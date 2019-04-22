Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı

Google'ın merakla beklenen orta seviye akıllı telefonları Pixel 3a ve 3a XL'in resmi görselleri yayınlandı. Cihazlar birbirlerine her ne kadar benzese de asıl farklar 7 Mayıs'ta ortaya çıkacak.
4 hf.
2,7b
1
1
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonları şimdiye kadar çokça sızdırıldı. Cihazların tasarımları, donanımsal özellikleri hakkında bilmediğimiz kalmadı fakat şimdi Google tarafından ortaya çıkan tanıtım görselleri de işi geliştirdi. 
Görselde aynı boyutta görülen fakat aslında biri Pixel 3a, diğeri Pixel 3a XL olan cihazlar, ana ekran araçlarında tanıtım tarihi olan 7 Mayıs’ı gösteriyor. Bu tarih daha önce Google tarafından Avengers: Endgame temasıyla paylaşılmıştı
İki model her ne kadar benzer ve belki kimilerine göre sıradan görünse de onları piyasadan ayıracak şey Google’ın kendi sunduğu saf Android sürümü olacak. Bu saf Android sürümüne ek iki yıl boyunca anında güncellemeler ve beta erişimleri de kullanıcıları mutlu eden gerçeklikler. 
Donanımsal olarak iki modelin de 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Son bilgilere göre Pixel 3a, Qualcomm Snapdragon 670 sistem çipiyle gelirken 3a XL modeli daha güçlü olan Snapdragon 710 ile gelecek. 
Tanıtımına iki hafta kalan bu akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgiye ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.

https://www.androidheadlines.com/2019/04/google-pixel-3a-official-renders.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Real Slim Shady 4 hf.
2 sene önce bu tasarımla çıksa yine tepki alabilirdi, bu seneye hele hiç yakışmayan bir tasarım. Umarım kamera konusunda rakiplerinden iyidir
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Beyin ile vücut arasındaki nöronal bağlantı aydınlatılıyor 4 hf. İngiltere vatandaşlık verilerini Alexa ve Google Asistan ile sunmaya başladı 4 hf. Çin’in yeni oyun yasaları kan ve kumarı yasaklıyor 4 hf. Street Fighter V kısa bir süreliğine ücretsiz oynanabilecek 4 hf. 1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ 4 hf. Makyajlı Ford Edge Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 4 hf. HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir 4 hf. Huawei istihbarat ağından mali yardım alıyor iddiası 4 hf. Facebook yapay zeka araştırmacıları standart videolardan oyun karakterleri oluşturdu 4 hf. Realme’nin 85 dolarlık modeli C2 tanıtıldı 4 hf. Türk tasarımcıdan "Tesla pickup" için etkileyici tasarım çalışması 4 hf. Nokia 9 PureView'un parmak izi kilidi bir paket sakızla açılabiliyor 4 hf. Turkcell’den çocuklara özel 'güvenli ve eğitici' hat 4 hf. macOS 10.15 güncellemesi, birkaç iOS özelliğiyle gelecek 4 hf. Turhost ta Yeni Nesil WordPress Hosting Paketleri 4 hf. ABD'nin baskısına rağmen Huawei'nin gelirleri yüzde 39 artarak 27 milyar dolara ulaştı 4 hf. Hareketli yaşamın yaşam süresini uzattığına dair yeni kanıtlar 4 hf. Volkswagen Golf, 1.0 litre 115 PS motor seçeneğiyle Türkiye'de satışa sunuldu 4 hf. Netflix, New York'ta kuracağı prodüksiyon merkezine 100 milyon dolar yatırım yapacak 4 hf. Realme 3 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı Sonraki Çin yeni otonom amfibi aracını duyurdu 4 hf. Xiaomi’nin kordonsuz ütüsü Lofans Cordless Steam Iron satışa çıkıyor 4 hf. iPhone 11 kalıp fotoğrafları sızdırıldı 4 hf. Samsung, ekran sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un Çin lansmanını erteleyebilir 4 hf. Çin'den iddialı uzay projesi: 10 yıllık 'asteroit-kuyruklu yıldız' görevi 4 hf. Behzat Ç. kısa fragmanı yayınlandı 4 hf. AMD kartlar, Vulkan API’siyle çalışan World War Z’de NVIDIA muadillerine fark attı 4 hf. Yeni nesil PlayStation konsolu 2020 sonlarında hazır olacak 4 hf. Apple, otonom araçlar için sensör üreten tedarikçilerle görüşüyor 4 hf. Game of Thrones 8. Sezon 2. Bölüm Sızdırıldı! 4 hf. Audi e-tron teslimatları pil sıkıntısı nedeniyle gecikecek 4 hf. Apple, LG UltraFine 4K ekran satışını durdurdu 4 hf. 12 GB RAM'li Nubia Red Magic 3'ün tanıtım tarihi belli oldu 4 hf. Instagram, "Birlikte İzle" özelliğini test etmeye başladı 4 hf. Tesla'nın yeni rakibi Rivian, 2025 yılına kadar altı elektrikli araç çıkaracak 4 hf. Nvidia, GTX 1650 Ti hazırlığında 4 hf. Meizu 16T'nin canlı görüntüsü sızdı 4 hf. Google'ın Fotoğraflar uygulaması katlanabilir telefonlarla uyumlu hale geldi 4 hf. Netflix daha fazla Beyoncé özel içeriğine sahip olacak 4 hf. SpaceX'e büyük şok: Crew Dragon kapsülü paramparça oldu (Video) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim