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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tiny Wings 2, 12 Temmuz'da App Store'da

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,2b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Kimilerine göre Angry Birds'den çok daha başarılı; basitliği, grafikleri, konsepti ile bağımlılık yaratan iOS platformunun sevilen oyunlarından Tiny Wings'in geliştiricilerinden, oyunun tutkunlarına iyi haber geldi. Uzun süredir çıkması beklenen Tiny Wings 2 sonunda 12 Temmuz'da AppStore'daki yerini alacak.

Küçük kanatlarından dolayı uçmakta zorlanan kuşa, tepelerden zıplatarak uçmasına yardımcı olduğumuz oyunun 2.ayağı için yayınlanan tanıtım videosu bir o kadar ilginç ve oyunun sevilen taraflarını yansıtan cinsten.




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iboocum 7 yıl
Androidde Dragon Fly var ücretsiz sanırım ama bi ipadde oynayamadık.. Gerçi küçük ekranlarda daha iyi olur diyemdüşünüyorum
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Noahian 7 yıl Shady
Shady

... Tiny Wings'in geliştiricilerinden....



Geliştiricileri yok Tiny Wings'in.. Geliştiricisi var.. Design, Grafik, Müzik ve Kodlama tek bir çocuğa ait..
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ShaG 7 yıl
2. oyunu çıkarıyorlar hala iPad versiyonu gelmedi.
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Barthemana 7 yıl ShaG
ShaG

2. oyunu çıkarıyorlar hala iPad versiyonu gelmedi.

Retinapad yüklerseniz çözünürlük ipade uyumlu oluyor.
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dogusengun 7 yıl
Keske androide ve ipadede gelse hemen indirirdim
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simaros 7 yıl
iso kullanılırken bağımlısı olduğum oyundu maalesef android de yok umarım yakın zamanda çıkar
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beytepeli06 7 yıl
bir güzeldi ama oynanışı zordu tam kavrayamadım henüz. 5i geçemedim
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Psycna 7 yıl
tanitim videosu cok guzel olmus ama oyun hakkinda ayni seyi dusunmuyorum maalesef.
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