Yerli elektrikli araba Amperino'nun son hali paylaşıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilyacılar tarafından 2020 yılında kurulan elektrikli araç markası Amperino'nun ilk modeliyle ilgili yeni görseller paylaşıldı.
Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan görsellere baktığımızda Amperino'nun üç kişilik yaşam alanına sahip bir mikro mobilite aracı olduğunu görmekteyiz. Daha önceki çizimlerde keskin hatlarıyla minik bir Jimny havası veren araç yeni haliyle farklı bir kimliğe bürünmüş.
Dış tarafta bölünmüş far tasarımıyla dikkat çeken modelin en farklı yanı sürücünün tam ortaya konumlandırılması diyebiliriz. Bu sayede arka koltuklara erişim için koltuğu ileri almak veya katlamak gibi ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Fiziksel kontrollerin bulunmadığı Amperino'da tüm fonksiyonlar ortadaki ekrana emanet.
Sedat Öztürk tarafından tasarlanan Amperino'nun 2024 Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi ve 2025 yılında üretime girmesi planlanıyor. Teknik detaylar henüz tam olarak belli değil ancak firmanın resmi internet sitesinde yazan bilgiler şöyle:
- 150 km menzil
- Evde 240 dk, istasyonda 80 dk şarj süresi
- 90 km/s maksimum hız
- 650 kg boş ağırlık
- 370 lt bagaj
- 16 yaş ve üzeri A2 ehliyetiyle kullanıma uygun
- Uzunluk: 3159 mm, Genişlik: 1500 mm, Yükseklik: 1450 mm
- Kompozit gövde
- Önde bağımsız, arkada yarı bağımsız süspansiyon
Sizler Amperino'nun tasarımı ve özellikle üç kişilik kabine sahip olması hakkında ne düşünüyorsunuz?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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