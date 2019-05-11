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iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir

Bloomberg tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürmesi beklenen iPhone 11 modellerinde ters kablosuz şarj özelliği olacak.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Resmi olarak iPhone'ların ilk kablosuz şarj desteği sunan modeli iPhone X olmuştu. Ancak o zamana kadar Apple'ın bu teknolojiye geçmekte geç kaldığını söyleyebiliriz. Zira rekabet kablosuz şarj teknolojisini aşmış ve Huawei Mate 20 Pro modelinde olduğu gibi diğer cihazları şarj edebilme özelliğine doğru yol almıştı. Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple yine geriden gelecek gibi görünüyor.

Apple geriden gelmeye devam ediyor

Bloomberg'in yayınladığı yeni bir raporda, Apple'ın 2019 model iPhone modellerinde de ters kablosuz şarj özelliğinin geleceği belirtiliyor. Raporda yer alan bu bilgi, Mart ayında Mac Otakara sitesi tarafından ortaya atılan iddiayı da doğrular nitelikte. Bu da demek oluyor ki iPhone 11 modelleri, Qi standardını destekleyen cihazları ters kablosuz şarj edebilecekler.
Raporda bu özelliğin tüm yeni 2019 iPhone modellerinde olacağı belirtiliyor. Yani en düşük modelde bile ters kablosuz şarj özelliğini görebileceğiz. Daha önce Huawei ve Samsung modellerinde gördüğümüz bu özelliğin Apple'a da gelecek olması çığı açıcı bir yenilik olmasa da, iPhone kullanıcılarını memnun edecektir.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-10/apple-partner-tsmc-starts-building-chips-for-next-gen-iphones Yorum Yaz
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veteriner69 4 hf. en beğenilen
Iphone'dan sıkılan parmak kaldırsın.
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ratsx 4 hf.
Artık bu buluşa ilave 2 bin ödersiniz gari.
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ovrclds 4 hf.
Yine inanılmaz bir buluşa imza atmışlar.. Tabi öncelikli olarak kutudan hızlı şarj adaptörünün çıkması daha iyi olurdu :)
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OverClocK1ng 4 hf.
Önce kendi şarjını kendine yetiştirsin de başkasının şarjı kusur kalsın...
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terimer 3 hf. OverClocK1ng
Aynen :-D
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Kerim5100 4 hf.
Önce kablosuz şarj cihazlarını satışa çıkarsalardı kendi telefonlarını şarj edemiyorlar başka şeyleri şarj etmesi kusur kaldı XD
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ugacomtr 4 hf.
gendi gendine yetti şarjı bi de başka cihazları dolduracak. diyalizli gibi oldu iphone kullanıcıları. kabluynan geziyor :D
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veteriner69 4 hf. en beğenilen
Iphone'dan sıkılan parmak kaldırsın.
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xenix 4 hf.
Gizli huawei reklamını okuduk teşekkürler şimdi haber nedir?
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Xloud 4 hf. xenix
xenix
Gizli huawei reklamını okuduk teşekkürler şimdi haber nedir?

Yıllardır tam tersi haberleri yapıyorlardı zaten değişiklik olmuş fena mı?
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