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Tizen işletim sisteminin 3.0 sürümü geliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tizen işletim sisteminin 3.0 sürümü geliyor

Samsung'un yıllardır üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar sadece akıllı saatlerinde yer verebildiği Tizen işletim sistemi bununla birlikte geliştirilmeye devam ediyor. Geçen yıl sistemin üçüncü sürümüne yükseltileceği açıklanmıştı.

Çin'deki Tizen Geliştirici Forumu'nda yapılan duyuruya göre Tizen 3.0 sürümü yıl sonuna doğru yayımlanmış olacak. Muhtemelen Samsung'un Rusya'da satışa sunacağı Samsung Z akıllı telefonunda da Tizen 3.0 yer alacak. 

Tizen'in bu yeni sürümünde çeşitli hatalar giderilirken, araç içi eğlence sistemlerine yönelik optimizasyonlar dikkat çekiyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri de mevcut. 

Samsung, Z akıllı ile birlikte uzun soluklu bir reklam kampanyasına başlayacak ve geliştirici ilgisini çekmeye çalışacak. Rusya'da deneme süreci geçirecek olan Samsung Z eğer geniş bir uygulama ekosistemi ve geliştirici desteği elde ederse global pazara da açılacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/10/tizen-3-0-gets-announced-tizen-developer-summit-china.html Yorum Yaz
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TUFF GONG 5 yıl
Tamam iyi güzel hoşta uygulama desteği ne alemde olacak?
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Masquerade89 5 yıl
Tizeni hala göremedik
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Guaire 5 yıl
Samsung, çip sisteminden ekranına, dahili hafıza modülünden RAM'ine, kamera sensöründen işletim sistemine kadar tepeden tırnağa her şeyiyle kendisinin elinden çıkma akıllı telefonlar üretmeye çabalıyor.

Bence buna saygı duyulmalı.

Özelleştirilmiş ARM çekirdekli çip sisteminden Super AMOLED ekranına, ISOCELL sensörlü Tizen işletim sistemli bir Samsung'u belki 1-2 sene içerisinde görebiliriz.
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DraGonS 5 yıl
Samsung tizen işletim sisteminden tamamiyle desteğini kessede birşey olmaz. Zira sistemin arkasında sadece samsung yok. Linux vakfı, intel ve nice firma geliştirmeye devam edecektir. Samsung'un telefon çıkarması sistemin gelişmesini hızladırır sadece.
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Hauntedd 5 yıl
Aslında şuanki cihazlara istek üzerine kurulabilse gelişimi çok daha hızlı olur?
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GenkaNuan 5 yıl
Bence bu sefer baya istekli gibiler inşaallah Bada vakası gibi olmaz
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Deníz 5 yıl
milleti kandırıp sonra desteği kesecek
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bblokee 5 yıl
2. Bada vakası.
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