Toshiba 55WL968 3D LED Smart TV Video İnceleme

Haber Editörü
|BULUTLANMA VİDEO DA BİLE BELLİ,NASIL İNCELEME YAPARSINIZ BÖYLE TV YE ANLAMAM???...
|Mağazada test ettiğim kadarıyla 46 inç wl963 42 inç wl963 den daha iyi sonuç veriyordu.46 inçlik modelin hem görüş açısı hemde siyahları daha iyiydi.Ayrıca 42 inç modelin çerçevesini kalın yapmışlar.
| albani hocam detaylıca paneli anlatmışsın eline sağlık ama en başta paneli unutun, alternatiflerden çıkarın derken bu ebatlarda panel arayışı olanlar için önceliği alabilecek eşdeğer kalite ve fiyat değerlendirmesi yapılabilecek marka model tavsiyesi ni her soran forumdaşa ayrı ayrı yazmaktansa burada bunun yerine şunlar tercih edilebilir deseymişin keşke.
tercih yaparken belki, plazma/ led diye kapsam genişliyor uzun hikaye diyebilirsin ancak:
güncel led ler zaten 3d, uydu alıcılı,web tarayıcı vss, gibi özelliklerin hepsiyle geldiği için sınırlamak zorunluluğu yok gibi. alıcı bunların hepsini istiyor zaten.
|Süpermiş. Oğlu bilgisatyarına süt dökmüş bir de üzerine 2 kez evine hırsız girmiş biri olarak bu tam bana göre bir kampanya. Süpersin Toshiba..
|Süper bi inceleme olmuş tebrikler. Cihaz da güzel tasarımını gerçekten çok beğendim. Özellkleri de iyi ama toshibanın 4K modellerinden almayı tercih ederim.
Hasanhh
Sağolasın, fiyatlarını merak ettim ama o başlıkta fiyat vermemişler gördüğüm kadarıyla, 1 hafta sabrederiz, 2000 liradan ucuz bulduğum ilk 4k TV'yi başka hiç bir şeyine bakmadan almak istiyorum, umarım bu 3 modelden biri bana hitap eder.
| Hemen kısa bir doğru değerlendirme yapayım ki kimse dalgaya filan düşmesin
-WL serisini unutun 2011/2012/2013 model olarak!
-Bahsettiğim "unutun" lafı 46/55 ler içindir,son 3 yılki bu WL/YL v.s serileri(8/9 serileri)içinde adam gibi bir tek
42"lik WL/YL863 serisi ok dir,diğerlerini eleyin gitsin!
Not;42WL863 benim diğer odada hem Monitör hem de TV olarak kullandığım paneldir ve bu panelin en büyük artısı veya özelliği
ise piyasanın en hızlı paneli olmasıdır,neredeyse "TN" panellerin bile çoğundna daha hızlıdır
Sonuç olarak 2011 den itibaren WL8/9 lar hikaye olsa da bu özel 42lik panel ayrı bir konumdadır,diğerlerini aynen eleyin!
-WL8/9 olarak bir kere panelin Latency değeri oldukça yüksek ve ortalama 100ms LAG vardır ama bu değer piyasadaki "gerçek"(o bazı test metodları
ile ölçülen hileli değerlerdne değildir!)Latency değerlerine göre normaldir Sony/Samy veya Phil veya Sharp v.s hepsi 100ms üzeridir!
Marka vemiyeyim ama bazı paneller 180ms lere kadar çıkıyor v.s
Game mode ile de hileli değerler veriliyor ki bunlar da yalnıştır! siz en iyi Lag olarak min.32/35ms lere razı olacaksınız! gerçi bu da pek üzmeyen bir değerdir!
-WL8/9 larda "doğru renk üretimi" çok iyidir ve piyasadaki en iyisi diyebilirim ama her WL için değil tabiki ve bahsettiğim panel WL863 dür!!(AUO-AMOY tip
Modül kullanılan panelden bahsediyorum diğerlerinin neredeyse tamamı ucuz yollu LGD Modüllerdir!
WL863 renk konusunda piyasanın en iyisi ve siyahlar v.s herşey süper
WL9 lar ise LGD nin ucuz maliyetli S_IPS leri takılıdır! 3D si de SG yerine FPR dir! ayrıca 3D performansı da iyi değildir veya orta halli veya siz bunu nasıl anlarsınız artık!
ANCAK 3D si SG olan(active) 42" WL/YL de 3D performansı ise yine piyasadaki Pany PDP lerden bile daha iyi ve sorunsuzdur kısaca süper 3D-SG performansı ve çok iyi
uyumlu ve hatta 1 defa sarj ediyorsunuz 6 ay giden gözlükleri bile var,valla ben ilk aldığımda şarj ettim 7 oldu hala şarj bitmedi her nasıl işse
WL8 lerin Gaming sorunu dışında,panel çoğu şeyiyle mükemmel idi ama bu bitti WL9 lar ise IPS döndüğü için,benim açımdan bu zaten kafadan bitti! ama panelin dışardaki
yorumlarını da okuyunca aynen bahsettiğim durum ortaya çıkmaktadır!
IPS paneller de Contrast çok düşüktür,Siyah lar fena sayılmasa da(cihaz üzerinden test aletine göre konuşmuyorum,sadece çıplak gözle izlenime göre yazıyorum!)
özellkle IPS lerin siyah detaylarından çuvallaması bu panelde de vardır veya bendeki panelde de vardır çünkü bu da LGD nin IPS idir ama Contrast 1.200;1 dir ama WL lerde bu değer
800/1000; seviyesindedir!! örneğin Sony W8 de IPS dir CR değeri 800;1 gibi çok düşüktür veya Pany nin IPS li LCD leri de böyledir! Contrast olarak iyi değil bu paneller!
