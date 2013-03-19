Toshiba, 19 nm NAND flash bellek yongalı SSD'lerinin sevkiyatına başladı

Toshiba, 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarına sahip THNSNH serisi SSD çözümlerinin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladığını duyurdu. THNSNH serisi, 2.5-inç ve mSATA olmak üzere iki ayrı form faktöründe üretilmiş. 2.5-inç'lik form faktöründe üretilen modellerin ise kalınlık seviyesi (7 mm ve 9.5 mm) bakımından kendi içlerinde ikiye ayrıldığını belirtelim.



19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerden 2.5-inç'lik modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB kapasite seçenekleriyle; mSATA modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB kapasite seçenekleriyle geliyor.

Merak edenler için THNSNH serisinin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;

2.5-inç:

60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı

534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı 128 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı

534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı 256 GB / 512 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 482 MB / sn sıralı yazma hızı



mSATA:



60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı

534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı 128 GB / 256 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı

Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan ve yüksek enerji verimliliği vadeden SSD'lerin fiyat detayları ise verilmemiş.

