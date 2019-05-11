iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir

Teknoloji Editörü
Resmi olarak iPhone'ların ilk kablosuz şarj desteği sunan modeli iPhone X olmuştu. Ancak o zamana kadar Apple'ın bu teknolojiye geçmekte geç kaldığını söyleyebiliriz. Zira rekabet kablosuz şarj teknolojisini aşmış ve Huawei Mate 20 Pro modelinde olduğu gibi diğer cihazları şarj edebilme özelliğine doğru yol almıştı. Yayınlanan yeni bir rapora göre Apple yine geriden gelecek gibi görünüyor.
Apple geriden gelmeye devam ediyor
Bloomberg'in yayınladığı yeni bir raporda, Apple'ın 2019 model iPhone modellerinde de ters kablosuz şarj özelliğinin geleceği belirtiliyor. Raporda yer alan bu bilgi, Mart ayında Mac Otakara sitesi tarafından ortaya atılan iddiayı da doğrular nitelikte. Bu da demek oluyor ki iPhone 11 modelleri, Qi standardını destekleyen cihazları ters kablosuz şarj edebilecekler.Raporda bu özelliğin tüm yeni 2019 iPhone modellerinde olacağı belirtiliyor. Yani en düşük modelde bile ters kablosuz şarj özelliğini görebileceğiz. Daha önce Huawei ve Samsung modellerinde gördüğümüz bu özelliğin Apple'a da gelecek olması çığı açıcı bir yenilik olmasa da, iPhone kullanıcılarını memnun edecektir.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-10/apple-partner-tsmc-starts-building-chips-for-next-gen-iphones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yıllardır tam tersi haberleri yapıyorlardı zaten değişiklik olmuş fena mı?