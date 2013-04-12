Topaz Labs, B&W Effect 2 programının yeni sürümünü çıkarttı





Birçok farklı amaç doğrultusunda fotoğraf düzenleme yazılımları üreten firmalardan Topaz Labs, üst seviye siyah beyaz düzenleme imkanı sağlayan yazılımını güncelleyerek yeni sürümünü kullanıcılara sundu.

Siyah beyaz fotoğraflar oluşturmak için üzeride oldukça faydalı özellikler barındıran Topaz B&W Effect 2 isimli program yapılan 2.1 güncellemesi ile, fotoğraf üzerinde bölgesel gözlemler yapılmasına, fotoğraf üzerine siyah ya da beyaz renk çerçeve ekleme özelliğine, selenyum, altın/mavi, kırmızı, sepya ve antik boya renk filtrelerine, kullanıcıların programdan çıkmadan yaptıkları ayarları uygulamalarına ve İspanyolca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Japonca ve Çin dillerine destek vermeye başlamış durumda.

Mevcut Topaz B&W Effect 2 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan 2.1 güncellemesine firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Son güncellemeyle birlikte Topaz B&W Effect 2 programını satın almak isterseniz, gene firmanın resmi sitesi üzerinden 60$ ödeyerek satın alabilirsiniz.

http://www.topazlabs.com/bweffects/