Pixel 3a ve 3a XL resmi görselleri yayınlandı

Google’ın yeni orta seviye akıllı telefonları şimdiye kadar çokça sızdırıldı. Cihazların tasarımları, donanımsal özellikleri hakkında bilmediğimiz kalmadı fakat şimdi Google tarafından ortaya çıkan tanıtım görselleri de işi geliştirdi.

Pixel 3a, diğeri Pixel 3a XL olan cihazlar, ana ekran araçlarında tanıtım tarihi olan 7 Mayıs’ı gösteriyor. Bu tarih daha önce Google tarafından Avengers: Endgame temasıyla Görselde aynı boyutta görülen fakat aslında biri, diğeriolan cihazlar, ana ekran araçlarında tanıtım tarihi olan 7 Mayıs’ı gösteriyor. Bu tarih daha önce Google tarafından Avengers: Endgame temasıyla paylaşılmıştı

İki model her ne kadar benzer ve belki kimilerine göre sıradan görünse de onları piyasadan ayıracak şey Google’ın kendi sunduğu saf Android sürümü olacak. Bu saf Android sürümüne ek iki yıl boyunca anında güncellemeler ve beta erişimleri de kullanıcıları mutlu eden gerçeklikler.

Donanımsal olarak iki modelin de 4GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Son bilgilere göre Pixel 3a, Qualcomm Snapdragon 670 sistem çipiyle gelirken 3a XL modeli daha güçlü olan Snapdragon 710 ile gelecek.

Tanıtımına iki hafta kalan bu akıllı telefonlar hakkında daha fazla bilgiye ulaştıkça sizlerle paylaşacağız.

https://www.androidheadlines.com/2019/04/google-pixel-3a-official-renders.html