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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Walking Dead'in üçüncü bölümü Long Road Ahead, iOS platformu için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Telltale Games, The Walking Dead oyununun 3. Bölümü olan Long Road Ahead'ı iOS platformu içinde yayınlandı.

Çizgi roman havasındaki grafikleri, gerçekçi diyalogları ve başarılı kontrolleriyle dikkat çeken yapım; aksiyon ve korku ile harmanlanmış sahneleri ile mobil oyunculara zombiler ile dolu bir dünyanın kapılarını açıyor. The Walking Dead'in oyun menüsü üzerindeki ''Episodes'' başlığı altından erişilebilen 3. Bölüm 4.99$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Ayrıca, 2. bölümden 5. bölüme kadar olan tüm hikayeyi kapsayan oyun paketine ise, 14.99$'lık fiyat etiketi ile ulaşabilirsiniz.

Henüz yapımı deneme fırsatı bulamamışsanız ilk bölümüne Appstore üzerinden 4.99$'lık fiyat etiketiyle buradan ulaşabilir ve şu an yayında olan 2. ve 3. bölümleri de satın alabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/app/walking-dead-the-game/id524731580?mt=8 Yorum Yaz
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yahoo58 7 yıl
işte aradığım oyun

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AzRocK 7 yıl yahoo58
yahooo58

işte aradığım oyun



Aynen
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Biyturs_OnSr 7 yıl
loqel
bu oyun niye android e çıkmaz
sırf bu yüzden ios a geçesim var.

Aynen. Şu Google Play Gift Cardlar avrupaya gelse gam yemiyeceğimde, çok can sıkıyor bu durum. Marketten sadece kredi kartıyla alışveriş yapılabiliyor. iOS'ta ne güzel git 10-15 liralık kart al, ondan sonra istediğini indir.
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loqel 7 yıl
bu oyun niye android e çıkmaz
sırf bu yüzden ios a geçesim var.
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