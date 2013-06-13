The Next Web, iOS 7'nin halen devam eden bir çalışma olduğunu iddia ediyor

iOS 7 ile birlikte mobil tarafta farklı bir tasarım çizgisine kavuşan Apple'ın bu yeni tasarım anlayışında Jonathan Ive'nin attığı yeni adımların etkisi oldukça büyük. The Next Web tarafından yayınlanan bir habere göre, Jonathan Ive bu adımları atarken olağanın dışında bir yol izlemiş durumda.





The Next Web'den Matthew Panzarino'nun belirttiğine göre, iOS 7'nin ikonlarının tasarımında şirketin pazarlama ve iletişimden sorumlu ekibi söz sahibi olmuş. Ayrıca, ekibin söz sahibi olduğu konular arasında çeşitli estetik unsurlarının ve renk düzenlerinin de yer aldığı belirtiliyor. Şirketin uygulama tasarımından sorumlu ekip ise, pazarlama ekibinin kararları doğrultusunda ilerlemiş ve diğer tasarım detaylarını halletmiş.

Tasarımda görev alan ekiplerin tasarım süreci boyunca pek fazla iletişim halinde olmadıkları dile getirilirken, ekiplerin rekabet içerisinde oldukları da belirtiliyor. Panzarino ekipler arasındaki bu durumun, kutuplaşmalara ve birbiriyle uyuşmayan tasarım çizgilerine neden olduğu ifade ediyor.





WWDC'de karşımıza çıkan iOS 7'nin Ive ve ekibinin halen devam etmekte olan bir çalışmasının ürünü olduğunu da belirten Pazarino, bu sürümün nihai halini alana kadar birçok değişiklik yaşayabileceğini dile getiriyor.





Apple'daki tasarım çalışmaları The Next Web'in belirttiği gibi ise, iOS 7'de tasarımsal anlamda kopukluklara sıklıkla rastlayacağız gibi görünüyor. Aslına bakılacak olursa tasarım konusunda tecrübeli bir firma olan Apple'ın iOS 7'nin tasarım çalışmalarına pazarlama ekibini de dahil etmesi biraz garip bir durum. Ancak, tasarım konusunda yeni adımlar atmaktan çekinmeyen Ive'nin ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.theverge.com/2013/6/12/4424582/ios-7-reportedly-still-a-work-in-progress