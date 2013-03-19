Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toshiba, 19 nm NAND flash bellek yongalı SSD'lerinin sevkiyatına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
889
1
13
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Toshiba, 19 nm NAND flash bellek yongalı SSD'lerinin sevkiyatına başladı
Toshiba, 19 nm'lik NAND flash bellek yongalarına sahip THNSNH serisi SSD çözümlerinin Avrupa ülkelerine sevkiyatına başladığını duyurdu. THNSNH serisi, 2.5-inç ve mSATA olmak üzere iki ayrı form faktöründe üretilmiş. 2.5-inç'lik form faktöründe üretilen modellerin ise kalınlık seviyesi (7 mm ve 9.5 mm) bakımından kendi içlerinde ikiye ayrıldığını belirtelim.
19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarıyla ve SATA-III (6 Gb/sn) arayüzü desteğiyle donatılan SSD'lerden 2.5-inç'lik modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB kapasite seçenekleriyle; mSATA modeller, 60 GB, 128 GB, 256 GB kapasite seçenekleriyle geliyor.
Merak edenler için THNSNH serisinin sıralı okuma ve sıralı yazma hızları şu şekilde;
2.5-inç:
  • 60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 128 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 256 GB / 512 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 482 MB / sn sıralı yazma hızı
mSATA:
  • 60 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 450 MB / sn sıralı yazma hızı
  • 128 GB / 256 GB: 534 MB / sn sıralı okuma hızı - 471 MB / sn sıralı yazma hızı

Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olarak açıklanan ve yüksek enerji verimliliği vadeden SSD'lerin fiyat detayları ise verilmemiş.
Toshiba, 19 nm NAND flash bellek yongalı SSD'lerinin sevkiyatına başladı

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
suirayu 6 yıl
32nm den 25nm ye düşüşte dayaniklik azalir gibi net bir şey söyleyemeyiz ancak performans farki olabilir diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaq999 6 yıl
Toshiba THNSNH 512 GB SSD $515 inceleme
techpowerup.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Resmen heyecanlandım ya çok iyi. ama bozulma işi şans diyebilirim. Hadi bakalım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7Mhz 6 yıl
32nm'den 25nm'ye düştüklerinde fiyatlarıyla birlikte dayanıklılıklarıda azalmıştı. Yine böyle bir durum olur mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Helal olsun be. Sonunda mSata da da adam gibi hızlar görüyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
"Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat", arkadaş buna inanmak istiyorum, milletin aldığı SSD'ler garantisi dolunca elinde bozulup kalıyor, bunlar 170 yıl garanti veriyoruz diyorlar, bunu resmi olarak verseler keşke, 170 yılda gerekmez, 5 yıl garantiye razıyım ben.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trumpet 6 yıl hayyam_karadenizli
hayyam_karadenizli

"Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat", arkadaş buna inanmak istiyorum, milletin aldığı SSD'ler garantisi dolunca elinde bozulup kalıyor, bunlar 170 yıl garanti veriyoruz diyorlar, bunu resmi olarak verseler keşke, 170 yılda gerekmez, 5 yıl garantiye razıyım ben.


üşenmeden hesaplamaya uğraşmışsın :)

170 yıl garanti veren yok , sadece göz boyamaca .

Kullandığım ssdlerin 2 milyon saat gibi yaşam süresi var ( MTBF: 2 million hours ) 200 yıl boyunca test edipmi bu rakamları elde ediyorlar sence ?

Genelde yapılan testler çok daha farklı , 1000 ssd yi 1000 saat ( 41 gün ) boyunca test edersen 1 milyon saat elde edersin , 41 günlük test aşamasında 1 ssd bozulacak olursa , 1000 x 1000 = 1 milyon saat olarak teorik bir değer çıkar .

Senin yazdığın 1,5 milyon saat te ayni şekilde hesaplanıyor . 1000 ssd yi 1500 saat test edersin , o süre içersinde 1 tanesi hata verir , 1,5 milyon saat ömür biçmiş olursun .


Yukarıda yazdıklarımın maliyeti fazlasıyla yüksek olduğu için , matematiksel varsayımlar ile değer biçiliyor .


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




ANlayacağımız , elektronik ürün olduğu için 3 gündede bozulabilir , 2 yıldada . 170 yıl gibi abzürt rakamları ciddiye bile almaya gerek yoktur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
harika bir ürün olmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 6 yıl
Sata3 arabiriminin maksimum desteklediği hız zaten 600MB/sn. Ne bekliyordunuz ki?
Nm olarak düştü diye 1.2GB falan mı olacaktı :)
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 6 yıl
Senin gibi ırgatları bekliyordum yorum atarlar diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haxal 6 yıl Turkforce
Turkforce
Sata3 arabiriminin maksimum desteklediği hız zaten 600MB/sn. Ne bekliyordunuz ki?
Nm olarak düştü diye 1.2GB falan mı olacaktı :)

768 MB olarak biliyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crossmatch 6 yıl
Yani SSD'lerin hızıda bu kadar şimdilik. Nm de kurtarmıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
889 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve toshiba
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim