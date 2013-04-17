Toshiba, 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğüne sahip yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı

Apple'ın yeni Macbook Pro ve Google'ın Chromebook Pixel dizüstü bilgisayar modelleri ile sıkça görmeye başladığımız yüksek çözünürlüklü dizüstü bilgisayar modellerine rakip olarak, Toshiba tarafından geliştirilen ve KIRAbook ismine sahip olan yeni bir seri duyuruldu.

Henüz resmi görselleri ortada olmasa da teknik özellikleri belli olan Toshiba KIRAbook serisi dizüstü bilgisayar modelleri üzerlerinde, 10 parmak destekli dokunmatik 13.3-inç 2560x1440 piksel ekran (Corning Gorilla Glass), Intel Core 1.8GHz i5 3337U ya da 2GHz i7 3537U işlemci seçenekleri, 8GB RAM ve 256GB SSD depolama birimi yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre üç farklı model halinde piyasaya çıkacak olan KIRAbook bilgisayar modelleri, 1.8kg ağırlığa, 17mm kalınlığa ve magnezyum alaşımlı sağlam gövde yapılarına sahipler.

Teknik özelliklerinden çok sundukları 2560x1440 piksel ekran çözünürlüğü ile öne çıkan Toshiba KIRAbook modelleri, PPI değeri olarak Apple'ın Retina MacBook Pro modellerinin 227 PPI ve Google'ın Chromebook Pixel modelinin 239 PPI değeri yanında kullanıcılara 221 PPI piksel yoğunluğu sağlayabiliyorlar.

Mayıs ayında piyasaya çıkması beklenen Toshiba KIRAbook dizüstü bilgisayarlardan, i5 işlemciye sahip olan model 1800$, i7 işlemciye sahip olan model ise 2000$ fiyat etiketine sahip olarak satılacak. Üçüncü model için ise herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.



