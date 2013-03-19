Toshiba, 19 nm NAND flash bellek yongalı SSD'lerinin sevkiyatına başladı

Haber Editörü
Toshiba, 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarına sahip THNSNH serisi SSD çözümlerinin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladığını duyurdu. THNSNH serisi, 2.5-inç ve mSATA olmak üzere iki ayrı form faktöründe üretilmiş. 2.5-inç'lik form faktöründe üretilen modellerin ise kalınlık seviyesi (7 mm ve 9.5 mm) bakımından kendi içlerinde ikiye ayrıldığını belirtelim.
19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerden 2.5-inç'lik modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB kapasite seçenekleriyle; mSATA modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB kapasite seçenekleriyle geliyor.
Merak edenler için THNSNH serisinin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;
2.5-inç:
- 60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı
- 128 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı
- 256 GB / 512 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 482 MB / sn sıralı yazma hızı
mSATA:
- 60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı
- 128 GB / 256 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı
Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan ve yüksek enerji verimliliği vadeden SSD'lerin fiyat detayları ise verilmemiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
techpowerup.com/...
üşenmeden hesaplamaya uğraşmışsın :)
170 yıl garanti veren yok , sadece göz boyamaca .
Kullandığım ssdlerin 2 milyon saat gibi yaşam süresi var ( MTBF: 2 million hours ) 200 yıl boyunca test edipmi bu rakamları elde ediyorlar sence ?
Genelde yapılan testler çok daha farklı , 1000 ssd yi 1000 saat ( 41 gün ) boyunca test edersen 1 milyon saat elde edersin , 41 günlük test aşamasında 1 ssd bozulacak olursa , 1000 x 1000 = 1 milyon saat olarak teorik bir değer çıkar .
Senin yazdığın 1,5 milyon saat te ayni şekilde hesaplanıyor . 1000 ssd yi 1500 saat test edersin , o süre içersinde 1 tanesi hata verir , 1,5 milyon saat ömür biçmiş olursun .
Yukarıda yazdıklarımın maliyeti fazlasıyla yüksek olduğu için , matematiksel varsayımlar ile değer biçiliyor .
ANlayacağımız , elektronik ürün olduğu için 3 gündede bozulabilir , 2 yıldada . 170 yıl gibi abzürt rakamları ciddiye bile almaya gerek yoktur
Nm olarak düştü diye 1.2GB falan mı olacaktı :)
768 MB olarak biliyordum