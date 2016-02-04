Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini bir araya getirerek yeniden organize oluyor. Böylece online mücadelelerde daha iyi organize olunmak isteniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,3b
1
1
Zamazingo
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini bir araya getiriyor. Bunun kararın sebebi iki grubun aktif bir şekilde çalışıp daha iyi organize olması. Örneğin bilgi toplama grubu kişileri veya devletleri izlerken, siber savunma grubunun ise bundan haberi olmayabiliyor ve bu nedenle ulusal savunma tehlikeye girebiliyor.
Saldırı ve savunma yeteneklerini tek bir çatı altında birleştirecek olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bu konudaki detaylı açıklamaları bu hafta içinde yapması bekleniyor. The Washington Post bu değişimin teknik olmaktan çok yönetimsel olacağını; çünkü son dönemlerde her iki grubun benzer amaçlar için çalıştığını söylüyor.
Ulusal Güvenlik Ajansı ajanlarından Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgiler yüzünden oldukça zor durumda kalmıştı. Snowden sızdırdığı bilgilerle ABD'nin müttefiki olan devletleri bile gizli bir şekilde dinlediğini ortaya çıkarmış ve bu durum ülkesini zor durumda bırakmıştı. Snowden şu anda Freedom of Press adlı bir platformun yöneticiliğini yapıyor ve insanların özgürce, güvenli bir şekilde yaşaması için mücadele veriyor.

http://www.tweaktown.com/news/50158/nsa-reorganize-divisions-better-spy/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bulteir 3 yıl
abd nin herkesi dinlediği ortaya çıktıda ne oldu. Herhangi bir ülkeden ciddi anlamda ne bir tepki var ne de yaptırım. ABD'de bundan artık meydanda at koşturur istediğini yapar. Çünkü dünyada adelet dediğin zengin ve güçlünün yanında
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Canonical, masaüstü PC'ye dönüşebilen dünyanın ilk Ubuntu tabletini tanıttı 3 yıl ZeroLemon'dan Galaxy Note 5 için 8500mAh kapasite desteği 3 yıl Alcatel OneTouch Pop 4 serisi MWC 2016 yolunda 3 yıl Denizler Altında 20 Bin Fersah sinemaya uyarlanıyor 3 yıl Apple Music ülkemizde yayına başladı 3 yıl ABD'den sonra bir ülke daha uzayda madencilik peşinde 3 yıl Çin'in keşif aracı Yutu'dan inanılmaz Ay fotoğrafları 3 yıl Sıvı soğutmalara taş çıkaran Thermalthake Frio Extreme incelemesi 3 yıl Sony'nin çift kamera sensörü ilgi görüyor 3 yıl Fitbit'ten bu kez akıllı bileklik 3 yıl Apple Music Android uygulaması, hafıza kartına kayıt imkanı sunuyor 3 yıl Greenify, root gerektirmeyen fonksiyonlarını geliştiriyor 3 yıl Google arama motorunun başındaki isim değişiyor 3 yıl VAIO, Windows 10 Mobile işletim sistemine sahip yeni telefonunu duyurdu 3 yıl Felçli hastaların yürümesini sağlayan robotik iskelet 3 yıl BSC Ekibi Gaming İstanbul'da Fuar Süresince Canlı Yayında 3 yıl Elon Musk, Model X'i eleştiren müşterisinin siparişini iptal etti 3 yıl Steven Spielberg sanal gerçekliğe özel bir film hazırlıyor 3 yıl Nintendo'nun ilk mobil oyunu mart ayında geliyor 3 yıl Hızlı ve Öfkeli'nin 3 Yeni Filmi Yolda 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor Sonraki Google aldatıcı indirme butonları konusunda web kullanıcılarını uyaracak 3 yıl Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var 3 yıl OCZ Trion 150 SSD serisi satışa çıkıyor 3 yıl LG G5, 21 Şubat'ta geliyor 3 yıl Huawei yıla 12 milyon akıllı telefon satışı ile başladı 3 yıl Instagram ilk orijinal dizisini yayınladı 3 yıl HTC kötü gidişatı durdurma yolunda 3 yıl Youtube 360 derece canlı yayınlar için hazırlık yapıyor 3 yıl Microsoft, HoloLens ve spor müsabakalarını bir araya getiren reklam filmini yayınladı 3 yıl NASA, hacklendikleri yönündeki iddiaları yanıtladı 3 yıl Samsung'un güvenli TIR konsepti Arjantin'de test edilecek 3 yıl Microsoft Band 2'nin pil performansı artırıldı 3 yıl Google'ın otonom sürüş sistemi yağmurlu yol testlerine hazır 3 yıl Fitness takibine farklı bir yaklaşım: Human 3 yıl Lumia 850'den görseller gelmeye devam ediyor 3 yıl Ucuz USB Type-C kablosu, cihazlara büyük zarar verebiliyor 3 yıl Gram Games'in yeni oyunu Merged, 5 günde 1 milyon kez indirildi 3 yıl Batman v Superman: Dawn of Justice filminin bütçesi belli oldu 3 yıl Turing Phone, Sailfish platformuna yöneliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim