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Toshiba 2.5" 1TB SSHD Hibrit Sabit Disk Sürücü Video İnceleme

5 yıl
26,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda, NAND Flash yongalarının mucidi ve 2.5" kategorisinde en iddialı sabit disk üreticilerinden Toshiba'nın dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği SSD+HDD yapısındaki 1 Terabyte kapasiteli hibrit sabit disk sürücüsünü inceliyoruz.
 

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mementopolis 5 yıl en beğenilen
bu video iyi oldu ps4 icin HDD bakacakdim
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--CarpeDiem-- 3 yıl
Arkadaşlar konuyu hortlatiyorun ama bir şey sormak istiyorum. Vatanda var mi bu diskten? Bulamadım bir turlu. Linkini atarsanız sevinirim.
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drejtc 5 yıl
ülkemize ne zaman gelir bu ?
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yasin.25 5 yıl drejtc
Seagate markasının da 2.5" benzer ürünleri var piyasada. eğer SSHD almayı düşünüyorsanız işinizi görecektir.


vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
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volkantipi 5 yıl
Arkadaslar 1 tb hybrid ile 240 gb ssd cok farkeder mi? 1 tb hybrid tavsiye eder misiniz?
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yasin.25 5 yıl volkantipi
hibritte olsa sonuçta mekanik. SSD nin yeri bambaşka
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volkantipi 5 yıl
Arkadaslar 1 tb hybrid ile 240 gb ssd cok farkeder mi? 1 tb hybrid tavsiye eder misiniz?
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JoeyBane 5 yıl
Teste bir de 7200rpm disk ekleseydiniz tadından yenmezdi. Açılış testini dahil etmeniz iyi olmuş.
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DH Misafiri 5 yıl
test sırasında çalan şarkının adı ne acaba ?
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cencel 5 yıl
Keşke açılış süresine birde saf ssd harddiski de katsaydınız. Farkı daha iyi anlardık.
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yalcines 5 yıl
5400rpm ne ya?
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RimJob 5 yıl
test sırasında çalan şarkının adı ne acaba ?
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Godolphin 5 yıl
Gündelik hayat testlerini nihayet HDD incelemelerine koymuşsunuz bunun için sizlere gerçekten çok teşekkür ederim bunu her incelemenin altına yazıyordum ve nihayet sonunda incelemeleriniz de bunu görmek çok iyi oldu çünkü tablolar gerçekten insana çok fazla bir şey vermiyor ama canlı teste görüyoruz ki normal ve SSD+HDD yapısındaki 1 Terabyte kapasiteli hibrit sabit disk sürücüsünün arasında oluşan 40 saniye gibi inanılmaz bir fark var ve bu gerçekten harika bir süre.
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