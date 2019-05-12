Tıpkı bir sülük gibi duvara tırmanan robot geliştirildi

Adeta bir sülük gibi hareket ederek, duvarlara tırmanmak için vücudunu uzatan ve bükebilen bir robot geliştirildi. Japonya'daki Toyohashi Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu robotun bina bakımları ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Duş hortumundan esinlenildi

https://www.youtube.com/watch?v=B_M-zVvODvA

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LEeCH olarak adlandırılan bu sülük robot, yalnızcatırmanmakla kalmıyor,de geçiş yapabiliyor. Bu da onu duvar yüzeylerinde serbestçeedebilen ilk yumuşak ve esnek robot yapıyor. Araştırmacılar bu robotu tasarlamak için amip, solucanlar ve ahtapotlar gibiyaratıkların hareketlerine bakarak, doğal dünyadan ipuçları aldıklarını belirtiyorlar.Toyohashi Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı'nun ekibinin verdiği bilgiye göre, hareket kabiliyetleri güvenli, sağlam, uyarlanabilir veuygulamalar için büyük umut vaat ediyor. Bu fikrin ise aynı üniversitedeki doktora öğrencisi'nın, evinde duş yaparken duş hortumundan esinlenerek ortaya çıktığı belirtiliyor.