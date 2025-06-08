Mercedes-Maybach'a rakip Maextro S800, bir haftada 3.600 sipariş topladı

Maextro S800, piyasaya çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. İlk 24 saatte tam 1.600 sipariş toplandı ve alıcıların %70'i, 141.600 dolarlık en üst donanım seviyesini tercih etti. Daha sonra sipariş temposu bir miktar düşse de, üretici tarafında büyük beklentiler devam ediyor. Huawei ve JAC, yıllık 100 milyar yuan gelir hedefiyle ayda yaklaşık 8.300 adet S800 satmayı planlıyor.
Maextro S800 özellikleri
Maextro S800, Çin'de hem tamamen elektrikli hem de seri hibrit seçenekleriyle sunuluyor. Dört veya beş kişilik iç mekan seçenekleri de dahil olmak üzere toplam altı farklı konfigürasyon mevcut. Baz modeli bile oldukça etkileyici: adaptif süspansiyon, dört tekerlekten yönlendirme, dört lidar sensörlü otonom sürüş, ahşap ve deri iç döşeme, dört bölgeli otomatik klima ve tam 43 hoparlörlü bir ses sistemi sunuluyor.
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.