Toshiba, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

Haber Editörü
Apple'ın yeni Macbook Pro ve Google'ın Chromebook Pixel dizüstü bilgisayar modelleri ile sıkça görmeye başladığımız yüksek çözünürlüklü dizüstü bilgisayar modellerine rakip olarak, Toshiba tarafından geliştirilen ve KIRAbook ismine sahip olan yeni bir seri duyuruldu.
Henüz resmi görselleri ortada olmasa da teknik özellikleri belli olan Toshiba KIRAbook serisi dizüstü bilgisayar modelleri üzerlerinde, 10 parmak destekli dokunmatik 13.3-inç 2560x1440 piksel ekran (Corning Gorilla Glass), Intel Core 1.8GHz i5 3337U ya da 2GHz i7 3537U işlemci seçenekleri, 8GB RAM ve 256GB SSD depolama birimi yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre üç farklı model halinde piyasaya çıkacak olan KIRAbook bilgisayar modelleri, 1.8kg ağırlığa, 17mm kalınlığa ve magnezyum alaşımlı sağlam gövde yapılarına sahipler.
Teknik özelliklerinden çok sundukları 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü ile öne çıkan Toshiba KIRAbook modelleri, PPI değeri olarak Apple'ın Retina MacBook Pro modellerinin 227 PPI ve Google'ın Chromebook Pixel modelinin 239 PPI değeri yanında kullanıcılara 221 PPI piksel yoğunluğu sağlayabiliyorlar.
Mayıs ayında piyasaya çıkması beklenen Toshiba KIRAbook dizüstü bilgisayarlardan, i5 işlemciye sahip olan model 1800$, i7 işlemciye sahip olan model ise 2000$ fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Üçüncü model için ise herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.
http://www.slashgear.com/toshiba-announces-kirabook-laptop-with-13-inch-2560x1440-display-17278166/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Simgelerin ve yazıların ufacık kalmasının sorumlusu belli: Microsoft
Bende 23" Full HD monitör var ama simgeler ufacık görünüyordu. Ben de boyutu arttırdım. Bu sefer simge ve yazılar normal ama büyütülmüş olduğundan bazı yazılımların bir bölümü pencere dışında kalıp görünmüyor. Microsoft bu simge ve yazı boyutlarını doğru dürüst, başka yerleri uçurmadan ayarlayamıyorsa benim söyleyecek bir sözüm yok.
Laptop'a gelirsek bence bu 13" modellerin çoğu fiyatını hak etmiyor. Ben olsam boşu boşuna 4000 TL vermektense gider Samsung'un 1600 TL civarında sattığı 13" ultrathin'i alır, kalan parayla da yanına güçlü bir masaüstü sistem toplardım. Herhalde kimse bu laptop/ultrabookları render almak amacıyla satın almaz.