The Interview dijital satışlardan şimdiye kadar 40 milyon dolar kazandı

The Interview filmi kuşkusuz geçtiğimiz yıla damgasını vuran filmlerden birisi oldu, fakat filmin damga vurmasının sebebi ise diğerlerine göre çok farklıydı. Filmde Kuzey Kore liderinin itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle bir hacker grubun daha önce tehdit ettiği filmin yapımcısı Sony Pictures'i hacklemesi büyük ses getirmişti.

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