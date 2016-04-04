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Tor ve CloudFlare platformları arasında tartışma yaşanıyor

Popüler içerik dağıtım platformu CloudFlare’nin, üzerinden geçen Tor ağı trafiğini filtrelemeye başlaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Her iki platformun da suçlamaları farklı.
3 yıl
2,6b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Anonim internet gezintisi denince akla gelen ilk isimlerden olan Tor ağı ile popüler içerik dağıtım platformu CloudFlare arasında hararetli bir tartışma yaşanıyor. Her iki platform da kendisini haklı görüyor.

Tor ağı, The Onion Routing sözcüklerinin baş harflerinden oluşuyor. Projede, dünya üzerinde konuşlanmış 6000'den fazla gönüllü Tor noktasının oluşturduğu ağ üzerinden, Tor web tarayıcısı sayesinde kullanıcılar gerçek kimliklerini gizleyerek şifreli bir şekilde internete erişme imkanı buluyor. 

Bir süre önce, CloudFlare, Tor ağını kullanan insanların oluşturduğu trafiğin, yüzde 94 oranında zararlı yazılım barındırdığını iddia etmişti. CloudFlare, bu açıklama sonrasında Tor ağ trafiğine CAPTCHA gibi tedbirler uygulamaya başlamıştı.

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Tor ise gecikmeden iddialara yanıt verdi ve CloudFlare’nin Tor kullanıcılarını yanlış karakterize ettiğini, ayrıca abartılı güvenlik gerekçeleriyle masum kullanıcıları engellediğini ifade etti. Tor, CloudFlare’nin internet adres değerlendirme sisteminin kapalı bir kutu olduğunu ve yüzde 94 zararlı yazılım oranını nasıl elde ettiğini de anlamadıklarını sözlerine ekledi. Şimdiden pek çok Tor kullanıcısı CAPTCHA hataları yüzünden mağdur olmuş durumda ve engellemenin kaldırılması da çok zor. Bu da, Tor projesinin imajını kötülüyor.

CloudFlare ise bu tür bir katı şifreleme algoritmasının ve kendilerinin insan olduğunu ispat edecek tedbirlerin aslında Tor beyaz listesi oluşturmak için kullanılabileceğini, bu bakımdan her zaman bir uzlaşma alanı olduğunu belirtiyor. Şimdilik Tor geliştiricileri, problemlerini net olarak giderebilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda konuya ilişkin bir çalışmanın yürütülerek soruna netlik kazandırılması hedefleniyor.

 

http://www.engadget.com/2016/04/03/tor-and-cloudflare-fight-over-blocking/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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IceRulez 3 yıl en beğenilen
Şimdilik Tor geliştiricileri, problemlerini net olarak giderebilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda ,
cümlenin devamı nerde ?
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plusnettr 3 yıl
FBI, NSA, Europol gibi arkadaşların çıkış noktası belirlemesinde yardımcı olduklarını söylemiyorlar da suçu TOR'a atıyorlar. Asıl amaç anonim kimliği açığa çıkarma çalışmaları.
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Vandrak 3 yıl
Tor projesinin bir ayağı çukurda sözde yerini alacak bir projeden bahsediliyordu ama hakkında ses seda yok
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alemburda34 3 yıl
Cloudflare'ninde kendi içinde istatistik sayfası var valla kullanıyorum ve çok memnunum.
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IceRulez 3 yıl en beğenilen
Şimdilik Tor geliştiricileri, problemlerini net olarak giderebilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda ,
cümlenin devamı nerde ?
1 Yanıt Yanıtla +4
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ekrem71 3 yıl IceRulez
IceRulez

Şimdilik Tor geliştiricileri, problemlerini net olarak giderebilmiş değil ancak ilerleyen zamanlarda ,

cümlenin devamı nerde ?

Bir problem oluştu şimdi düzelttik
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