Thor: Karanlık Dünya'nın resmi mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı, yakında Google Play'de(Güncellendi)

1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: Karanlık Dünya" adlı filmin resmi mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı.

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Gameloft ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen yapım, filmin hikayesiyle paralel bir ilerleyiş sunuyor. İzometrik kamera açısıyla oynanan bir Hack and Slash oyunu olan Thor: Karanlık Dünya'da Thor'un kontrolleri mobil oyuncuların ellerine bırakılıyor. Bir başka Gameloft oyunu olan "Dungeon Hunter 4" ile benzer bir oyun deneyimi sunan yapım, Thor evreninin tasvir edildiği oyun dünyasıyla farklılaşıyor.Free to Play bir yapının benimsendiği oyunda 90 görev, hayatta kalmaya çalışacağımız 4 farklı arena, Thor'u özelleştirmek için çeşitli çekiç ve zırh seçenekleri de yer alıyor. Thor: Karanlık Dünya filmini merakla bekleyenlerdenseniz Türkçe dil desteğiyle gelen resmi mobil oyuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada, oyunun Android versiyonunun yakın bir zaman içerisinde yayınlanacağını da belirtelim.Güncelleme içeriği: Android platformu için de yayınlanan yapım için Google Play bağlantısı eklenmiştir.