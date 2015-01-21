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The Interview dijital satışlardan şimdiye kadar 40 milyon dolar kazandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güvenlik
Oğuz Avcı
Editör
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The Interview dijital satışlardan şimdiye kadar 40 milyon dolar kazandı
The Interview filmi kuşkusuz geçtiğimiz yıla damgasını vuran filmlerden birisi oldu, fakat filmin damga vurmasının sebebi ise diğerlerine göre çok farklıydı. Filmde Kuzey Kore liderinin itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle bir hacker grubun daha önce tehdit ettiği filmin yapımcısı Sony Pictures'i hacklemesi büyük ses getirmişti.

Bu olayın ardından bir çok bilgiye ulaşan grup bu bilgileri ve Sony Pictures'in henüz gösterime girmemiş filmlerini internette yayınladı. Bu olayların sırasında ise Sony önce filmi yayınlamama kararı almıştı, fakat Amerikan devlet başkanı Obama Sony'nin bu hareketini "hata" olarak nitelendirmiş ve terörist tehditlere boyun eğilmemesi gerektiğini söylemişti.Yaşanan olayların ardından Sony tekrar filmi gösterime sokma kararı aldı, az sayıda sinema salonunda gösterime giren film Youtube,Xbox live, iTunes gibi dijital ortamlarda satışa çıktı. Kısa süre içerisinde film yasa dışı paylaşımlarda da yer almaya başladı. Filmin yasa dışı yollarla 20 saatte 750 bin indirilme sayısına ulaştığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Bugün gelen satış rakamları da filme olan ilginin sadece yasa dışı yollarda değil satışa sunulduğu dijital ortamlarda da kendini gösterdiğini gözler önüne seriyor. Yaklaşık 1 aydır satışta olan film toplam 5.8 Milyon adet satın alma ve kiralama ile 40 milyon dolar gelire ulaşmış durumda. ilk iki haftasında 30 milyon doları aşan filmin ise sonraki iki hafta ivmeyi azalttığı fakat yine de bu sürede 10 milyon dolar gibi bir miktar kazanmayı başardığı görülüyor. 

Filmin yapım sürecindeki maliyetinin 44 milyon dolar olduğu, ve 36 milyon dolarlık bir reklam bütçesi ayrıldığı da ironik bir şekilde hackerların yayınladığı belgelerde ortaya çıkmıştı. Saldırıların dışında 90 Milyon dolar harcamaya mal olan filmin dijital satışlar ile bu rakama ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.
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Rainbow6 4 yıl
Dracula untold mu nedir o film icinde bizlerin hassasiyet gostermesi lazim filmde tarihi olaylar carptirilmis ve filmin sonunda da Fatih Sultan Mehmeti dracula ölduruyor tarihi bir caniyi kahraman olarak gostermeye calisarak fantasi filmi ayagina Osmanli tarihini kötu ve yanlis gosteriyorlar bence imbd de gereken yapilmali
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Umutcan 4 yıl
Hack falan bahane, film iyi reklam yaptı bu şekilde.
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eyoruk 4 yıl
İleride sinema veya ev sinemasına ugramayacak digital dagıtım olacak filmler artar bu gdisile..hele daha cok kazandıracaksa
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olağan_şüpheli 4 yıl
Ss koycam.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Boş yere reklamın iyisi kötüsü olmaz dememişler
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Tony Stark 4 yıl
güzel filmdi
bu kadar kazanacağı belliydi zaten, baya ünlendi
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Gece772 4 yıl
Adamlar yapıyor usta......
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yokbeolumbe 4 yıl
O kadar reklam bana yapılsa bende çok izlenirdim
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Reklamı güzel yapıldı yoksa bu kadar izleneceğini düşünmüyorum
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gently weeps 4 yıl
Hayatında izlediğim en komik filmlerden biri olduğu açık:)
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Das Boot 4 yıl
Absürt komedi de son yıllarda izlediğim sağlam filmlerden biriydi.
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Cenkay KESER 4 yıl
Film çok fazla konuşuldu, 2. filminde çıkacağı onaylandı. 2 . filmde gişe rekorları kırarlar.
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