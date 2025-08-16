Deadpool geri dönüyor: Üstelik bu kez Avengers ile yan yana olacak

Avengers: Doomsday'de Ryan Reynolds da Yer Alacak
The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre, hâlihazırda oldukça kalabalık bir kadroya sahip olan Avengers: Doomsday'de Deadpool da yer alacak. Elbette karaktere yine Ryan Reynolds hayat verecek.
Robert Downey Jr.'ın Doctor Doom olarak geri döneceği Avengers: Doomsday, bugüne kadar gördüğümüz en büyük Marvel filmlerinden biri olacak. Filmde sadece Avengers üyeleri değil, aynı zamanda Fantastik Dörtlü, eski X-Men üyeleri, Thunderbotls ekibi ve Black Panther'dan bazı karakterler de olacak. Avengers: Doomsday'de yer alacağı kesinleşen isimler şunlar:
-
Robert Downey Jr - Doctor Doom
-
Anthony Mackie - Captain America
-
Chris Hemsworth - Thor
-
Tom Hiddleston - Loki
-
Letitia Wright - Black Panther
-
Paul Rudd - Ant-Man
-
Sebastian Stan - Bucky
-
Florence Pugh - Yelena
-
Ryan Reynolds - Deadpool
-
Winston Duke - M’Baku
-
Pedro Pascal - Reed Richards
-
Simu Liu - Shang-Chi
-
David Harbour - Red Guardian
-
Wyatt Russell - U.S. Agent
-
Ebon Moss-Bachrach - The Thing
-
Joseph Quinn - Johnny Storm
-
Vanessa Kirby - Sue Storm
-
Tenoch Huerta Mejia - Namor
-
Kelsey Grammer - Beast
-
James Marsden - Cyclops
-
Channing Tatum - Gambit
-
Rebecca Romijn - Mystique
-
Patrick Stewart - Profesör X
-
Alan Cumming - Nightcrawler
-
Lewis Pullman - Sentry
-
Danny Ramirez - Falcon
-
Hannah John-Kamen - Ghost
