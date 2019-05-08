Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor

Tam Boyutta Gör



Tofaş, 2015 yılından bu yana Türkiye’de üretilen Fiat Egea ailesini makyajlama kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre, Fiat Egea ailesinin makyaj operasyonu için 225 milyon dolar yatırım planlanıyor.

Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor

Makyaj operasyonundan geçirilecek Fiat Egea modelleri 2020 yılının son çeyreğinde üretim bandına çıkacak. Aynı yılın bitiminde de yeni yüzleriyle bayilerdeki yerini alacak. 3 yılda 500 bini aşkın üretim adediyle Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin üretimine 2024 yılına kadar devam edilecek.

Yeni yatırımla birlikte 2015-2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor. Bu üretimin yaklaşık %70’inin ihracat pazarına yönelik olacağı da verilen bilgiler arasında. Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. 25.10.2013 ve 6.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan projenin süresi 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştır”

Yurtdışında Fiat Tipo adıyla satılan Fiat Egea, Türkiye’de en çok satılan modeller arasında başı çekiyor. Sedan, hatchback ve station wagon gövde tipiyle satın alınabilen Egea ailesinin fiyatları 68 bin 900 TL’den başlıyor. Fiat Egea ailesinin 2019’un Ocak-Nisan döneminde toplam 14 bin 189 adet sattığını da belirtelim.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761956