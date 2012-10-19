The Walking Dead'in üçüncü bölümü Long Road Ahead, iOS platformu için yayınlandı

Haber Editörü
Telltale Games, The Walking Dead oyununun 3. Bölümü olan Long Road Ahead'ı iOS platformu içinde yayınlandı.
Çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çeken yapım; aksiyon ve korku ile harmanlanmış sahneleri ile mobil oyunculara zombiler ile dolu bir dünyanın kapılarını açıyor. The Walking Dead'in oyun menüsü üzerindeki ''Episodes'' başlığı altından erişilebilen 3. Bölüm 4.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca, 2. bölümden 5. bölüme kadar olan tüm hikayeyi kapsayan oyun paketine ise, 14.99$'lık fiyat etiketi ile ulaşabilirsiniz.
Henüz yapımı deneme fırsatı bulamamışsanız ilk bölümüne Appstore üzerinden 4.99$'lık fiyat etiketiyle buradan ulaşabilir ve şu an yayında olan 2. ve 3. bölümleri de satın alabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen
Aynen. Şu Google Play Gift Cardlar avrupaya gelse gam yemiyeceğimde, çok can sıkıyor bu durum. Marketten sadece kredi kartıyla alışveriş yapılabiliyor. iOS'ta ne güzel git 10-15 liralık kart al, ondan sonra istediğini indir.