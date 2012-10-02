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The New York Times: Steve Jobs, ilk iPhone'a Google Haritalar'ı ekleme kararını lansmana haftalar kala aldı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın iOS6 ile birlikte kullanıcılara sunmuş olduğu yeni Haritalar uygulaması birçok kez kullanıcıların olumsuz yöndeki eleştirilerine maruz kalmış, Google ile yapılan işbirliğini aratmaya başlamıştı.

İlk iPhone'dan iOS6'ya kadar Google'ın haritalar servisini kullanan Apple'ın Google ile olan işbirliği her ne kadar uzun bir ortak çalışmanın süreci gibi görünse de, The New York Times tarafından yayınlanan habere göre, ilk iPhone'a Google'ın haritalar uygulaması sadece birkaç hafta önce eklenmiş. Steve Jobs'un almış olduğu bu karardaki en temel etkenlerden birinin cihazın çoklu dokunma özelliğini ön plana çıkarmak olduğu gösterilirken, lansmana bakıldığında kararın oldukça yerinde olduğu görülüyor.

iPhone'un yapım sürecinde görev alan bir mühendisin konuyla ilgili olarak The New York Times'a yapmış olduğu açıklamada, Jobs'un yapmış olduğu sunumun iki mühendis tarafından yapılan kısa süreli bir çalışma olduğu dile getiriliyor. Ayrıca, Apple'ın bu çalışmadan önce Google ile ani gelişen bir süreç içerisinde gerekli anlaşmaları yaptığı belirtiliyor. 

İlk iPhone'un akıllı telefon pazarında yerini aldığı dönemlerde Apple'ın şu an ki gibi kendi haritalar servisini oluşturma gibi bir fikri olmadığı Jobs'un AllThingsD'den Walt Mossberg ve Kara Swisher ile yapmış olduğu konuşmadan da anlaşılıyor. Dönemin koşullarına baktığımız da ise Apple'ın iPhone'da Google'ın Haritalar uygulamasına yer vermesi oldukça mantıklı görünüyor.

http://www.nytimes.com/2012/09/29/technology/apple-apologizes-for-misstep-on-maps.html?pagewanted=1&_r=3 Yorum Yaz
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xxxx1 6 yıl en beğenilen
ilk İphone dediği olay nereden baksan 5 senelik mevzu,sırf Apple diye haber oluyor...neyse!..
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memoseler 6 yıl
İlk iPhone lansmanı herzaman tüğlerimi diken diken etmiş ve gözlerimi doldurmuştur... Bir çağı kapatıp bir çağı açtı Apple... Ama gel gör ki günümüzde iyice saçmaladı. Buna Bir Samsung kullanıcısı olarak en çok ben üzülüyorum. Böylesine dev bir şirket bunları yapmamalıydı.
İlk iPhone lansmanı herzaman tüğlerimi diken diken etmiş ve gözlerimi doldurmuştur... Bir çağı kapatıp bir çağı açtı Apple... Ama gel gör ki günümüzde iyice saç...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Legendery 6 yıl
Steve reyiz...
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Amedra 6 yıl
Başlığı keşke google translate kullanmadan çevirseydin.
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Batuist 6 yıl
The New York Times: Steve Jobs, ilk iPhone'a Google Haritalar'ı ekleme kararını lansmana haftalar kala aldı

45 hafta kala desek mesela bu başlığa aykırı birşey söylemiş olurmuyuz?? onun içinde "haftalar kala" tabirini kullanmamızda bir sakınca olmaz. :))
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darkaura 6 yıl
yeni haber samsung iphone5'e lte patentlerinden dava basvurusunda bulundu. siz hala steve jobsun 5 sene once nerde oldugunu yaza durun.
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cgdincer 6 yıl
girilen haberler için oylama sistemine geçmeyi düşünüyor musunuz ?
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a.f.y. 6 yıl
bu ne len şimdi.
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myhotyro 6 yıl
eeeei yani?
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Statistik 6 yıl
Steve Jobs gaz kacirdi haberini gorsem sasirmam valla
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fthkn 6 yıl
memoseler
İlk iPhone lansmanı herzaman tüğlerimi diken diken etmiş ve gözlerimi doldurmuştur... Bir çağı kapatıp bir çağı açtı Apple... Ama gel gör ki günümüzde iyice saçmaladı. Buna Bir Samsung kullanıcısı olarak en çok ben üzülüyorum. Böylesine dev bir şirket bunları yapmamalıydı.

Görüşlerinizi belirtirken neyi kullandığınız, geçmişte hangi markayı kullandığınız veya şimdi neyi kullanmaya karar verdiğinizin önemi var mı? Bir insan bir markayı kullanınca o markanın taraftarı olarak mı anılmak zorunda? kendinizi Samsung fanı olarak değil de yorumuzun tarafsız olarak algılanması için şu anda hangi cihazı kullandığınızı ekleme gereği duyuyorsunuz. Çünkü başta yazdığınız cümleler sizi bir apple fanboy gibi gösterebilirdi. Bu aynen "bir Galatasaraylı olarak" diye başlayıp ve diğer takımı öven yorumlara benzemiş. Niye buna gerek duyuluyor?
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1080p 6 yıl
Apple Haritaların başarısızlığını bu haber ile SIVAYIP sonra da TÜY'ü dikecekler.
Yemezler.
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depeche35 6 yıl
Markaların 5 sene önceki hallerini araştırmaya kalkarsak beynimiz kıssa devre olur.
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Cep Telefonu Diğer, uygulama haber ve
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