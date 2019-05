Tobgame tarafından geliştirilen macera ve aksiyon unsurlarını bünyesinde barındıran platform oyunu ‘The Other Brothers’ için oynanış videosu yayınlandı.

Oynanış yapısı olarak klasik Mario oyunlarından esinlenen The Other Brothers’ta atlıyor, zıplıyor, koşuyor ve zamana karşı yarışıyoruz. Unity grafik motoru ile geliştirilen oyunda piksel sanatı olabildiğince başarılı bir şekilde yansıtılıyor. Oyun sahip olduğu sesleriyle de eski atari oyunlarını anımsatırken, müzikler piksellerden oluşan grafik yapısıyla bir bütünlük sağlıyor. Henüz alfa aşamasında olan The Other Brothers’ın PC, Mac, İos ve Android platformları için çıkış yapacağı belirtiliyorKesin bir çıkış tarihi belirtilmese de bu yıl içerisinde çıkması beklenen ‘The Other Brothers’ piksel sanatı ile bezenmiş grafikleri ve etkileyici sesleriyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.