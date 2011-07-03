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Think Geek'den arcade meraklıları için akıllı telefonlara ve tabletlere özel joystick

7 yıl
13,9b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Think Geek'den arcade meraklıları için akıllı telefonlara ve tabletlere özel joystick
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Cep telefonları için birbirinden ilginç ürün portföyüne sahip Think Geek, çocukluğunu ateri salonlarına geçirenlerin ve geçmişe özlem duyanların hedef alındığı, kapasitif dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonlara, tabletlere özel joystick donanımı geliştirmiş: JOYSTICK-IT
Akıllı telefonlara ve tabletlere uyarlanan binlerce oyunla kullanılabileceği açıklanan joystick, alüminyumdan tasarlanmış ve joystick sayesinde oyunlarda daha hızlı tepkiler verilebildiği belirtiliyor. Oyunu oynamak için oyundaki tuş takımının üstüne gelecek şekilde joysticki dokunmatik ekrana yapıştırmak yeterli. Ekrana hiçbir zararının olmayacağı öne sürülen joystickin akıllı telefonlara özel versiyonu 17,99$'dan, tabletlere özel versiyonu 24,99$'dan satılmakta.
Güncelleme: Ürün, havale ile 47 TL civarında ülkemizde de satılıyor.

Think Geek'den arcade meraklıları için akıllı telefonlara ve tabletlere özel joystick
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Think Geek'den arcade meraklıları için akıllı telefonlara ve tabletlere özel joystick
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http://www.thinkgeek.com/gadgets/cellphone/e8f5/ Yorum Yaz
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séquestre 7 yıl
Değişik bir ürünmüş..
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damn2u 7 yıl
Joystick denince bende microusb vb. girişten bağlanan harici bir konsol sanmıştım, resmen hayal kırıklığına uğradım.
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Mimar SaNAN 7 yıl
pahalı ve gıcık bir alet. .. . fakat kullanışlı
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Xagdas 7 yıl
DH baktı ki iPad konusunda bu joysticklere büyük ilgi var, bari bir haberini yapıyım dedi :)))

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Evomania 7 yıl
dealextreme de hesapli bulabilirsiniz gecenlerde dikkatimi cekmisti ama fiyatini hatirlayamiyorum
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yunuss.10 7 yıl
Çok güzel düşünülmüş bişey ama biraz pahalı gibi
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DH Misafiri 7 yıl
çok eski bi urun bu, iphone 4 le aynı hafta cıkmıstı biraz gec kalmıssınz haber icin
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More-TR 7 yıl

DH Misafiri

çok eski bi urun bu, iphone 4 le aynı hafta cıkmıstı biraz gec kalmıssınz haber icin

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