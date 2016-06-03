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Thermaltake, DPS güç kaynağı serisini genişletiyor

Yılın başlarında 1250Wattlık tek model ile yola çıkan LED aydınlatmalı Toughpower DPS G RGB güç kaynağı serisi, Computex 2016 fuarında 6 yeni üyeye daha kavuştu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Yılın başlarında LED aydınlatmalı ve enerji verimliliği odaklı Toughpower DPS G RGB serisini duyuran Thermaltake, tek bir 1250W model ile işe başlamıştı. Gelen yoğun talep ile birlikte, Computex 2016 fuarında seriye 6 yeni güç kaynağı daha eklendi.

Yeni modeller yazılım ile kontrol edilebilen 140mm fan barındırıyor. Yükün yoğunluğuna göre fan bekleme konumuna geçebiliyor veya kademeli olarak dönüş hızını artırıyor. Böylece sessiz bir ortam sağlanmış oluyor. Ayrıca LED aydınlatmalar ile 256 farklı profil oluşturmak da mümkün.

Yüzde 100 Japon kapasitörler ile dayanıklılığı ve kullanım ömrü artırılan modeller, akıllı güç yönetimi ile sürekli kontrol ediliyor. Herhangi bir aşırı güç yüklenmesinde kullanıcı uyarılıyor ve gerekirse sistem kapatılıyor. Ayrıca mobil uygulama üzerinden de güç kaynağına erişmek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Hepsi-bir-arada bilgisayarlarda GTX 1080 dönemi"

Seride 80 Platinum ve 80 Gold sertifikası olmak üzere iki kategori belirlenmiş. 1250W modelin de dahil olduğu 80 Platinum kategorisinde 850W, 1000W ve 1500W modeller yer alıyor. Enerji verimliliği yüzde 94 seviyesine ulaşırken, ST Microelectronics tarafından tasarlanan bir mikro kontrolcü kullanılıyor.

80 Gold sertifikası alan modeller ise 850W, 750W ve 650W şeklinde sıralanıyor. Yüzde 90 enerji verimliliğine ulaşabilen modellerde Microchip tarafından tasarlanan bir mikro kontrolcü kullanılıyor. Sonbahar döneminde satışa çıkacak olan modellerin fiyatı henüz belli değil ancak 1250W modeli 379$ civarındaydı. 

 

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-dps-g-rgb-psus,31948.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
quexstre48 3 yıl
Haber için teşekkürler, belki alakasız olacak ama '%100 türk katı kapasitör' olsa ne güzel olurdu diye geçiririm hep içimden :)
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