Tıpkı bir sülük gibi duvara tırmanan robot geliştirildi

Teknoloji Editörü
Adeta bir sülük gibi hareket ederek, duvarlara tırmanmak için vücudunu uzatan ve bükebilen bir robot geliştirildi. Japonya'daki Toyohashi Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen bu robotun bina bakımları ve arama kurtarma operasyonlarında kullanılması planlanıyor.
Duş hortumundan esinlenildiLEeCH olarak adlandırılan bu sülük robot, yalnızca duvarlara tırmanmakla kalmıyor, yatay yüzeylere de geçiş yapabiliyor. Bu da onu duvar yüzeylerinde serbestçe hareket edebilen ilk yumuşak ve esnek robot yapıyor. Araştırmacılar bu robotu tasarlamak için amip, solucanlar ve ahtapotlar gibi yumuşak gövdeli yaratıkların hareketlerine bakarak, doğal dünyadan ipuçları aldıklarını belirtiyorlar.
Toyohashi Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Tomoaki Mashimo'nun ekibinin verdiği bilgiye göre, hareket kabiliyetleri güvenli, sağlam, uyarlanabilir ve karmaşık ortamlardaki uygulamalar için büyük umut vaat ediyor. Bu fikrin ise aynı üniversitedeki doktora öğrencisi Ayato Kanada'nın, evinde duş yaparken duş hortumundan esinlenerek ortaya çıktığı belirtiliyor.
https://www.youtube.com/watch?v=B_M-zVvODvA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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