WL9;neredeyse hiç açı vermez! vertical açıda yine çok kötüdür!!
Screen-uniformity bu panellerde IPS matrix den dolayı kötüdür,şansınız varsa daha iyi homojeniteye sahip bir panel gelebilir ama şansınız bu konuda zayıftır!
Malum ışık kaçırma/mura efekti(clıuding) çıkma oranı biraz yüksektir!
Hafif açıda zaten düşme olduğu gibi bir de ciddi şekilde hmojenite bozulması yapıyor,kullanılan IPS matrix+filtreleme v.s sebebiyle!
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Ben Tosh uzmanıyım ama Tosh anlayabilen beri gelsin gari!!
Kısaca bu Avrupa serileri hikaye,bunlar ancak "çok ucuz" olursa alınabilecek panellerdir,ancak her ne kadar IPS gibi ucuz yollu Modül kullanılmış olsa bile
panelin "genel HW kalitesi" piyasada gördüğünüz tüm panellerden hemde ciddi derecede iyidir Samy/Sony ile mukayese ettiğim zaman,bu işi bilenlerin
yüzlerindeki ifadeleri de görebiliyorum,çünkü diğerleri adeta dökülmüşler kalite anlamında ama Tosh lar bu alanda en iyisidir!
Bir bilgi daha vereyim,belki çoğu paneli tosh ların iyi veya mükemmel v.s olamasa bile HW kalitesi olarak Pio dan sonra en iyisidir bunu Servis ve sonrası durumlardan
çok net biliyoruz(işi bilenlerden bahsediyorum!)
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Tosh 2009 dan beri iki ileri bir geri filan gidiyor ve hala efsane "FerrariZF355" den(Model 2008) ve kalite ile teknik anlamda hala piyasanın en paneli olan SV685(Model 2008/2009) den
sonra adam gibi ses getircek bir panel çıkaramadı! çıkarsa zaten ilk gidip ben alacağım Aytaç Beyden,nasılsa Satışı bana ait,yeterki içime sinsin ve güveneyim,fiyat hiç önemli
değil,mal benim kriterimde iyi olsun gerisi teferruattır benim için(ZF355 ve SV685 örneklerini bilen biliyor ama Aytaç Beyde iyi biliyor) kısaca mal iyi olsun,aynen satarım hiç sorunsuz
ve fiyat da sorun olmayacak!
Bir ara 4K nin dünyadaki asıl ilk örneği olan ki bu panelinde yerine veya bunu geçenm bir panelde henüz bu dünyada çıkmadı;ama başka bir dünyada çıkmış olabilir
CELL-TV den bahsediyorum,bu panel dünyadaki ilk 4K dır ve üstüne hala panel çıkamıyor!(Model 2009/2010) üreitmi çoktan bitti çünkü aşırı pahalıydı+Tosh mal satmasını
bilmiyor(ana üretici Taosh/Japan dan bahsediyorum!)[>:]
Sonra süper bir seri ZL1 çıktı(Full array LED+Local-dimming) Model 2010/2011 ama bu da hikaye çıktı adamların beceriksizliği yüzünden
Bakınız bu panel Sharp-ELITE hariç;Sony HX920 den bile çok daha iyi bir paneldi buda üretimden kalktı!
gibi gördüğünüz üzere hiç bir üretici de olmayan absürt işler oluyor Tosh da!
Chipset işinde bu adamlar dünyanın en iyisi,sorunsuz ve sıfır hata oranına yakın panel üretmede bunlarda,kısaca her bir şey var ama mal satmasını hiç bilmiyorlar!
yaw Samy ve LGE gibi en dandik kalite malın nasıl "en fazla satılması" veya "kalitesiz malzemenin" nasıl en yakışıklı hale getirilip de satış rekorları vçs konusunda
gidip DERS almaları gerekiyor özellikle Tosh un!
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Sonuç WL9x yukarıda Video da anlatılan bir panel değildir,işin o kısmı başka mevzulardır,ben farklı bir dilden konuşuyorum,"anlayana" tabiki!
4K v.s diye takılmayın haybeye işlere,gerçi bunun ilk uygulayıcısı ve işi en iyi bilen de Tosh olsa bile;işin çok başka ayakları da vardır!
Örneğin dünyada ilk Gözlüksüz paneli de Tosh üretmiştir(ZL2) ama bu da satılamadı/satılamıyor v.s(teknolojisi hala istenen seviyeye gelmedi!)
Saygılar
|Toshiba'nın 4k modeli yok mu? Ben mi bulamıyorum?
1963bursa
Dostum, anasayfada "Toshiba ile 4K televizyonlar ve Haswell'li dizüstü bilgisayarları konuştuk" isimli bir başlık daha var, orada açıklamış Toshiba, 2. Jenerasyon 4k Toshiba modeller 1 hafta sonra Türkiye'de satışta, 3 yeni model 4k geliyor, eski jenerasyon 4k'larsa tükenmiş durumda. Aramanı Haftaya yapmalısın.
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stüdyosu tarafından
Bu iki kelime arasında iki kere boşluk bırakmışsınız, çok dikkat çekiyor.
1963bursa
4k bir televizyon için 699 dolar, gayet güzel fiyat, bu alınır. :)
|P E N G U E N L E R :D
direndh ;)
|aktif shutter 3d teknolojisini denemeden karar vermeyin aradaki farkı net görürsünüz.
örnegğin 3.000 tv ile 1.500 liralık hemen hemen aynı performansı veriyor
incelemelr sd yayınlar baz alnırak yapılmalı
bulutlanma ışık sızması gibi detaylar verilmeli
gerisi kağıt üzerinden okumaktan öteye bilgi vermiyor
İnceleme için teşekkürler