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Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor

Tofaş tarafından KAP'a yapılan açıklamaya göre Fiat Egea ailesinin makyaj operasyonu için 225 milyon dolar yatırım planlanıyor. Makyajlı Fiat Egea ailesi 2020'nin son çeyreğinde üretim bandına çıkacak
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor
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Tofaş, 2015 yılından bu yana Türkiye’de üretilen Fiat Egea ailesini makyajlama kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamaya göre, Fiat Egea ailesinin makyaj operasyonu için 225 milyon dolar yatırım planlanıyor.

Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor 

Makyaj operasyonundan geçirilecek Fiat Egea modelleri 2020 yılının son çeyreğinde üretim bandına çıkacak. Aynı yılın bitiminde de yeni yüzleriyle bayilerdeki yerini alacak. 3 yılda 500 bini aşkın üretim adediyle Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin üretimine 2024 yılına kadar devam edilecek.

Yeni yatırımla birlikte 2015-2024 yılları arasında toplam Egea üretiminin 1 milyon 450 bin adede ulaşması hedefleniyor. Bu üretimin yaklaşık %70’inin ihracat pazarına yönelik olacağı da verilen bilgiler arasında. Tofaş tarafından KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, TOFAŞ Bursa fabrikasında üretilen Egea/Tipo otomobil ailesinin facelift yatırımına başlanmasına karar verilmiştir. 25.10.2013 ve 6.11.2014 tarihli özel durum açıklamalarımız ile kamuya duyurulan projenin süresi 2024 yıl sonuna kadar uzatılmıştır

Yurtdışında Fiat Tipo adıyla satılan Fiat Egea, Türkiye’de en çok satılan modeller arasında başı çekiyor. Sedan, hatchback ve station wagon gövde tipiyle satın alınabilen Egea ailesinin fiyatları 68 bin 900 TL’den başlıyor. Fiat Egea ailesinin 2019’un Ocak-Nisan döneminde toplam 14 bin 189 adet sattığını da belirtelim.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761956 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 1 hf. en beğenilen murdocklawless
ne gibi mesela hocam? bence egea sınıfına göre tasarım olarak gayet yeterli.
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_bluescream_ 1 hf.
egeayı neden beğenmiyorlar ya, hiç bi sandero sembol a falan binmiyorlar, araba fiyatına göre gayet güzel. herkes meserdes bmw audi ye biniyor tabi.
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boraycan 1 hf.
Buradaki genç özellikle 1995 ve sonraki yıllarda doğan forum üyeleri bilmezler. Çocukluğumuzda normal orta direk ailelerden parası az olanlar şahin,spring veya Renault 12 (Toros) alırdı. Bütçesi biraz daha fazla olanlar doğan, Broadway,flash gibi araçları tercih ederdi. Orta üst geliri olanlar Renault 21, Opel Vectra tercih ediyordu. Zengin kesim o zamanda Ranger Rover, bmw, mercedese biniyordu. Sonra gümrük birliğinin etkisi ve 2000'li yıllarda ki global ekonomik trendin etkisiyle bugünün şahini doğanı olan egeayı beğenmez olduk. Burada yazanların %90 gibi bir kesimi kendisini egea vb. araçlara alıştırsa iyi olur. Çünkü hem global hemde ülkemizdeki ekonomik gerçekler yüzünden 2005-2018 yılları arasında edindiğiniz kalite algınızla beğendiğiniz aracı alamaz ve egea vb. araçlara binince mutsuz olursunuz.
Buradaki genç özellikle 1995 ve sonraki yıllarda doğan forum üyeleri bilmezler. Çocukluğumuzda normal orta direk ailelerden parası az olanlar şahin,spring veya...
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DH Misafiri 1 gün
bir araçta malzeme kalitesi olmasa bile güvenlik olması şart. fıat egeada malesef Güvenlik sıfır...
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arekamint 1 hf.
bu piyasada bu fiyatlarla maalesef alınacak en iyi araba :(
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DH Misafiri 1 hf.
ÇÖP
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parker48 1 hf.
Fiyatından dolayı ulaşılabilir olduğu için mahalle rent a carlarının ve vatandaşın gözdesi oldu, makyajla iç kabini özellikle göstergeleri elden geçirirlerse iyi olur.
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sssemih24 1 hf.
Ne kadar yerden yere vurulsada Egea Türkiye şartlarında alınacak en iyi araçtır.
Bir sonraki alacağım araç büyük ihtimal Egea SW olacak.
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painterofdreams 1 hf.
Çıksın çıksın piyasadaki kasa biraz daha ucuzlar belki alırız bir tane nasipleniriz :)
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lido 1 hf.
En ucuz paketteki 1.4 benzinli motor yağ yakıyor mu yakmıyor mu şimdi ben en çok bunu merak ediyorum
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SuperchargerrEgeaa 1 hf.
Makyajsız kasa Egeası olup satmayı düşünen varsa alabilirim
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ByEVOL 1 hf.
Egea nın sıfır fiyatına daha donanımlı daha konforlu alabileceğiniz sıfır araç yok malesef kendisini kandırmasın kimse, corolla denmiş corolla nın boş versiyonu, egea nın orta üst paket fiyatına denk geliyor, sandero ya daha iyi diyen de var hatta doblo daha iyi diyende var arkadaşlar hiç mi farklı arabalara binmiyorsunuz, kıyasladığınız arabalar hem segment farklı hem de egea 2 gömlek daha üstün sandero ve doblo dan kendinizi kandırmayın

Beğenmeyenler özellikle alışsalar iyi olur çünkü bu ekonomi ile daha iyi arabalara binilemez hale geleceğiz
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esmerce 1 hf.
İç mekanı pek aklımda değil ama hb ve sw lerde stoplar biraz daha albenili olabilir.
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