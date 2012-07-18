The Dark Knight Rises, 20 Temmuz'da Appstore ve Google Play'de





Gameloft'un DC Comics ve Warner Bros. Games ile birlikte geliştirdiği 'The Dark Knight Rises' filminin resmi mobil oyunu için yeni bir tanıtım video yayınlandı ve çıkış tarihi belirtildi.





The Amazing Spider-Man'in mobil oyununa benzer bir açık dünya oynanışı sunacak olan oyunda Batman'in yeteneklerini kullanarak Gotham City'de özgürce dolaşabileceğiz. 'The Dark Knight Rises' kaliteli grafikleri, etkileyici efektleri ve dövüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda çeşitli kullanılabilir çeşitli silahlarda bulunurken, Batman'in motoru Batpod'u kullandığı da gözlerden kaçmıyor.

Android ve iOS platformların için eş zamanlı olarak çıkış yapacak olan 'The Dark Knight Rises', filminin 20 Temmuz'da ABD'de gösterime girmesiyle birlikte Appstore ve Google Play'de yerini alacak.







http://www.touchgen.net/the-dark-knight-rises-this-friday-on-ios