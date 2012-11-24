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The Walking Dead'in sezon sonu hikayesi No Time Left, iOS platformu için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Telltale Games tarafından geliştirilen The Walking Dead'in beşici hikayesi ''No Time Left'' iOS platformu için yayınlandı.

Sezonun son hikayesi ''No Time Left'' ile mobil oyuncuları çaresizliğin kol gezdiği ölü bir dünyaya tekrar götüren yapım, çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çekiyor. The Walking Dead'in ''Episodes'' menüsü altından erişilebilen beşinci hikaye daha önceki hikayeler gibi 8.99 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, oyunun ikinci bölümden beşinci bölüme kadar olan tüm hikayelerini bulunduran hikaye paketini almanız durumunda, 26.99 TL'lik indirimli fiyattan yararlanabileceğinizi de belirtelim.

Korku ve gerilim unsurlarının ön planda tutulduğu The Walking Dead'i deneme fırsatı bulamamışsanız, ilk bölüme Appstore üzerinden 8.99 TL'ye buradan erişebilir ve şu an indirilebilir içerik olarak sunulan 2, 3, 4 ve 5. bölümleri ''Episodes'' menüsü altından satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8 Yorum Yaz
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MaSSive 7 yıl
Oyunu nu bilmem ama dizi çok güzel.Bir solukta bitiyor her bölüm.Keşke daha uzun olsa bölüm süreleri.
1 Yanıt Yanıtla
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Amedra 7 yıl MaSSive
MaSSive

Oyunu nu bilmem ama dizi çok güzel.Bir solukta bitiyor her bölüm.Keşke daha uzun olsa bölüm süreleri.

+1, Bu haberi görünce tekrardan beğendiğim bölümleri açıp izleyesim geldi valla.


3. Sezon zaten süper gidiyor..
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Litminov 7 yıl
Android'e de bekleriz ancak fiyat çok pahalı...
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JonnyCaqe 7 yıl
Benim cok hosuma gitti oyun.Bolum 4'e kadar gelmistim.Bu son hikaye heralde.Bence oyunUn hikayeye gore sekillenmesi bayagi guzel olmus.Pcdede oynuyorum arasira.
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The DarkMaster 7 yıl
8.99 verilmez ya :)
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Sproing 7 yıl
Ne bu ya oyun mu?
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udolu1905 7 yıl
bu oyunu hiç sevmedim bana göre gereksiz tavsiye etmem ben ps 3 de almıştım pişman oldum sonra gittim ios ta baktım gene sevemedim
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