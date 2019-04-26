Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı

Pixel 3a ve Pixel 3a XL ikilisi, Evan Blass tarafından Google’ın yakında tanıtılacak orta seviyeveikilisi, Evan Blass tarafından paylaşılan bir görselde farklı bir renkte görünüyor. Rengi mor olarak adlandıran Blass, bizce olayı abartmış. Cihazın renginde mor var ile yok arası.

Beyaz modelle yan yana koyulduğunda renkteki fark anlaşılır hâle geliyor fakat sanıyoruz ki asıl ayırt edici nokta güç butonu. Beyaz modelde turuncu olan güç butonu, mor modelde parlak sarı şekilde karşımızda. Bu renk şeması size bir şey çağrıştırmadıysa biz biraz destek olalım: Thanos. Mor ten renkli ve altın sarısı eldiveniyle ayırt edilebilir bir karakter olan Thanos, Google Pixel 3a gövdesinde kendi renklerini bulabilir. Google’ın konuyla ilgili düşüncesi gerçekten bu mu yoksa biz her şeyi Avengers olarak mı görüyoruz orası hâlâ muamma.

Google’ın bu modeli nasıl adlandıracağı ise bir diğer merak konusu. Geçen yılın modellerinde “Just Black,” “Clearly White” ve “Not Pink” şeklinde bir adlandırma yapan Google, Pixel 2 ailesinde ise “Kinda Blue” adlı bir seçeneğe sahipti. Yeni Pixel 3a eğer Marvel evreni ile hiçbir bağlantıya sahip değilse adı muhtemelen “Not Purple” ya da “Kinda Purple” gibi bir şekilde karşımıza çıkacaktır.

Google Pixel 3a ve 3a XL hakkındaki bilgilere üstteki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Cihazların 7 Mayıs’ta yapılacak Google I/O 2019’da tanıtılması bekleniyor.