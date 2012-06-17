Toshiba 64 çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Japon elektronik devi Toshiba, yongada sistem formundaki çok çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu. Sony ve IBM ile birlikte geliştirdiği Cell işlemcisini pek çok farklı cihazında kullanan firma, görüntü işleme ve tanıma uygulamaları için hazırladığı 64 çekirdekli yeni işlemcisiyle performans anlamında ciddi bir ilerleme sunuyor.
Aynı paket içerisinde her biri 32 çekirdekli iki kümeden oluşan yeni işlemci, düşük güçlü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Her küme için 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile desteklenen işlemcinin çip boyutu 15mm x 14mm iken 32 çekirdekli kümelerin her biri ise 7.4mm x 5.7mm büyüklüğünde.
Toplamda 87.5 milyon transistör içeren işlemci, bugün 1 milyarın üzerinde çekirdek içeren modern masaüstü işlemci çözümlerine göre mütevazi kalıyor gibi görünse de bu işlemcinin özel amaçlı bir çözüm olduğunu ve önceliğin son kullanıcı odaklı genel uygulamaları çalıştırmak olmadığını dikkate almak gerekiyor. 1369 pinli FCBGA formunda hazırlanan işlemcinin kümeleri, 1.1v geriliminde 333MHz saat hızında çalışıyorlar.
Özel bir ağ iletişimi ile birbirine bağlanan 32 çekirdekli iki kümenin güç verdiği işlemci aynı zamanda çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile desteklenmiş durumda. Saniyede 1.5 tera operasyon yapabilen işlemci, Toshiba'nın 2008 yılında lanse ettiği 8 çekirdekli mevcut çözüme göre 14 kat daha hızlı işlem yapıyor. Patenti Toshiba'ya ait özel bir düşük güç veri haritalama teknolojisi ile donatılan işlemci aynı zamanda çok seviyeli güç kapılama özelliği ile geliyor.
500 mW altında güç tüketimi ile 30 kare/saniye hızındaki MPEG4-AVC/H.264 1080p videoları çözümeyebilen 64 çekirdekli işlemci, 800mW altında güç tüketim seviyesinde ise süper çözünürlük olarak ifade edilen 4K2K videoları (15 kare/saniye hızında) çalıştırabiliyor. Toshiba yeni işlemcinin son kullanıcı odaklı tüketici ürünleri ile birlikte otomotiv endüstrisinde kullanılmasını beklerken, müşterilere olan maliyeti hakkında bir açıklama yapılmadı.
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Sayın şeherli gardaşım '' Köylü milletin efendisidir.''
bu işlemci adı üzerinde "süper çözünürlük olarak ifade edilen 4K2K videoları (15 kare/saniye hızında) çalıştırabiliyor" yani bundan ne anlamak gerekiyor derseniz çok özel sofistike video kameralar için özellikle casus uydular için, sınır güvenliği sınır ihlali veya şehir içinde devamlı yer değiştiren 100 kişiyi tek, tek gps koordinatlarıyla fişleme gibi çok özel ve gizli görevler için kullanılacak gibi uzun lafın kısası siz bunu masa üstü oyun makinesi için kullanacağınızı falan sanmayın ! bu haber sadece ülkelerin diğer ülkelere gönderdiği gizli bir göz dağı haberinden başka bir şey değil !