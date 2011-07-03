Think Geek'den arcade meraklıları için akıllı telefonlara ve tabletlere özel joystick

Cep telefonları için birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Think Geek, çocukluğunu ateri salonlarına geçirenlerin ve geçmişe özlem duyanların hedef alındığı, kapasitif dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonlara, tabletlere özel joystick donanımı geliştirmiş: JOYSTICK-IT



Akıllı telefonlara ve tabletlere uyarlanan binlerce oyunla kullanılabileceği açıklanan joystick, alüminyumdan tasarlanmış ve joystick sayesinde oyunlarda daha hızlı tepkiler verilebildiği belirtiliyor. Oyunu oynamak için oyundaki tuş takımının üstüne gelecek şekilde joysticki dokunmatik ekrana yapıştırmak yeterli. Ekrana hiçbir zararının olmayacağı öne sürülen joystickin akıllı telefonlara özel versiyonu 17,99$'dan, tabletlere özel versiyonu 24,99$'dan satılmakta.



Güncelleme: Ürün, havale ile 47 TL civarında ülkemizde de satılıyor.







http://www.thinkgeek.com/gadgets/cellphone/e8f5/