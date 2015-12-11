Tokyo, drone yakalamak için drone kullanmaya başladı

Drone'lar son dönemin en eğlenceli araçları arasında yer almasına rağmen bazı kötü amaçlar için de kullanılabiliyor. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesini Tokyo’daki Japonya başbakanlık ofisinin çatısında radyoaktif madde taşıyan drone bulunması oluşturuyor ve bu açından önemli bir adım daha atılıyor.

Tokyo'da bu olay sonrası parklarda drone uçurulması yasaklanmış ve bu süreç sıkı şekilde uygulanmaya başlamıştı. Drone'lar ile olan mücadelesinde şimdi yeni bir savunma uygulamaya başlayan Tokyo polisi, drone yakalamak için yine drone kullanmaya başladı.

Üzerinde büyük bir file ve görüntü aktarımı için kamera yer alan drone, güvenlik güçlerine ufak boyutlarına rağmen büyük tehlikeler yaratabilen drone modellerini yakalama şansı veriyor. Şimdilik bir tane kullanımda olan ancak ilerleyen süreçte sayılarının 10'a artacağı söylenen koruyucu drone'lar, aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere basit bir çalışma mantığıyla oldukça etikili şekilde görev yapabiliyor.

Patlayıcı taşıyan drone'lar ile terörist saldırılarının mümkün olduğunu belirten güvenlik güçleri, yeni sistemleriyle en kötü senaryoya hazırlanıyor.

http://www.engadget.com/2015/12/11/tokyo-drone-net/