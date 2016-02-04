ABD Ulusal Güvenlik Ajansı bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini birleştiriyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) bilgi toplama ve siber savunma ekiplerini bir araya getiriyor. Bunun kararın sebebi iki grubun aktif bir şekilde çalışıp daha iyi organize olması. Örneğin bilgi toplama grubu kişileri veya devletleri izlerken, siber savunma grubunun ise bundan haberi olmayabiliyor ve bu nedenle ulusal savunma tehlikeye girebiliyor.



Saldırı ve savunma yeteneklerini tek bir çatı altında birleştirecek olan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın bu konudaki detaylı açıklamaları bu hafta içinde yapması bekleniyor. The Washington Post bu değişimin teknik olmaktan çok yönetimsel olacağını; çünkü son dönemlerde her iki grubun benzer amaçlar için çalıştığını söylüyor.



Ulusal Güvenlik Ajansı ajanlarından Edward Snowden'ın sızdırdığı bilgiler yüzünden oldukça zor durumda kalmıştı. Snowden sızdırdığı bilgilerle ABD'nin müttefiki olan devletleri bile gizli bir şekilde dinlediğini ortaya çıkarmış ve bu durum ülkesini zor durumda bırakmıştı. Snowden şu anda Freedom of Press adlı bir platformun yöneticiliğini yapıyor ve insanların özgürce, güvenli bir şekilde yaşaması için mücadele veriyor.



http://www.tweaktown.com/news/50158/nsa-reorganize-divisions-better-spy/index.html