Tizen işletim sisteminin 3.0 sürümü geliyor





Samsung'un yıllardır üzerinde çalıştığı ve bugüne kadar sadece akıllı saatlerinde yer verebildiği Tizen işletim sistemi bununla birlikte geliştirilmeye devam ediyor. Geçen yıl sistemin üçüncü sürümüne yükseltileceği açıklanmıştı.





Çin'deki Tizen Geliştirici Forumu'nda yapılan duyuruya göre Tizen 3.0 sürümü yıl sonuna doğru yayımlanmış olacak. Muhtemelen Samsung'un Rusya'da satışa sunacağı Samsung Z akıllı telefonunda da Tizen 3.0 yer alacak.





Tizen'in bu yeni sürümünde çeşitli hatalar giderilirken, araç içi eğlence sistemlerine yönelik optimizasyonlar dikkat çekiyor. Ayrıca performans iyileştirmeleri de mevcut.





Samsung, Z akıllı ile birlikte uzun soluklu bir reklam kampanyasına başlayacak ve geliştirici ilgisini çekmeye çalışacak. Rusya'da deneme süreci geçirecek olan Samsung Z eğer geniş bir uygulama ekosistemi ve geliştirici desteği elde ederse global pazara da açılacak.

http://www.androidheadlines.com/2014/10/tizen-3-0-gets-announced-tizen-developer-summit-china.html