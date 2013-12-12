Toshiba 2.5" 1TB SSHD Hibrit Sabit Disk Sürücü Video İnceleme

Bu videomuzda, NAND Flash yongalarının mucidi ve 2.5" kategorisinde en iddialı sabit disk üreticilerinden Toshiba'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği SSD+HDD yapısındaki 1 Terabyte kapasiteli hibrit sabit disk sürücüsünü inceliyoruz.

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