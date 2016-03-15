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Tinder eşleştirmeleri geçici olarak kaybolunca şikayetler yükseldi

Tinder'daki eşleşmeler teknik bir sorundan ötürü kaybolunca şikayetler arttı. Twitter üzerinden şikayetlerini dile getiren kullanıcılarla dalga geçenlere de rastlandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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2012 yılında kurulan ve kısa sürede oldukça popüler hale gelen konum tabanlı sosyal çöpçatanlık uygulaması Tinder'da pazartesi günü büyük bir sorun oluştu. Bazı kullanıcılar eşleşmelerini göremediklerinden şikayet ettiler ve şikayetlerini Twitter gibi sosyal ağlarda dile getirdiler.  
Eşleşmelerin kaybolmasının ardından herhangi bir uyarı da almayan kullanıcılardan bir tanesinin 1200 tane eşleştirmem vardı ve uygulamayı açıp kapatmamla birlikte hepsi bir anda ortadan kaybolmuştu şeklindeki tweet'i dikkat çekici. Diğer taraftan bu  şikayetlerle dalga geçenler de oldu.
Tinder yetkilileri bütün eşleştirmelerin kısa bir süre sonra yeniden kullanıcıların profillerine yükleneceğini söylese de kısa süreli bu kriz bazı kullanıcıların bu uygulamaya ne kadar bağımlı olduğunu da gözler önüne serdi. 

http://mashable.com/2016/03/14/tinder-outage/#ROdLgYMChEqP Yorum Yaz
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ssbrutality 3 yıl
Çok Mühim bir haber aman diyeyim..Heyy Allahım Ya.
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mcrew 3 yıl
Tinder daki hatunlar neredeler merak ediyorum

ya da nasıl shop luyorla o fotoğrafları hepsi photoshop uzmanı olmuş
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