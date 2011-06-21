Tilera çok çekirdekli 64-bit işlemci ailesini duyurdu

Çok çekirdekli işlemci tasarımları üzerine uzmanlaşan San Jose merkezli yarıiletken firması Tilera, TILE Gx-3000 kod isimli 64-bit işlemci ailesini duyurdu. Ağırlıklı olarak bulut bilişim uygulamaları için hazırlanan yeni işlemci ailesi için iddialı konuşan Tilera, yüksek performans ve enerji verimliliğinde daha önce benzeri görülmemiş seviyede "kombo" performans sunacağını ifade ediyor.





Hacimli üretimi Tavyan merkezli TSMC firmasının tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek yeni işlemci ailesinde 36 çekirdekli, 64 çekirdekli ve 100 çekirdekli olmak üzere üç model sunulacak. Modeline göre 32MB'a kadar önbellekle gelecek olan işlemcilerde iki veya dört DDR3 bellek kontrolcüsüne ve çift 10 GbE arabirimiyle gelecek ve 48 Watt'a kadar TDP değeri sunacaklar.





Tilera'dan yapılan açıklamaya göre Intel'in Sandy Bridge tabanlı 32nm işlemcilere kıyasla watt başına düşen performans kıyaslamasında 10 kata kadar daha iyi olacak işlemcilerin sahip olma maliyetlerini de %50 azaltacağı ifade ediliyor. 36 çekirdekli TILE Gx-3036 işlemcisini üçüncü çeyrekte satışa sunulacağını duyuran Tilera, 64 ve 100 çekirdekli işlemcilerini ise önümüzeki yılın ilk çeyreğinde çıkaracak.