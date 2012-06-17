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Toshiba 64 çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu

6 yıl
6,6b
1
49
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japon elektronik devi Toshiba, yongada sistem formundaki çok çekirdekli yeni işlemcisini duyurdu. Sony ve IBM ile birlikte geliştirdiği Cell işlemcisini pek çok farklı cihazında kullanan firma, görüntü işleme ve tanıma uygulamaları için hazırladığı 64 çekirdekli yeni işlemcisiyle performans anlamında ciddi bir ilerleme sunuyor. 
Aynı paket içerisinde her biri 32 çekirdekli iki kümeden oluşan yeni işlemci, düşük güçlü 40nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Her küme için 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesi ile desteklenen işlemcinin çip boyutu 15mm x 14mm iken 32 çekirdekli kümelerin her biri ise 7.4mm x 5.7mm büyüklüğünde.
Toplamda 87.5 milyon transistör içeren işlemci, bugün 1 milyarın üzerinde çekirdek içeren modern masaüstü işlemci çözümlerine göre mütevazi kalıyor gibi görünse de bu işlemcinin özel amaçlı bir çözüm olduğunu ve önceliğin son kullanıcı odaklı genel uygulamaları çalıştırmak olmadığını dikkate almak gerekiyor. 1369 pinli FCBGA formunda hazırlanan işlemcinin kümeleri, 1.1v geriliminde 333MHz saat hızında çalışıyorlar.
Özel bir ağ iletişimi ile birbirine bağlanan 32 çekirdekli iki kümenin güç verdiği işlemci aynı zamanda çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü ile desteklenmiş durumda. Saniyede 1.5 tera operasyon yapabilen işlemci, Toshiba'nın 2008 yılında lanse ettiği 8 çekirdekli mevcut çözüme göre 14 kat daha hızlı işlem yapıyor. Patenti Toshiba'ya ait özel bir düşük güç veri haritalama teknolojisi ile donatılan işlemci aynı zamanda çok seviyeli güç kapılama özelliği ile geliyor. 
500 mW altında güç tüketimi ile 30 kare/saniye hızındaki MPEG4-AVC/H.264 1080p videoları çözümeyebilen 64 çekirdekli işlemci, 800mW altında güç tüketim seviyesinde ise süper çözünürlük olarak ifade edilen 4K2K videoları (15 kare/saniye hızında) çalıştırabiliyor. Toshiba yeni işlemcinin son kullanıcı odaklı tüketici ürünleri ile birlikte otomotiv endüstrisinde kullanılmasını beklerken, müşterilere olan maliyeti hakkında bir açıklama yapılmadı.  
 
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DH Misafiri 6 yıl
ayhanbilgin
ülkemizin köylüsü sanıyorki çekirdek artınca hızda artıyor. sayın köylü kardeşim 64 çekirdekli işlemcye uygun xompiler var mı? varsa bu gompiler verimli mi? 64 dene ekirdeğin yapcağı thread losklar , memory locklar niye gimse bundan bahsetmiyir?

