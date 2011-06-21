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Tilera çok çekirdekli 64-bit işlemci ailesini duyurdu

7 yıl
11,9b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tilera çok çekirdekli 64-bit işlemci ailesini duyurdu
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Çok çekirdekli işlemci tasarımları üzerine uzmanlaşan San Jose merkezli yarıiletken firması Tilera, TILE Gx-3000 kod isimli 64-bit işlemci ailesini duyurdu. Ağırlıklı olarak bulut bilişim uygulamaları için hazırlanan yeni işlemci ailesi için iddialı konuşan Tilera, yüksek performans ve enerji verimliliğinde daha önce benzeri görülmemiş seviyede "kombo" performans sunacağını ifade ediyor.

Hacimli üretimi Tavyan merkezli TSMC firmasının tesislerinde 40nm fabrikasyon süreciyle gerçekleştirilecek yeni işlemci ailesinde 36 çekirdekli, 64 çekirdekli ve 100 çekirdekli olmak üzere üç model sunulacak. Modeline göre 32MB'a kadar önbellekle gelecek olan işlemcilerde iki veya dört DDR3 bellek kontrolcüsüne ve çift 10 GbE arabirimiyle gelecek ve 48 Watt'a kadar TDP değeri sunacaklar. 

Tilera'dan yapılan açıklamaya göre Intel'in Sandy Bridge tabanlı 32nm işlemcilere kıyasla watt başına düşen performans kıyaslamasında 10 kata kadar daha iyi olacak işlemcilerin sahip olma maliyetlerini de %50 azaltacağı ifade ediliyor. 36 çekirdekli TILE Gx-3036 işlemcisini üçüncü çeyrekte satışa sunulacağını duyuran Tilera, 64 ve 100 çekirdekli işlemcilerini ise önümüzeki yılın ilk çeyreğinde çıkaracak. 
Tilera çok çekirdekli 64-bit işlemci ailesini duyurdu
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ForbiddenOne 7 yıl en beğenilen
Bunlar server'larda ve süper bilgisayarlarda kullanılır firmanın adını hiç duymadık ve 100 çekirdekli cpu üretiyor açıkça belli oluyorki adamlar iş dünyası için üretim yapıyor. TDP değerlerinin düşük olası normal çünkü çekirdekler küçük ve az işlem gücü kullanıyor server'larda önemli olan çok sayıda ufak işi aynı anda yapmaktır. Bu işlemciyle bir oyun oynayamazsın ama oyunun online server'ını çalıştırabilirsin.
NOT : Bu eksi basan işe yaramazı adminlere havale ediyorum herşeye eksi basıyorlar. Şimdi bu yorumun neresine katılmıyorsun.
Bunlar server'larda ve süper bilgisayarlarda kullanılır firmanın adını hiç duymadık ve 100 çekirdekli cpu üretiyor açıkça belli oluyorki adamlar iş dünyası içi...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu islemci genel olarak streaming uygulamalari icin gelistirilmis bi islemci. Dijital sinyal isleme, video, ses vs uygulamalar icin oldukca iyi performansi olan bir islemci. Onun haricinde database uygulamalarini da hedefliyor. 100 cekirdekli islemcisinin her bir cekirdegi kendi basina bir isletim sistemi calistirabiliyor. Bu islemci suan icin desktoplarda kullanilacagini sanmiyorum cunku dekstop islemcilerin optimize edildigi uygulamalar daha farkli kontrol agirlikli programlar. Bu islemci mesela bilgisayarda olsa ayni anda 10 farkli full hd filmi takilmadan izlersiniz, bi nevi GPU gibi dusunebilirsiniz ama bu islemci GPUya gore daha general purpose oldugu icin oyunlarda iyi performans veremez.
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Guest-BADE5B8A0 7 yıl
Onlar normal pc icin olurmu hic.mesela meteorolojinin bilgisayarlari intel itanium kullaniyor 1500 cekirdek... Citle citle bitmez
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sultanomar 7 yıl
geçenlerde intel bahsetmişti böyle birşeyden zaten

