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Thor: Karanlık Dünya'nın resmi mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı, yakında Google Play'de(Güncellendi)

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Thor: Karanlık Dünya'nın resmi mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı, yakında Google Play'de(Güncellendi)
1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: Karanlık Dünya" adlı filmin resmi mobil oyunu Appstore'daki yerini aldı. 

Gameloft ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen yapım, filmin hikayesiyle paralel bir ilerleyiş sunuyor. İzometrik kamera açısıyla oynanan bir Hack and Slash oyunu olan Thor: Karanlık Dünya'da Thor'un kontrolleri mobil oyuncuların ellerine bırakılıyor. Bir başka Gameloft oyunu olan "Dungeon Hunter 4" ile benzer bir oyun deneyimi sunan yapım, Thor evreninin tasvir edildiği oyun dünyasıyla farklılaşıyor.

Free to Play bir yapının benimsendiği oyunda 90 görev, hayatta kalmaya çalışacağımız 4 farklı arena, Thor'u özelleştirmek için çeşitli çekiç ve zırh seçenekleri de yer alıyor. Thor: Karanlık Dünya filmini merakla bekleyenlerdenseniz Türkçe dil desteğiyle gelen resmi mobil oyuna aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada, oyunun Android versiyonunun yakın bir zaman içerisinde yayınlanacağını da belirtelim.

Güncelleme içeriği: Android platformu için de yayınlanan yapım için Google Play bağlantısı eklenmiştir.

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DH Misafiri 4 yıl
Etkinlikte 126. Oldum amaTurnuva odulunu alamiyorum bi yardim edermisiniz
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Pondera 6 yıl
İlkinden iyi sanırım,o çok vasattı. Ama ben yine de çok şey beklemiyorum. Özenmiyorlar çünkü mobil oyunlara.
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Master_Evil 6 yıl
diabloda barbarian oynuyormuş gibi oldum
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theraptorx 6 yıl
Önce parası olana geliyor, o vakit
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Z.İbrahimovic10 6 yıl
Dİkkatİnİzİ çektİyse hep Google Play a yakında gelecek,gelİyor
1 Yanıt Yanıtla +2
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[__Zahid__] 6 yıl Z.İbrahimovic10
CeYCeY_45

Dİkkatİnİzİ çektİyse hep Google Play a yakında gelecek,gelİyor


aynen şİmdİ dİkkat ettİmde öyle gerçektende. çok İlgİnç doğrusu.
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ConCarnage 6 yıl
yine ilk ios
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muccos 6 yıl
Thor'u özelleştirmek için çeşitli çekiç ve zırh seçenekleri de yer alıyor. Mjolniri niye değiştirelim yav
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Schnitter 6 yıl
Beğenmedim.
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19FBurak07 6 yıl
Deniyelim bakalım
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ВAВA 6 yıl
Beğenmedim fakat denemeden bilemeyiz.
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