Tiny Wings 2, 12 Temmuz'da App Store'da

Haber Editörü
Kimilerine göre Angry Birds'den çok daha başarılı; basitliği, grafikleri, konsepti ile bağımlılık yaratan iOS platformunun sevilen oyunlarından Tiny Wings'in geliştiricilerinden, oyunun tutkunlarına iyi haber geldi. Uzun süredir çıkması beklenen Tiny Wings 2 sonunda 12 Temmuz'da AppStore'daki yerini alacak.
Küçük kanatlarından dolayı uçmakta zorlanan kuşa, tepelerden zıplatarak uçmasına yardımcı olduğumuz oyunun 2.ayağı için yayınlanan tanıtım videosu bir o kadar ilginç ve oyunun sevilen taraflarını yansıtan cinsten.
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Geliştiricileri yok Tiny Wings'in.. Geliştiricisi var.. Design, Grafik, Müzik ve Kodlama tek bir çocuğa ait..
Retinapad yüklerseniz çözünürlük ipade uyumlu oluyor.