5000 watt falan gerekmez, güç tüketimi öyle söylemiyor

şuanda teknolojideki sorun bu çok güçlü işlemciler yapılıyor ama o işlemcileri tam manasıyla kullanacak programlar henüz yok, işlemciler teknolojiyi fazlaca önden takip ediyor
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ilterv 7 yıl
fx57
Tilera'dan yapılan açıklamaya göre Intel'in Sandy Bridge tabanlı 32nm işlemcilere kıyasla watt başına düşen performans kıyaslamasında 10 kata kadar daha iyi olacak işlemcilerin sahip olma maliyetlerini de %50 azaltacağı ifade ediliyor.


Server ve İş istasyonları için olağanüstü bir başarı demek oluyor. Eğer ellerindeki işlemcileri çoklu çekirdek desteklemeyen yada sınırlı desteği olan programların iş yükünü çekirdeklerin iş gücüne paylaştırabilecek bir teknoloji ile ileri ki zamanlarda ortaya çıkarlarsa pazar payının büyük kısmını ele geçirmeleri kaçınılmaz olur.
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DH Misafiri 7 yıl
sıkıyorlar 100 çekirdeklimi o zaman powerın 5000 watt olması gerekiyor :) işleri güçleri milleti kandırmak
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erkan0075 7 yıl
Nerde Crysis oynatır mı yorumları?

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Armin van Buuren* 7 yıl
Beyler çekirdeğin oneminin bir yerden sonra azaldığını anlamanız lazım - hangi uygulama 100 çekirdekte performanslı olarak çalışıyor? 6 ve 8 den sonraya gerek yok beyler çekirdek başına düşen GHz arttırılmalı. Bunlar bulut işlem gibi çoklu işlem gerektiren uygulamalar için
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cntzlm 7 yıl
zaten amd ve intel den sonra via var ama bizim ülkede pek yoklar.Amd nin hem inteli işlemci bazında hemde ekran kartı bazında nvidia ile yarışa girişmesi hepimizin hayrına olmuştur.Zira intelin sanal çekirdek kavramından ve oyun oynayabilmek için 200$ lık ekran kartı almaktan bıktım.boşverin böyle hayalleri inadına amd.
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@RİF_D 7 yıl
bendeki hala tek çekirdek, herifler ayçiceği çıkaracaklar.
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symbiat 7 yıl
işlemcininin mimarisi arm gibi yine RISC tabanlı. kulllanım alanıda routerlardan tutun server lara(web server-arama motoru vb.) bir çok gömülü platforma uzanıyor.
linux kerneli bu işlemcilere (TILE64) 2.6.36 dan beri destek vermekte.
günlük pc kullanımı ve windows işletim sistmei için henüz hiç bir anlam ifade etmesede, maksat büyük miktarda paralel işi düşük güç tüketimi ile çok sayıda çekirdeğe yaptırmaksa ortaya konulan performans muazzam.
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benben2009 7 yıl
abi bu işte anlayan biri yorum yapsın
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ForbiddenOne 7 yıl en beğenilen
Bunlar server'larda ve süper bilgisayarlarda kullanılır firmanın adını hiç duymadık ve 100 çekirdekli cpu üretiyor açıkça belli oluyorki adamlar iş dünyası için üretim yapıyor. TDP değerlerinin düşük olası normal çünkü çekirdekler küçük ve az işlem gücü kullanıyor server'larda önemli olan çok sayıda ufak işi aynı anda yapmaktır. Bu işlemciyle bir oyun oynayamazsın ama oyunun online server'ını çalıştırabilirsin.
NOT : Bu eksi basan işe yaramazı adminlere havale ediyorum herşeye eksi basıyorlar. Şimdi bu yorumun neresine katılmıyorsun.
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