Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.”

CNBC’de katıldığı bir programda, Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulunan Draper, bu kripto para biriminin şu an, en güvenli yatırım aracı olduğunun altını çizdi.

Bitcoin hakkında yaptığı ılımlı yorumlarla tanınan Draper, bu hafta bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü yatırımcı, Bitcoin’i tekrar tekrar tavsiye etti.

CNBC’de; “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en iyi yatırım aracıdır.” ifadesini kullanan Draper:” Şu an, büyük bir değişim ve dönüşüm var. Tamamıyla dünya çapında olan bir para birimi hakkında konuşuyoruz. Merkezsiz, güvenilir, daha efektif ve daha kullanılabilir olması da diğer artı yönleri. Bankalara bağlı değil. İnsanların Filipinler’den Meksika’ya para göndermesini, hiçbir şarta bağlamadan, mümkün kılan bir para birimi bu Bitcoin. Bu sebeplerden dolayı, itibari paralardan çok daha değerli olduğu kanısındayım.” dedi.



Draper’ın, Bitcoin ile ilgili düşüncelerini yanlış bulanlar da var. Bu dijital para birimi hakkında şüpheleri bulunanlar ve Bitcoin’e ilk çıktığından beri şüpheci yaklaşanlar, hala devletin destek verdiği itibari paraların büyük öneme sahip olduğunu söyleyip geleneksel bankacılığın devamını istiyorlar. Draper, bu kişilere katılmadığını da belirterek:” Şu anda savunulan o bankalar saldırı üstüne saldırıya maruz kalıyor. Bilgisayar korsanları, bankalardaki açıkları bulup sizin paranızı çalmak için çabalıyorlar. Bankacılar da hackerları engellemek için çalışıyorlar ancak gördüğünüz üzere bu saldırıları engellemeyi bir türlü başaramıyorlar. Halbuki Bitcoin’de durum öyle değil. Bitcoin’in hacklenemez oluşu, onu, paranızı koyabileceğiniz güvenli bir liman haline getiriyor.” dedi.

İtibari paralar kullanan ülkelerin ekonomilerindeki çöküşe de değinen Draper, bu durumla alakalı da açıklamalarda bulundu. Draper, iki Güney Amerika ülkesi olan Arjantin ve Venezuela’da yaşananları örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:” Arjantin, Venezuela ya da Nijerya’da yaşasaydınız; paranızın, her yıl yaklaşık %30 değer kaybettiğini görecektiniz. Bu ülkelerin ekonomileri çok zor durumda. İnsanlar, yatırımlarının eridiğine şahit oluyorlar. Eğer paranızı Bitcoin’e bırakırsanız daha güzel olacaktır.”

Ünlü yatırımcı, Bitcoin’in politik olarak gelişmelerden etkilenmediğini de söyledi ve söz konusu kripto para biriminin, “dünyanın geleceği” olduğunu belirtti.



http://bitcoinist.com/tim-draper-bitcoin-is-the-most-secure-place-to-put-your-money/