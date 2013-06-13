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The Next Web, iOS 7'nin halen devam eden bir çalışma olduğunu iddia ediyor

5 yıl
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46
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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The Next Web, iOS 7'nin halen devam eden bir çalışma olduğunu iddia ediyor
iOS 7 ile birlikte mobil tarafta farklı bir tasarım çizgisine kavuşan Apple'ın bu yeni tasarım anlayışında Jonathan Ive'nin attığı yeni adımların etkisi oldukça büyük. The Next Web tarafından yayınlanan bir habere göre, Jonathan Ive bu adımları atarken olağanın dışında bir yol izlemiş durumda.

The Next Web'den Matthew Panzarino'nun belirttiğine göre, iOS 7'nin ikonlarının tasarımında şirketin pazarlama ve iletişimden sorumlu ekibi söz sahibi olmuş. Ayrıca, ekibin söz sahibi olduğu konular arasında çeşitli estetik unsurlarının ve renk düzenlerinin de yer aldığı belirtiliyor. Şirketin uygulama tasarımından sorumlu ekip ise, pazarlama ekibinin kararları doğrultusunda ilerlemiş ve diğer tasarım detaylarını halletmiş.
Tasarımda görev alan ekiplerin tasarım süreci boyunca pek fazla iletişim halinde olmadıkları dile getirilirken, ekiplerin rekabet içerisinde oldukları da belirtiliyor. Panzarino ekipler arasındaki bu durumun, kutuplaşmalara ve birbiriyle uyuşmayan tasarım çizgilerine neden olduğu ifade ediyor.

WWDC'de karşımıza çıkan iOS 7'nin Ive ve ekibinin halen devam etmekte olan bir çalışmasının ürünü olduğunu da belirten Pazarino, bu sürümün nihai halini alana kadar birçok değişiklik yaşayabileceğini dile getiriyor. 

Apple'daki tasarım çalışmaları The Next Web'in belirttiği gibi ise, iOS 7'de tasarımsal anlamda kopukluklara sıklıkla rastlayacağız gibi görünüyor. Aslına bakılacak olursa tasarım konusunda tecrübeli bir firma olan Apple'ın iOS 7'nin tasarım çalışmalarına pazarlama ekibini de dahil etmesi biraz garip bir durum. Ancak, tasarım konusunda yeni adımlar atmaktan çekinmeyen Ive'nin ne denli başarılı olabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.    

http://www.theverge.com/2013/6/12/4424582/ios-7-reportedly-still-a-work-in-progress Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Renk tonlarını değiştirseler fena olmaz bu haliyle kız telefonuyum diyor resmen birde 3G hızlı erişime dahil edilmesi lazım bir işi yapıyorsan tam yap bari Apple İOS 8 de hızlı erişime 3G yi dahil edip bak yenilik yaptık derse şaşırmam
Renk tonlarını değiştirseler fena olmaz bu haliyle kız telefonuyum diyor resmen birde 3G hızlı erişime dahil edilmesi lazım bir işi yapıyorsan tam yap bari App...
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XavierPedro 5 yıl
Berbat deyip kullanmaktan vazgeçmeyeceksiniz sizi gidi dingiller :))))
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Maerson 5 yıl
Beyaz telefonda çok sıkıntı yaratacak bence ben,m telefonda beyaz her taraf beyaz olunca rahatsız edecek bir durum oluşturacak bence.Çünkü beyaz tonları çok fazla olmuş.

beyaz kelimesi çok oldu farkındayım.
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isosonsuz 5 yıl
Ben beğendim ios7'yi. Kullanışlılık artmış ancak iphone 4s de hissedilir derecede akıcılık azalmış, hatta zaman zaman donuyor. Artık beta olduğundanmıdır yoksa 4s'in kaldırmadığından mı bilmiyorum ama 1 gün kullanıp ios 6 ya geri döndüm. Akıcılık bariz farklı. Umarım ios7'nin nihayi sürümü çıktığında betadan hızlı çalışır da kullanabiliriz.
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Zenci Forvet 5 yıl isosonsuz
isosonsuz

Ben beğendim ios7'yi. Kullanışlılık artmış ancak iphone 4s de hissedilir derecede akıcılık azalmış, hatta zaman zaman donuyor. Artık beta olduğundanmıdır yoksa 4s'in kaldırmadığından mı bilmiyorum ama 1 gün kullanıp ios 6 ya geri döndüm. Akıcılık bariz farklı. Umarım ios7'nin nihayi sürümü çıktığında betadan hızlı çalışır da kullanabiliriz.

Beta yani kısaca taslak hali. Geliştirmeye devam ediyorlardır bence. Umarım içinde cleaner da gelir gereksiz dosyaları silip yer açabiliriz.
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Carfreak 5 yıl
Birtek bana mı çirkin geldi diyordum çoğunluğa da öyle gelmiş.
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mehmetfahriguven 5 yıl
iOS 7 tam ucube bir sürüm! iOS'un tasarım geçmişi böyle beş paralık edilmemeliydi! Forstall, Ive'a ne küfür ediyordur şimdi, tahmin bile edemiyorum!
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mehmetfahriguven 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Üşüyoruz, Scott reyiz!


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Yükleme, yüklettirme, kullanma, kullandırtma. #DireniOS6


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Lanet olsun, senin gibi tasarımcıya!
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onur01651 5 yıl MAVİT
Bu apple daki renkli kişiliğe sahip, sözünü geçirmeyi başarabilen insanı tebrik etmek isterim.
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General. 5 yıl en beğenilen
Renk tonlarını değiştirseler fena olmaz bu haliyle kız telefonuyum diyor resmen birde 3G hızlı erişime dahil edilmesi lazım bir işi yapıyorsan tam yap bari Apple İOS 8 de hızlı erişime 3G yi dahil edip bak yenilik yaptık derse şaşırmam
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DH Misafiri 5 yıl
Control center'a 3g açma kapama özelliği gelecek mi acaba
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beyinsis 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Control center'a 3g açma kapama özelliği gelecek mi acaba

neden böyle birşey istiyorsun ki? çok gereksiz. bluetooth, el feneri, uçak modu ve rahatsız etme butonları gerekliydi, onları koydular.
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DH Misafiri 5 yıl
ios 7 çalışma aşamasında beta 1 beta 2 beta 3 final olucak ileride daha güzel ios 7 olucak diyor şimdiden ios 7 süper ilerisi daha güzel olucak
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GktgyS 5 yıl
Aptal saptal bir şekilde frame atlamasını düzeltsinler yeter. Bence güzel oldu
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the-infinite 5 yıl
evey iyi olur biraz daha uzerinde calissinlar ve 3g butonu olsun hizli erisimde mutlaka olmali .
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