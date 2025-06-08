Mercedes-Maybach'a rakip Maextro S800, bir haftada 3.600 sipariş topladı

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei ve JAC ortaklığında geliştirilen lüks elektrikli sedan Maextro S800, Çin pazarında dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Satışa sunulduğu ilk haftada 3.600 sipariş toplayan 5.5 metrelik elektrikli sedan, 98.500 dolarlık başlangıç fiyatıyla Mercedes-Maybach S-Serisi gibi premium rakiplerle yarışıyor.

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Maextro S800, piyasaya çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. İlk 24 saatte tam 1.600 sipariş toplandı ve alıcıların %70'i, 141.600 dolarlık en üst donanım seviyesini tercih etti. Daha sonra sipariş temposu bir miktar düşse de, üretici tarafında büyük beklentiler devam ediyor. Huawei ve JAC, yıllık 100 milyar yuan gelir hedefiyle ayda yaklaşık 8.300 adet S800 satmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Projede şöyle bir iş birliği var: JAC modüler platformun geliştirilmesi ve üretimden sorumlu. Huawei ise başta otonom sürüş teknolojileri ve diğer temel bileşenleri sağlıyor. Ayrıca Huawei, araçların satış ve dağıtımını da HIMA adlı ortak satış ağı üzerinden gerçekleştiriyor. Biraz da Maextro S800'ün detaylarından bahsedelim.

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Maextro S800 özellikleri

Maextro S800, Çin'de hem tamamen elektrikli hem de seri hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Dört veya beş kişilik iç mekan seçenekleri de dahil olmak üzere toplam altı farklı konfigürasyon mevcut. Baz modeli bile oldukça etkileyici: adaptif süspansiyon, dört tekerlekten yönlendirme, dört lidar sensörlü otonom sürüş, ahşap ve deri iç döşeme, dört bölgeli otomatik klima ve tam 43 hoparlörlü bir ses sistemi sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Maextro S800'ün tamamen elektrikli varyantı, 390 kW (523 beygir) gücünde çift motorlu bir sisteme ve 95 kWh kapasiteli bataryaya sahip. Araç, CLTC normuna göre 702 km menzil sunuyor. Fiyat açısından Maextro S800, Çin'deki diğer lüks elektrikli sedanlarla yaklaşık olarak aynı fiyat aralığında. BYD'nin 87.400 dolar başlangıç fiyatına sahip YangWang U7 modelinden biraz daha pahalı, ancak Nio'nun 109.600 dolarlık ET9 modelinden daha uygun. Bu fiyatlandırma, aracı premium segmentte hem erişilebilir hem de cazip kılıyor.

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Mercedes-Maybach'a rakip Maextro S800'den 7 günde 3.600 sipariş

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