mobil cihazlarda zaman içerisinde daha fazla bellek kullanımına ihtiyaç duyulması bekleniyor. 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
İlginç, windows'un bile 4 GB barajını son 2 yılda geçebildiğini görünce, x86 mimarisinin windows için bir ayak bağına dönüştüğünü biraz daha yüksek sesle dillendirmek mümkün.
İlginç, windows'un bile 4 GB barajını son 2 yılda geçebildiğini görünce, x86 mimarisinin windows için bir ayak bağına dönüştüğünü biraz daha yüksek sesle dille...
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müntekim 7 yıl
fgezgini
Bilgi için teşekkür ederim, bu arada mesaj biraz sert kaçmış olabilir ama bu sizle ilgili değil dh sitesine yorum yazarken karşılaştığım zorluklardan sonra biraz sinirle yazılmıştı. Bu onuda kusura bakmayınız.
Est. varsa bilgi talebiniz yazalım.
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sleepnir 7 yıl
Bu ARM platformu iyice uçmaya başladı. Yakında bizim güncel x86 işlemcileri yakalayıp geçecek gibi gözüküyorlar. Bir de yazılım desteğini arkalarına alırlarsa Intel ve AMD'yi bayağı terletecekler diye düşünüyorum.
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Batuist 7 yıl
günümüzde hangi mobil cihaz 4GB ram belleğine takılmışki büyük sorun olsun? hangi cep telefonu yada tablet PC? 1GB ram koyuyorlarsa rami iyi deyip alıyor millet... o sınırlara daha çok var...
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fgezgini 7 yıl
müntekim
fgezginiBu arada 4G mimariyle ilgisi yok diyen arkadaşta neyle ilgisi olduğunu bir söylese de öğrensek. Yok diyor sonrası yok. Herkes uzman ama biraz bilgi vermeye gelince gerisi gelmiyor.
4gb ram sınırı 32-bitlik işlemcilerin 2^32 sınırından kaynaklanıyor, mevcut x86 işlemciler 64-bit artık haliyle 2^64 teorikte ram destekliyorlar.64 bitlik yazılımlar hala tam anlamıyla piyasada yaygınlaşmadığı için insanlar genelde 32 bit kullanıyor.Daha detaylısını söylemek gerekirse işlemciler register dediğimiz yapıları üzerinde işlem yapabilir, yani her komut bellekden işlemciye yüklenir.64 bit işlemcinin registerları 64 bitlik olup işlemci tek seferde 64 bitlik veri okuyabilir ve işleyebilir.İşlemciye belleğin hangi satırındaki
komutu çalıştıracağını bilgisinide bir registera yüklüyoruz.Haliyle 2^64 adet bellek satırı adreslenebiliyor.Örneğin 2 tane 64 bitlik register kullanıp 2^128 bitlik alan adreslenebilir ama buda hız kaybına neden olacaktır.X86 işlemciler geriye yönelik uyumlu oluyorlar , bu sayede çok eski yazılımları emülasyon dahi yapmadan çalıştırmak mümkün olabiliyor(üçüncü parti bileşenler katmıyorum buna).Ama verimlilik kaybına neden olabiliyor.Arm işlemciler risc yapısı gereği hızlı tasarlanabilen ve geriye pek de uyumlu olmayan işlemciler oldukları için elinizde kaynak kod olmadığı zaman yapacak hiç bir şey yoktur.

Bilgi için teşekkür ederim, bu arada mesaj biraz sert kaçmış olabilir ama bu sizle ilgili değil dh sitesine yorum yazarken karşılaştığım zorluklardan sonra biraz sinirle yazılmıştı. Bu onuda kusura bakmayınız.
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müntekim 7 yıl
fgezgini
Bu arada 4G mimariyle ilgisi yok diyen arkadaşta neyle ilgisi olduğunu bir söylese de öğrensek. Yok diyor sonrası yok. Herkes uzman ama biraz bilgi vermeye gelince gerisi gelmiyor.

4gb ram sınırı 32-bitlik işlemcilerin 2^32 sınırından kaynaklanıyor, mevcut x86 işlemciler 64-bit artık haliyle 2^64 teorikte ram destekliyorlar.64 bitlik yazılımlar hala tam anlamıyla piyasada yaygınlaşmadığı için insanlar genelde 32 bit kullanıyor.
Daha detaylısını söylemek gerekirse işlemciler register dediğimiz yapıları üzerinde işlem yapabilir, yani her komut bellekden işlemciye yüklenir.64 bit işlemcinin registerları 64 bitlik olup işlemci tek seferde 64 bitlik veri okuyabilir ve işleyebilir.
İşlemciye belleğin hangi satırındaki komutu çalıştıracağını bilgisinide bir registera yüklüyoruz.Haliyle 2^64 adet bellek satırı adreslenebiliyor.
Örneğin 2 tane 64 bitlik register kullanıp 2^128 bitlik alan adreslenebilir ama buda hız kaybına neden olacaktır.
X86 işlemciler geriye yönelik uyumlu oluyorlar , bu sayede çok eski yazılımları emülasyon dahi yapmadan çalıştırmak mümkün olabiliyor(üçüncü parti bileşenler katmıyorum buna).Ama verimlilik kaybına neden olabiliyor.
Arm işlemciler risc yapısı gereği hızlı tasarlanabilen ve geriye pek de uyumlu olmayan işlemciler oldukları için elinizde kaynak kod olmadığı zaman yapacak hiç bir şey yoktur.
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emregök 7 yıl
piller cok gelişmesine gerek kalmııycak
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fgezgini 7 yıl
bu 3. yorumum artık pes ettim, dh sitesi editör ve programcıları, Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın. kullanıcı düşmanı arabirim , bir basarsınız gönder tuşuna geri habere gidersiniz. Yeniden yazarsınız bu yorum önceden yapıldı der. Daha ne diyeyim bilmiyorumki. Bu arada 4G mimariyle ilgisi yok diyen arkadaşta neyle ilgisi olduğunu bir söylese de öğrensek. Yok diyor sonrası yok. Herkes uzman ama biraz bilgi vermeye gelince gerisi gelmiyor.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ohh be. 64 bit de gelince ARM a o zaman görün. Bence OMAP5 ile zaten güncel Intel işlemcilere yetişecekler. Ya da aradaki fark kat kat kapanacak...
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korsanzeki168 7 yıl
arm vs intel arm çok yüklenmeye başladı 64bit teknolojisine gecip güncel intel çiplerini yakalarsa sıkıbir rakip olabilir mimari olarakta x86dan yeni bir mimari avantajı var sadece yazılımcıları kendi yanına cekmesi gerekecek bu esnada intel devrimsel bir şey cıkarmazsa intel baya bir zorlanır...
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müntekim 7 yıl
DH Misafiri
İlginç, windowsun bile 4 GB barajını son 2 yılda geçebildiğini görünce, x86 mimarisinin windows için bir ayak bağına dönüştüğünü biraz daha yüksek sesle dillendirmek mümkün.

4gb işletim sisteminin tipi ile ilgili mimari ile alakası yok.TI niyeti aynı arm gibi belli sadece mobil cihazlarda kalmak değil masaüstü ve dizüstü segmentine ardından sunucu segmentine girmek.
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
İlginç, windows'un bile 4 GB barajını son 2 yılda geçebildiğini görünce, x86 mimarisinin windows için bir ayak bağına dönüştüğünü biraz daha yüksek sesle dillendirmek mümkün.
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