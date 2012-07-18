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The Dark Knight Rises, 20 Temmuz'da Appstore ve Google Play'de

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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20
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Gameloft'un DC Comics ve Warner Bros. Games ile birlikte geliştirdiği  'The Dark Knight Rises' filminin resmi mobil oyunu için yeni bir tanıtım video yayınlandı ve çıkış tarihi belirtildi. 

The Amazing Spider-Man'in mobil oyununa benzer bir açık dünya oynanışı sunacak olan oyunda Batman'in yeteneklerini kullanarak Gotham City'de özgürce dolaşabileceğiz. 'The Dark Knight Rises' kaliteli grafikleri, etkileyici efektleri ve dövüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Oyunda çeşitli kullanılabilir çeşitli silahlarda bulunurken, Batman'in motoru Batpod'u kullandığı da gözlerden kaçmıyor. 
Android ve iOS platformların için eş zamanlı olarak çıkış yapacak olan 'The Dark Knight Rises', filminin 20 Temmuz'da ABD'de gösterime girmesiyle birlikte Appstore ve Google Play'de yerini alacak.


 

http://www.touchgen.net/the-dark-knight-rises-this-friday-on-ios Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 7 yıl
Vasto Lorde
Lucifer Roses
Vasto Lorde Spidermandaki gibi sehirde istedigimiz gbi dolasiyoruz derken nasil oluyor bu acaba ? Malum batman ucamiyor sadece havada suzulebiliyor. Binaya cikmalar , assagi atlamalar felan kisitli olacak sanirim. Sehirde dolasma gta gibi olacak buyuk iht ,sadece yerde.
batman arkham city oynadıysan bilirsin batman nasıl dolaşıyor.
Nasil oluyor hocam ufaktan bi anlatabilir misiniz

Binaların köşelerine vs. ip atıp onla gidiyor
İpin adı neydi unuttum.
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Pissoff 7 yıl
En sonunda arabanın üstüne düştüğü sahnedeki partikül efekti çok hoşuma gitti umarım oyun güzel olur zaten filmden şüphem yok
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Sputnik1 7 yıl
eskiden filmler çıkmadan duvarlara reklamları asılırdı,şimdi ise google playde duvar kağıtları,oyunları,uygulamarı çikıyor
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adını nick koydum 7 yıl
Çıksında apksi ile birlikte oynariz
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b0Ni 7 yıl
bekliyoruz
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ment877 7 yıl
Oynanis kolay olsa bari. Bu tarz oyunlarda genelde oynanıştan çok grafiğe önem veriliyor.
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BayAdonis 7 yıl
iyi gibi.
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Vasto Lorde 7 yıl
Spidermandaki gibi sehirde istedigimiz gbi dolasiyoruz derken nasil oluyor bu acaba ? Malum batman ucamiyor sadece havada suzulebiliyor. Binaya cikmalar , assagi atlamalar felan kisitli olacak sanirim. Sehirde dolasma gta gibi olacak buyuk iht ,sadece yerde.
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BekirTemel 7 yıl
Dead trigger ve Batman bu güne kadar beni heyecanlandıran oyunlardı Trigger gayet yeterliydi umarım Batmanda harika olur
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Nepennthe 7 yıl Vasto Lorde
Vasto Lorde

Spidermandaki gibi sehirde istedigimiz gbi dolasiyoruz derken nasil oluyor bu acaba ? Malum batman ucamiyor sadece havada suzulebiliyor. Binaya cikmalar , assagi atlamalar felan kisitli olacak sanirim. Sehirde dolasma gta gibi olacak buyuk iht ,sadece yerde.

batman arkham city oynadıysan bilirsin batman nasıl dolaşıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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olağan_şüpheli 7 yıl
en azından filmi 4 gözle bekliyordum
1 Yanıt Yanıtla +2
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egeberk1907 7 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

en azından filmi 4 gözle bekliyordum


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Amedra 7 yıl
Bu saatte haber bülteninizde haber mi kaldı? Şaşırdım doğrusu. Gerçi bot hesabı ama..
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jovanovic 7 yıl Amedra
Amedra
Bu saatte haber bülteninizde haber mi kaldı? Şaşırdım doğrusu. Gerçi bot hesabı ama..

Panasonic haberine bakar misin evlere senlik...

mobile.donanimhaber.com/...
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