Sayın şeherli gardaşım '' Köylü milletin efendisidir.''
ayhanbilginülkemizin köylüsü sanıyorki çekirdek artınca hızda artıyor. sayın köylü kardeşim 64 çekirdekli işlemcye uygun xompiler var mı? var...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
mpeg teknolojisinin gerçekte nasıl doğduğunu bilmeyenler için bunun ne olduğunu tam çözememeleri gayet doğal mpeg teknolojisi ilk kez casus uydularda hedeflerin izlenmesi için hareket eden piksellerin koordinat takibi için geliştirilmiş askeri bir sistemdi sonra bu öyle bir geliştiki VCD DVD divx derken xvid mpeg4 e kadar yüksek tanımlı hareket eden kardinatları tanımlama video formatı olarak herkesin sevgilisi oldu desek yeridir.
bu işlemci adı üzerinde "süper çözünürlük olarak ifade edilen 4K2K videoları (15 kare/saniye hızında) çalıştırabiliyor" yani bundan ne anlamak gerekiyor derseniz çok özel sofistike video kameralar için özellikle casus uydular için, sınır güvenliği sınır ihlali veya şehir içinde devamlı yer değiştiren 100 kişiyi tek, tek gps koordinatlarıyla fişleme gibi çok özel ve gizli görevler için kullanılacak gibi uzun lafın kısası siz bunu masa üstü oyun makinesi için kullanacağınızı falan sanmayın ! bu haber sadece ülkelerin diğer ülkelere gönderdiği gizli bir göz dağı haberinden başka bir şey değil !
mpeg teknolojisinin gerçekte nasıl doğduğunu bilmeyenler için bunun ne olduğunu tam çözememeleri gayet doğal mpeg teknolojisi ilk kez casus uydularda hedeflerin...
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DH Misafiri 6 yıl
çekirdek değil çiğdem :)))
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PENDRAG0N 6 yıl
64 çekirdek cidden bildiğimiz 64 mü
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E_Aydin35 6 yıl
Dile kolay 64 çekirdek, evet isimlendirmeyi daha mütavazi yapabilirlerdi, şu 64 çekirdek Intel'ın çekirdekleri olsa o.O :)
Herkezin çekirdek görüşü ve barındırdıkları performanslar farklı..
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Rubisco 6 yıl
Adamlar yapmış(herkez yapıyo bişeyler, biz niye yapamıyorz diyen arkadaş için cortex-A9 lisansı 5milyon$, herhangi bi yatırımcı satın alıp istediği iş için kullanabilir).
Crysis oynatır mı(şu ekrana baktığınızda gördüğünüz web browserı bile açmaktan aciz kalır, çünkü özel tasarlanmış iş yüklerinde anca kullanılabilir bu. birbiri ile alakasız hiç bağımlılığı olmayan, paralel çalıştırılabilen işler için, video vs. denildiği gibi çok uygun ama sadece o şekilde kısıtlı değil)?
GPU yada sadece video işlemcisi değil, çekirdeklerden oluşan cluster 333mhz de çalışıyor diyor zaten(büyük ihtimalle çekirdekler de o hızda çalışıyordur).
İlginizi çekerse 1080p@30fps için 500mw yüksek değer. Tegralar 400mw altında çözüyor. Dahasını isterseniz 240mw güç ile 1080p@30 fps High Profile Encode yapabilen encoder çipler var.
PowerVR ın yeni zımbırtılarından birinde de var 4k desteği. Ne kadar güç tüketiyor bilmiyorum ama, 4k video @60fps @ 300mbit gibi oha anasını yaa dedirtecek değerlerde çözebiliyor diyor Imagination. Bu son yazdığıma dikkat ederseniz, haberin kendisinden bence daha sansasyonel ://
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huseyincarnege 6 yıl
EVET 64 çekirdekde geldi yakında telefonlarada koyar bunlar :)
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Mq8 F9Brute 6 yıl
Mükemmel Bir gelişme Belkide ilerliye biirseler taki ilerler inteli bilem gecebilirler tabiki zaman birde performansta olabildiginin fazlasını verirse mükemmellik bunun adı .
Neyse bizide tebrik etmek düşer
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simsue2006 6 yıl
Bu çekirdek sayısı ile hız ölçülmez.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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turbo-powwer 6 yıl
Aaaah ah bir de her islemciyi oyun icin sanmasaniz...
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LORDTEK 6 yıl
bugün 1 milyarın üzerinde çekirdek içeren modern
şöyle olmalıydı
bugün 1 milyarın üzerinde transistör içeren modern
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orhuncoskun 6 yıl
Bu çekirdek sandığınız işlemci çekirdeği değil. Video işleme gibi özel amaçlı çakirdek. CPU İşlemci çekirdeği 8 varken ekran kartındaki GTX680'deki çekirdek sayısı da 1536 adet. Bu çekirdek sayısı ile hız ölçülmez.
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Master_Evil 6 yıl
intel 2 yıl önce 81 çekirdeği çalıştırdığını duyurmuştu bu ne ki
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xyz000 6 yıl
64 çekirdekli işlemci
Dual Core İşlemciyle neden açamadığımı daha iyi anladım.
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alpa07 6 yıl
Niye biz işlemci yapmıyoruz nİye niye :(
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