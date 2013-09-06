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Thor: The Dark World'ün mobil oyunu kasım ayında yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Thor: The Dark World'ün mobil oyunu kasım ayında yayınlanacak
1 Kasım tarihinde vizyona girecek olan "Thor: The Dark World" adlı filmin resmi mobil oyunu için yeni bir tanıtım video yayınlandı ve çıkış tarihi konusunda ufak bir bilgi verildi.

Gameloft ve Marvel işbirliğiyle geliştirilen mobil oyun, Dungeon Hunter 4'ün genel oyun dinamikleri üzerine kurulu bir yapım olarak karşımız çıkacak. Öyle ki, Thor: The Dark World'ün Dungeon Hunter 4'ün modlanmış hali gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Ancak, Thor: The Dark World'ün neler sunacağını oyunun çıkışı için işaret edilen kasım ayında hep birlikte göreceğiz.

Android ve iOS platformları için yayınlanacak olan Thor: The Dark World'ün mobil oyununun Free to Play yapıda olacağını da belirtelim.  

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gfbekir 6 yıl
İyi iyi gelsin bakalım, yine de mobilde basit oyunlar daha zevkli oluyor.
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AsasinoDePulgas 6 yıl
Su oyunlari parali yapsinlar 10€ alsinlar ama oyun ici para istemesinler oyun oynanmaz oldu mobilde
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CertificatedStaff 6 yıl
Şu oyunlar cidden sıkıcı hiç sevmiyorum.
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Holy Templar 6 yıl
gelsin bunuda deneriz
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