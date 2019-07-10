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Suya karşı dayanıklı AirPods 3 yıl sonunda geliyor

Üçüncü nesil AirPods modelinin yıl sonuna kadar piyasaya sürülmesi beklenirken cihazla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son gelişme ise kulaklıkların suya dayanıklı olacağı yönünde.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Apple bu yılın başlarında ikinci nesil AirPods modelini piyasaya sürmüştü. Wedbush analisti Daniel Ives, yayınladığı raporda şirketin yıl sonuna doğru satışa sunacağı AirPods 3 kulaklıkların suya ve toza karşı dayanıklı olacağını belirtti.

Tasarım değişiklikleri olacak

Ives'ın araştırma notlarına göre AirPods 3 bazı tasarım iyileştirmeleri de alacak ve cihaz daha spor bir görünüme kavuşacak. Ne tür bir tasarım değişikliği olacağı henüz belli değil ancak çok da radikal bir fark olması beklenmiyor. Zira bu kulaklık serisi ilk versiyondan beri aynı tasarıma sahip. Apple'ın bir yıl içinde iki AirPods modelini çıkaracak olması ise şirket için sıradan bir durum değil.
Bununla birlikte şirketin AirPods'a gürültü önleme teknolojisi eklemeyi planladığını da daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Ayrıca Apple'ın 2019 sonuna doğru piyasaya sürmek üzere yeni bir kulak üstü kulaklık modeli üzerinde çalıştığı da sızan bilgiler arasında.

https://www.macrumors.com/2019/07/09/airpods-3-water-resistance-release-date-rumor/ Yorum Yaz
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