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Topaz Labs, ReStyle isimli yeni filtre paketini duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Topaz Labs, ReStyle isimli yeni filtre paketini duyurdu
Önemli fotoğraf düzenleme yazılımları için ürettiği eklentiler ile tanınan Topaz Labs, ReStyle isimli yeni filtre paketini duyurdu.
Adobe Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Apple Aperture ve iPhoto yazılımları için geliştirilen ReStyle, içerisinde yer alan 1000'den fazla fotoğraf filtresi ile oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkartılmasına imkan sağlıyor ve bu özelliği oldukça sade bir ara yüz ile sunuyor. Eklenen fotoğraf filtreleri üzerinde düzenleme özelliği de unutulmayan eklenti, kişilerin kendi filtre seçeneklerini yaratmalarına da izin veriyor.
59,99$ fiyat etiketiyle Topaz Labs resmi internet sitesi üzerinde satın alınabilen ReStyle  fotoğraf düzenleme eklentisinin 30 günlük deneme sürümüne buradan ulaşabilir, hakkına hazırlanmış tanıtım videosunu ise aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Topaz Labs, ReStyle isimli yeni filtre paketini duyurdu

http://www.topazlabs.com/blog/topaz-restyle-released/ Yorum Yaz
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