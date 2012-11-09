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The Walking Dead'in dördüncü hikayesi Around Every Corner, iOS platformu için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead'in dördüncü hikayesi ''Around Every Corner'' iOS platformu için yayınlandı.

Çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çeken yapım, gerilim ve korku unsurlarının ön planda tutulduğu zombilerle dolu bir dünyanın kapılarını mobil oyunculara açıyor. The Walking Dead'in ''Episodes'' menüsü altından erişilebilen 4. hikaye daha önceki hikayeler gibi 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, oyunun 2. bölümden 5. bölüme kadar olan tüm hikayelerini bulunduran hikaye paketini almanız durumunda, 26.99 TL'lik indirimli fiyattan yararlanabileceğinizi de belirtelim.
Korku ve gerilim unsurlarının ön planda tutulduğu The Walking Dead'i deneme fırsatı bulamamışsanız, ilk bölüme Appstore üzerinden 8.99 TL'ye buradan erişebilir ve şu an indirilebilir içerik olarak sunulan 2, 3, ve 4. bölümleri ''Episodes'' menüsü altından satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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EXios 7 yıl
Hayırlı olsun. ^^
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