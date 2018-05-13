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Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.”

Amerika Birleşik Devletleri’nın en önemli yatırımcılarından olan ve bir yatırım şirketinin de sahibi olan Tim Draper, Bitcoin hakkında bir kez daha olumlu açıklamalar yaptı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.”
CNBC’de katıldığı bir programda, Bitcoin ile ilgili açıklamalarda bulunan Draper, bu kripto para biriminin şu an, en güvenli yatırım aracı olduğunun altını çizdi. 
Bitcoin hakkında yaptığı ılımlı yorumlarla tanınan Draper, bu hafta bunlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü yatırımcı, Bitcoin’i tekrar tekrar tavsiye etti.
CNBC’de; “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en iyi yatırım aracıdır.” ifadesini kullanan Draper:” Şu an, büyük bir değişim ve dönüşüm var. Tamamıyla dünya çapında olan bir para birimi hakkında konuşuyoruz. Merkezsiz, güvenilir, daha efektif ve daha kullanılabilir olması da diğer artı yönleri. Bankalara bağlı değil. İnsanların Filipinler’den Meksika’ya para göndermesini, hiçbir şarta bağlamadan, mümkün kılan bir para birimi bu Bitcoin. Bu sebeplerden dolayı, itibari paralardan çok daha değerli olduğu kanısındayım.” dedi.
 
Tim Draper: “Bitcoin, paranızı yatırabileceğiniz en güvenli liman.”
 
Draper’ın, Bitcoin ile ilgili düşüncelerini yanlış bulanlar da var. Bu dijital para birimi hakkında şüpheleri bulunanlar ve Bitcoin’e ilk çıktığından beri şüpheci yaklaşanlar, hala devletin destek verdiği itibari paraların büyük öneme sahip olduğunu söyleyip geleneksel bankacılığın devamını istiyorlar. Draper, bu kişilere katılmadığını da belirterek:” Şu anda savunulan o bankalar saldırı üstüne saldırıya maruz kalıyor. Bilgisayar korsanları, bankalardaki açıkları bulup sizin paranızı çalmak için çabalıyorlar. Bankacılar da hackerları engellemek için çalışıyorlar ancak gördüğünüz üzere bu saldırıları engellemeyi bir türlü başaramıyorlar. Halbuki Bitcoin’de durum öyle değil. Bitcoin’in hacklenemez oluşu, onu, paranızı koyabileceğiniz güvenli bir liman haline getiriyor.” dedi.
İtibari paralar kullanan ülkelerin ekonomilerindeki çöküşe de değinen Draper, bu durumla alakalı da açıklamalarda bulundu. Draper, iki Güney Amerika ülkesi olan Arjantin ve Venezuela’da yaşananları örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:” Arjantin, Venezuela ya da Nijerya’da yaşasaydınız; paranızın, her yıl yaklaşık %30 değer kaybettiğini görecektiniz. Bu ülkelerin ekonomileri çok zor durumda. İnsanlar, yatırımlarının eridiğine şahit oluyorlar. Eğer paranızı Bitcoin’e bırakırsanız daha güzel olacaktır.”
Ünlü yatırımcı, Bitcoin’in politik olarak gelişmelerden etkilenmediğini de söyledi ve söz konusu kripto para biriminin, “dünyanın geleceği” olduğunu belirtti.
 

http://bitcoinist.com/tim-draper-bitcoin-is-the-most-secure-place-to-put-your-money/ Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
kore borsasını bunlar şikayet edip spekilasyon yarattı şimdi bu açıklamayla btc vs. artıyor kim kazandı söylemeye gerek yok :)
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Spider_hip 1 yıl
Yuh adam tam saadet zincircilerinin uslubuyla konuşmuş. Hani konuşmasa daha iyimiş. Şimdi hiç güvenesim kalmadı.
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SigSauer6 1 yıl
Asıl şimdi korkun.
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VaporWave 1 yıl
nijeryanın yanına türkiyeyi de ekleyin.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Dünyada basılmış fazlasıyla para var ve bu paranın bir şekilde geri toplanması gerekiyor. Para en kolay nasıl toplanır tabii ki saadet zinciri veya kumarla. Bu üç verin ve onu beş yapalım kumar kafasıyla bir çok insanın elindeki parayı buraya yatırtmaya davet ediyorlar. Sonra da aa, cüzdan çalındı, aa balinalar takla attı deyip, hoop, parayı hüpletiyorlar. Sonra fiyatı düşürüp, hadi bir daha deneyelim, ver paranı üçü beş yapalım diyorlar.
Adam yatırımcı. Belli ki yatırımını kripto kumarbazlarının üzerine kurmuş. Ama DH ekibine ne oluyor onu sormak gerek. Kripto Para Günlükleri videolarından sonra her gün böyle albenili kurban çeken haberler koyduklarına göre yatırımlarının büyük bölümünü Kriptoya yatırmış bir DH ekibi var. Ve saçları her geçen gün daha da dökülüyor hepsinin!!!
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rambocuk 1 yıl
Herşey olabilir birileri kaybedecek birileri kazanacak
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Guhong01 1 yıl
Video programlarınızda "bu bir yatırım tavsiyesi değildir" diyip duruyorsunuz ama her gün bu tip haberler yapıyorsunuz. Editörlerin birbirini gördüğü yok sanırım, ironik bir site olmaya başladı burası.
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ahmet. 1 yıl Guhong01
Bir yatırım şirketi sahibinin kripto paralara ilişkin söylemlerini aktardığımız bir yazı. Kendi düşüncelerimizi paylaşmadık. Ya yazıyı tam olarak okumadınız ya da farklı bir yanlış anlaşılma söz konusu.
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intel7mix 1 yıl Guhong01
Yatırım tavsiyesi değilse o zaman tavsiyede verme
Haksız mı düşünüyorum
Tavsiye değildir deyip aklınıza giriyorlar sonra bir şey olunca ama tavsiye değildi derler
Olan tüketiciye oluyor günün sonunda
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Parallel Killer 1 yıl
Uber super guvenilir ciddende :)
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
kore borsasını bunlar şikayet edip spekilasyon yarattı şimdi bu açıklamayla btc vs. artıyor kim kazandı söylemeye gerek yok :)
Yanıtla +9
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Spider_hip 1 yıl
Yuh adam tam saadet zincircilerinin uslubuyla konuşmuş. Hani konuşmasa daha iyimiş. Şimdi hiç güvenesim kalmadı.
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tempestatem 1 yıl
piyasaya her giren piyasayı şişirmeye çalışıyor
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benhuraxu 1 yıl
Tamam
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SigSauer6 1 yıl
Asıl şimdi korkun.
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