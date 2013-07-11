Tiny Thief, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Geçtiğimiz yılın mart ayında "5 Ants" adlı bağımsız bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilmeye başlanan Tiny Thief, nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

Rovio'nun dağıtımcı programı Rovio Stars kapsamında yayınlanan yapım, mobil oyuncuları küçük bir hırsızın macerasına ortak ediyor. Gizlilik ve bulmaca unsurları üzerine kurulu Tiny Thief'de 100'ün üzerinde çalınabilir eşya, 35 farklı karakter, 5 farklı hikaye ve 30 farklı görev bulunuyor. Şeker dükkanı ve Robot kampları gibi birbiriyle pek fazla alakası olmayan mekanları özgün bir görsellik altında birleştiren yapımın odak noktasında ise, eğlence yer alıyor.

Tek bir dokunuşun yeterli olduğu bir kontrol şemasına sahip olan oyunun sesleri de oynanabilirliğe olumlu yönde katkıda bulunan unsurlar arasında yer alıyor. Appstore'da 5.49 TL Google Play'de ise, 3.51$'dan satışa sunulan Tiny Thief'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz.



