Tiny Wings 2, 12 Temmuz'da App Store'da

Kimilerine göre Angry Birds'den çok daha başarılı; basitliği, grafikleri, konsepti ile bağımlılık yaratan iOS platformunun sevilen oyunlarından Tiny Wings'in geliştiricilerinden, oyunun tutkunlarına iyi haber geldi. Uzun süredir çıkması beklenen Tiny Wings 2 sonunda 12 Temmuz'da AppStore'daki yerini alacak.

Küçük kanatlarından dolayı uçmakta zorlanan kuşa, tepelerden zıplatarak uçmasına yardımcı olduğumuz oyunun 2.ayağı için yayınlanan tanıtım videosu bir o kadar ilginç ve oyunun sevilen taraflarını yansıtan cinsten.