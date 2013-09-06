Thor: The Dark World'ün mobil oyunu kasım ayında yayınlanacak

1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: The Dark World" adlı filmin resmi mobil oyunu için yeni bir tanıtım video yayınlandı ve çıkış tarihi konusunda ufak bir bilgi verildi.





Gameloft ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen mobil oyun, Dungeon Hunter 4'ün genel oyun dinamikleri üzerine kurulu bir yapım olarak karşımız çıkacak. Öyle ki, Thor: The Dark World'ün Dungeon Hunter 4'ün modlanmış hali gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak, Thor: The Dark World'ün neler sunacağını oyunun çıkışı için işaret edilen kasım ayında hep birlikte göreceğiz.





Android ve iOS platformları için yayınlanacak olan Thor: The Dark World'ün mobil oyununun Free to Play yapıda olacağını da belirtelim.