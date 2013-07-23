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Thor: The Dark World'ün mobil oyunu Android ve iOS platformları için geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Thor: The Dark World'ün mobil oyunu Android ve iOS platformları için geliyor
1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: The Dark World" adlı filmin resmi mobil oyunu Gameloft ve Marvel iş birliğiyle Android ve iOS platformları için geliyor.

Bir Hack and Slash oyunu olarak karşımıza çıkacak olan yapım, izometrik kamera açısına sahip olacak. Oyunun duyurusuyla birlikte yayınlanan tanıtım videosuna bakarak konuşacak olursak, oyun genel yapı itibariyle Dungeon Hunter 4'ü bir hayli benziyor.

Thor: The Dark World için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, bu sonbaharda Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı söyleniyor. 

http://blog.gameloft.com/index.php/2013/07/22/thor-the-dark-world/ Yorum Yaz
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gokceonur 5 yıl
The dark world demişler her yer aydınlık
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Fear of the Dark 5 yıl gokceonur
gokceonur
The dark world demişler her yer aydınlık



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4RedSea 5 yıl
Güzel é benziyor
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DH Misafiri 6 yıl
la gardaş gurban olayım thor karanlık dünyanın çalışan bir apk dosyası var mı varsa nasıl olacak bi anlatın la :(
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affan60 5 yıl
2. dünya aılmıyor bir türlü 1 bölümü geçtim fakat 2 . dünaydaki kutular boş öylece kaldım eksik yaptığım bişeylermi var acaba ???
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CertificatedStaff 6 yıl
Bekliyoruz.
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fp 6 yıl
dungeon hunterdan ne farkı var
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Moribito 6 yıl
EPIC












































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