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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Thermaltake zorlu şartlara dayanıklı Toughpower DPS G Platinum güç kaynaklarını duyurdu

Güçlü sistemler için dayanıklı ve yüksek kaliteli bileşenlere sahip güç kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor. Toughpower DPS G Platinum serisi bu ihtiyaca hitap ediyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Güç Kaynağı
Ekrem71
Haber Editörü
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Thermaltake zorlu şartlara dayanıklı Toughpower DPS G Platinum güç kaynaklarını duyurdu


Güç kaynağı bileşeni sistem toplamak isteyenlerin olmazsa olmazı arasında. Her bütçeye hitap eden güç kaynakları piyasada bulunabiliyor ancak sistemini zorlamak isteyen kullanıcılar özel geliştirilmiş modellere yöneliyor. Thermaltake bunu göz önünde bulundurarak zorlu şartlara dayanıklı Toughpower DPS G Platinum güç kaynaklarını duyurdu

Toughpower serisi tamamen 80 Plus Platinum verimlilik sertifikasına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bu sertifika güç kaynağının çeşitli yükler altında yüzde 91 enerji verimliliği seviyesine ulaşabileceğini gösteriyor. Ayrıca seriye özgü 32-bitlik mikrokontrolcü birimi kullanıcıların sistemi izleyebilmesini ve kontrol edebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar istatistik verilerine ulaşabilirken, herhangi bir problem anında gücü düşürerek zararın önüne geçebiliyor. Kontrolcünün verilerini mobil veya çevrimiçi olarak da takip etmek mümkün.

Seride 850W, 1050W ve 1200W olmak üzere 3 model yer alıyor. Thermaltake dayanılılık ve uzun ömür için seride yüksek kaliteli Japon kapasitörlere yer vermiş. Ayrıca 7 yıllık garanti ile dayanıklılığına ne kadar güvendiğini de göstermiş. Tam modüler kablo tasarımı ile geniş bir hareket alanı sunan Toughpower serisi gerekli soğutmayı 140mm fan üzerinden sağlıyor. Seride fiyatlar 180$-220$-260$ şeklinde sıralanıyor. 

http://www.tomshardware.com/news/thermaltake-toughpower-dps-g-platinum,30447.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 4 yıl
Fiyatı pahalı geldi.
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Patren 4 yıl
gereksiz seri olmus
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Arranger. 4 yıl
Gereksiz olmuş.
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JrMaster 4 yıl
Zorlu şartlar'ı görünce; suya toza felan dayanıklı olarak bir hissiyat uyandırdı... meğersem sıradan bir güç kaynağı :)) olması gerektiği gibi ... yeni bir şey yok yani ...
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