Tor ve CloudFlare platformları arasında tartışma yaşanıyor

Anonim internet gezintisi denince akla gelen ilk isimlerden olan Tor ağı ile popüler içerik dağıtım platformu CloudFlare arasında hararetli bir tartışma yaşanıyor. Her iki platform da kendisini haklı görüyor.

Tor ağı, The Onion Routing sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Projede, dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü Tor noktasının oluşturduğu ağ üzerinden, Tor web tarayıcısı sayesinde kullanıcılar gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişme imkanı buluyor.

Bir süre önce, CloudFlare, Tor ağını kullanan insanların oluşturduğu trafiğin, yüzde 94 oranında zararlı yazılım barındırdığını iddia etmişti. CloudFlare, bu açıklama sonrasında Tor ağ trafiğine CAPTCHA gibi tedbirler uygulamaya başlamıştı.

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Tor ise gecikmeden iddialara yanıt verdi ve CloudFlare’nin Tor kullanıcılarını yanlış karakterize ettiğini, ayrıca abartılı güvenlik gerekçeleriyle masum kullanıcıları engellediğini ifade etti. Tor, CloudFlare’nin internet adres değerlendirme sisteminin kapalı bir kutu olduğunu ve yüzde 94 zararlı yazılım oranını nasıl elde ettiğini de anlamadıklarını sözlerine ekledi. Şimdiden pek çok Tor kullanıcısı CAPTCHA hataları yüzünden mağdur olmuş durumda ve engellemenin kaldırılması da çok zor. Bu da, Tor projesinin imajını kötülüyor.

CloudFlare ise bu tür bir katı şifreleme algoritmasının ve kendilerinin insan olduğunu ispat edecek tedbirlerin aslında Tor beyaz listesi oluşturmak için kullanılabileceğini, bu bakımdan her zaman bir uzlaşma alanı olduğunu belirtiyor. Şimdilik Tor geliştiricileri, problemlerini net olarak giderebilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda konuya ilişkin bir çalışmanın yürütülerek soruna netlik kazandırılması hedefleniyor.