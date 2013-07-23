Thor: The Dark World'ün mobil oyunu Android ve iOS platformları için geliyor

1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: The Dark World" adlı filmin resmi mobil oyunu Gameloft ve Marvel iş birliğiyle Android ve iOS platformları için geliyor.





Bir Hack and Slash oyunu olarak karşımıza çıkacak olan yapım, izometrik kamera açısına sahip olacak. Oyunun duyurusuyla birlikte yayınlanan tanıtım videosuna bakarak konuşacak olursak, oyun genel yapı itibariyle Dungeon Hunter 4'ü bir hayli benziyor.





Thor: The Dark World için henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmasa da, bu sonbaharda Appstore ve Google Play'deki yerini alacağı söyleniyor.

http://blog.gameloft.com/index.php/2013/07/22/thor-the-dark-world/