Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yerli elektrikli araba Amperino'nun son hali paylaşıldı

    2025 yılında banttan indirilerek satışa sunulması planlanan elektrikli mikro mobilite aracı Amperino, son haliyle karşımızda.                                     
    3

    Yerli elektrikli araba Amperino'nun son hali payla Tam Boyutta Gör

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası Amperino'nun ilk modeliyle ilgili yeni görseller paylaşıldı.

    Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda Amperino'nun üç kişilik yaşam alanına sahip bir mikro mobilite aracı olduğunu görmekteyiz. Daha önceki çizimlerde keskin hatlarıyla minik bir Jimny havası veren araç yeni haliyle farklı bir kimliğe bürünmüş.

    Yerli elektrikli araba Amperino'nun son hali payla Tam Boyutta Gör

    Dış tarafta bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken modelin en farklı yanı sürücünün tam ortaya konumlandırılması diyebiliriz. Bu sayede arka koltuklara erişim için koltuğu ileri almak veya katlamak gibi ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Fiziksel kontrollerin bulunmadığı Amperino'da tüm fonksiyonlar ortadaki ekrana emanet.

     

    Sedat Öztürk tarafından tasarlanan Amperino'nun 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi ve 2025 yılında üretime girmesi planlanıyor. Teknik detaylar henüz tam olarak belli değil ancak firmanın resmi internet sitesinde yazan bilgiler şöyle:

    • 150 km menzil
    • Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi
    • 90 km/s maksimum hız
    • 650 kg boş ağırlık
    • 370 lt bagaj
    • 16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun
    • Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm
    • Kompozit gövde
    • Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon

    Yerli elektrikli araba Amperino'nun son hali payla Tam Boyutta Gör

    Sizler Amperino'nun tasarımı ve özellikle üç kişilik kabine sahip olması hakkında ne düşünüyorsunuz? 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den elektrikli tekne: The Icon

    Profil resmi
    sametbilgins 2 gün önce

    Threads çekici değildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akciğer filminde sigara çıkar mı dönüşlerde gelen sürtme sesi word tabloyu yan çevirme batman arkham origins türkçe yama benzinlikte araba yıkama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 23
    General Mobile GM 23
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız