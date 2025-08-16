Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Deadpool geri dönüyor: Üstelik bu kez Avengers ile yan yana olacak

    Son olarak Deadpool & Wolverine'de izlediğimiz Deadpool, Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor. Üstelik sevilen karakterin MCU'ya dönüşü yeni bir Avengers filmiyle olacak.

    Avengers: doomsday'de Deadpool da yer alacak Tam Boyutta Gör
    Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarıdan sonra Deadpool'un bir şekilde Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönmesi neredeyse kaçınılmaz olmuştu. Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleşeceği bilinmiyordu. Bu belirsizlik dün ortadan kalktı. Deadpool'ın Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüşü bir Avengers filmiyle olacak.

    Avengers: Doomsday'de Ryan Reynolds da Yer Alacak

    The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre, hâlihazırda oldukça kalabalık bir kadroya sahip olan Avengers: Doomsday'de Deadpool da yer alacak. Elbette karaktere yine Ryan Reynolds hayat verecek.

    Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom olarak geri döneceği Avengers: Doomsday, bugüne kadar gördüğümüz en büyük Marvel filmlerinden biri olacak. Filmde sadece Avengers üyeleri değil, aynı zamanda Fantastik Dörtlü, eski X-Men üyeleri, Thunderbotls ekibi ve Black Panther'dan bazı karakterler de olacak. Avengers: Doomsday'de yer alacağı kesinleşen isimler şunlar:

    • Robert Downey Jr - Doctor Doom

    • Anthony Mackie - Captain America

    • Chris Hemsworth - Thor

    • Tom Hiddleston - Loki

    • Letitia Wright - Black Panther

    • Paul Rudd - Ant-Man

    • Sebastian Stan - Bucky

    • Florence Pugh - Yelena

    • Ryan Reynolds - Deadpool

    • Winston Duke - M’Baku

    • Pedro Pascal - Reed Richards

    • Simu Liu - Shang-Chi

    • David Harbour - Red Guardian

    • Wyatt Russell - U.S. Agent

    • Ebon Moss-Bachrach - The Thing

    • Joseph Quinn - Johnny Storm

    • Vanessa Kirby - Sue Storm

    • Tenoch Huerta Mejia - Namor

    • Kelsey Grammer - Beast

    • James Marsden - Cyclops

    • Channing Tatum - Gambit

    • Rebecca Romijn - Mystique

    • Patrick Stewart - Profesör X

    • Alan Cumming - Nightcrawler

    • Lewis Pullman - Sentry

    • Danny Ramirez - Falcon

    • Hannah John-Kamen - Ghost

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 1 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saçkırandan kurtulanlar opel mokka 1.6 dizel otomatik yorumlar anlık sakinleştirici ilaçlar en iyi çeken operatör electrolux kaliteli mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum