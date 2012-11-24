The Walking Dead'in sezon sonu hikayesi No Time Left, iOS platformu için yayınlandı

Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead'in beşici hikayesi ''No Time Left'' iOS platformu için yayınlandı.





Sezonun son hikayesi ''No Time Left'' ile mobil oyuncuları çaresizliğin kol gezdiği ölü bir dünyaya tekrar götüren yapım, çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çekiyor. The Walking Dead'in ''Episodes'' menüsü altından erişilebilen beşinci hikaye daha önceki hikayeler gibi 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, oyunun ikinci bölümden beşinci bölüme kadar olan tüm hikayelerini bulunduran hikaye paketini almanız durumunda, 26.99 TL'lik indirimli fiyattan yararlanabileceğinizi de belirtelim.





Korku ve gerilim unsurlarının ön planda tutulduğu The Walking Dead'i deneme fırsatı bulamamışsanız, ilk bölüme Appstore üzerinden 8.99 TL'ye buradan erişebilir ve şu an indirilebilir içerik olarak sunulan 2, 3, 4 ve 5. bölümleri ''Episodes'' menüsü altından satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8