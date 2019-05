The New York Times: Steve Jobs, ilk iPhone'a Google Haritalar'ı ekleme kararını lansmana haftalar kala aldı

Apple'ın iOS6 ile birlikte kullanıcılara sunmuş olduğu yeni Haritalar uygulaması birçok kez kullanıcıların olumsuz yöndeki eleştirilerine maruz kalmış, Google ile yapılan işbirliğini aratmaya başlamıştı.





İlk iPhone'dan iOS6'ya kadar Google'ın haritalar servisini kullanan Apple'ın Google ile olan işbirliği her ne kadar uzun bir ortak çalışmanın süreci gibi görünse de, The New York Times tarafından yayınlanan habere göre, ilk iPhone'a Google'ın haritalar uygulaması sadece birkaç hafta önce eklenmiş. Steve Jobs'un almış olduğu bu karardaki en temel etkenlerden birinin cihazın çoklu dokunma özelliğini ön plana çıkarmak olduğu gösterilirken, lansmana bakıldığında kararın oldukça yerinde olduğu görülüyor.





iPhone'un yapım sürecinde görev alan bir mühendisin konuyla ilgili olarak The New York Times'a yapmış olduğu açıklamada, Jobs'un yapmış olduğu sunumun iki mühendis tarafından yapılan kısa süreli bir çalışma olduğu dile getiriliyor. Ayrıca, Apple'ın bu çalışmadan önce Google ile ani gelişen bir süreç içerisinde gerekli anlaşmaları yaptığı belirtiliyor.





İlk iPhone'un akıllı telefon pazarında yerini aldığı dönemlerde Apple'ın şu an ki gibi kendi haritalar servisini oluşturma gibi bir fikri olmadığı Jobs'un AllThingsD'den Walt Mossberg ve Kara Swisher ile yapmış olduğu konuşmadan da anlaşılıyor. Dönemin koşullarına baktığımız da ise Apple'ın iPhone'da Google'ın Haritalar uygulamasına yer vermesi oldukça mantıklı görünüyor.

http://www.nytimes.com/2012/09/29/technology/apple-apologizes-for-misstep-on-maps.html?pagewanted=1&_r=3