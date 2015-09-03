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TomTom'dan "müzik" odaklı sporcu saati: Spark

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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TomTom'dan
Son dönemde akıllı saat dünyasına çok ciddi yatırımlar yapan dünyaca ünlü TomTom, yeni akıllı saati Spark'ı resmi olarak görücüye çıkarttı.
Sporcular hedef alınarak geliştirilen TomTom Spark, kişilerin aktif egzersizleri sırasında müzik dinlemek için ayrı cihazlar taşıması zorunluğunu ortadan kaldırıyor. Bünyesinde 3GB'lık bir depolama alanı bulunan akıllı saat, bu alana atılan müzikleri Bluetooth teknolojisi üzerinden destekli kulaklıklara kablosuz olarak aktarabiliyor. TomTom'un yayınladığı videoya göre 500 müzik taşıyabilen Spark, aktarma işlemini ise Windows Media Player ya da iTunes üzerinden gerekleştirebiliyor.
Büyük ve küçük olmak üzere iki farklı kayış seçeneğiyle elde edilebilen ve nabız ölçümünü direkt olarak kayış üzerinden gerçekleştirebilen TomTom Spark, dahili sensörleri ve GPS teknolojisinin yardımıyla da her türlü aktivite (Atılan adım, süre, kalori vb.) verisini kayıt altına alabiliyor. Uyku düzenini dahi takip edebildiği belirtilen saat, bu verileri kendisi yanında TomTom MySports akıllı telefon uygulaması üzerinde de topluyor.

Batarya süresi gibi ayrıntılı teknik detayları şimdilik açıklanmayan TomTom Spark, 190 Euro ön sipariş fiyatıyla Ekim ayında satışa çıkıyor. 
TomTom'dan
 

http://corporate.tomtom.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=929970 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
şu saati 16 gb yapsalarmış efsane olurmuş 3 yetersiz....
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DH Misafiri 4 yıl
3GB ne ya yıl 2015! 16GB yapmak bu kadar mı zor
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