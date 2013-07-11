Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tiny Thief, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
868
1
9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tiny Thief, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı
Geçtiğimiz yılın mart ayında "5 Ants" adlı bağımsız bir oyun stüdyosu tarafından geliştirilmeye başlanan Tiny Thief, nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı. 
Rovio'nun dağıtımcı programı Rovio Stars kapsamında yayınlanan yapım, mobil oyuncuları küçük bir hırsızın macerasına ortak ediyor. Gizlilik ve bulmaca unsurları üzerine kurulu Tiny Thief'de 100'ün üzerinde çalınabilir eşya, 35 farklı karakter, 5 farklı hikaye ve 30 farklı görev bulunuyor. Şeker dükkanı ve Robot kampları gibi birbiriyle pek fazla alakası olmayan mekanları özgün bir görsellik altında birleştiren yapımın odak noktasında ise, eğlence yer alıyor.
Tek bir dokunuşun yeterli olduğu bir kontrol şemasına sahip olan oyunun sesleri de oynanabilirliğe olumlu yönde katkıda bulunan unsurlar arasında yer alıyor. Appstore'da 5.49 TL Google Play'de ise, 3.51$'dan satışa sunulan Tiny Thief'e aşağıdaki market bağlantılarından erişebilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 6 yıl
Oynayayım bi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ziper_gazi_ 6 yıl
haber burada çıkmadan önce apk sı çıktı :DD
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl ziper_gazi_
ziper_gazi_

haber burada çıkmadan önce apk sı çıktı :DD

Pm atsana linki kanka


Edit buldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jasonn123 6 yıl
Jailbreak akar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tunewiki 6 yıl
Gelsin apk'lar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 6 yıl
0:22 Eşek kerten hırsız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yigitkurular 6 yıl
güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy S4 video inceleme "Samsung'un süper telefonu tüm detaylarıyla testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Kadınlar erkekler kadar sevebilir mi?
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim