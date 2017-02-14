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Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar

Toshiba Şirketler Grubu Başkanı Shigenori Shiga, Toshiba’nın ABD’deki nükleer santral inşaatlarından 6.3 milyar dolar zararla ayrıldığını ve istifa edeceğini açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar
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2015 Yılından beri ABD’de inşaatını üstlendiği nükleer santralleri zamanında teslim edemeyen ve zarar üstüne zarar eden Toshiba’nın hisseleri bir yıl içinde yarı yarıya değer kaybetmişti. Analistler zararın 5-6 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken zarara ilişkin resmi açıklama bugün şirket başkanı Shigenori Shiga’dan geldi.


Geçtiğimiz aralık ayında Toshiba, zararın miktarının 4.4 milyar dolar olacağını öngörürken bu zararı kapatmak için şirketin yonga bölümünün %20’sini satışa çıkaracağını duyurmuştu ancak bugün Shigenori Shiga’dan gelen açıklamayla net zararın 6.3 milyar dolar olduğu ve mart ayı sonuna kadar şirketin mali olarak tehkikede olduğunu belirtti.

‘’Bütün Sorumluluğu Üstleniyorum’’

Şirketin yaşadığı değer kayıpları ve zarara dair bütün sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Shiga, başkanlık görevinden ayrılacağını da açıkladı. Geçtiğimiz ay şirket CEO’su da yaptığı açıklamayla Toshiba’yı düzlüğe çıkardıktan sonra görevinden ayrılacağını dile getirmişti. Böylece şirketin yenilenen yönetici kadrosuyla nükleer santral inşaatlarını tamamen bırakması ve tekrar güç toplamak için çalışmalara başlaması bekleniyor.


Şirket başkanı, Toshiba’yı vuran zararın boyutlarını açıklarken bir zarar da borsadan geldi. Açıklama yapıldıktan sonra saatler içinde Toshiba hisseleri %10 seviyesinde düşüş yaşadı ayrıca şirketin zararı kabullendiği aralık ayında beri piyasa değeri %50 azalarak 8.7 milyar dolara geriledi.

Şirketin Geleceği Tehlikede

Japonya’nın ilk elektrikli çamaşır makinesi ve buzdolabını üreterek adını duyuran Toshiba günümüzde televizyondan bellek yongalarına, robotlara kadar teknolojiyle alakalı her ürünü üreten bir dev haline geldi ancak bu zarar belki de Toshiba’yı bir daha toparlanamayacağı bir yıkıma sürükleyebilir.

Reuters’a göre ABD’deki nükleer santral inşaatlarını bırakacağını açıklayan Toshiba, başta yine nükleer santral işi olmak üzere İngiltere ve Hindistan’da küçülmeye gidecek ve belki de kısmen çekilecek. Ayrıca şirketin 2017’nin sonuna kadar değer kaybeden hisseler, yarım kalan nükleer santral inşaatları gibi nedenlerden ötürü 4.5 milyar dolar daha zarara uğrayacağı düşünülüyor.


http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-idUSKBN15T033 Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Japonlar gururlular hemen istifa ediyorlar.
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onsos1100 2 yıl
japonyada işler iyi gitmiyor. Çoğu şirketi asıl alanlarında zarar ediyor. Ancak bir çok alanda uzman oldukları için yumurtalar tek sepette değil bu şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar
japonyada işler iyi gitmiyor. Çoğu şirketi asıl alanlarında zarar ediyor. Ancak bir çok alanda uzman oldukları için yumurtalar tek sepette değil bu şekilde ayak...
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St Batuhan 2 yıl
‘’Bütün Sorumluluğu Üstleniyorum’’ kısmına geldiğimde içimden sorumluluğu üstlenip bırakmak olmaz, yakışmaz diyordum ve adam düzlüğe çıkarıp ayrılmaktan bahsediyor. Eh doğru olanı yapmak işi. Bizde böyle bir durum olmaz...
Koskoca Toshiba çok sıkıntılara girdi ve umarım toparlar. Önemli oyunculardan biri bulunduğu piyasalarda. Hoş çok ön plana çıkan değil ama yine de bir şeyler yapıp rekabete zemin hazırlayan biri (tabii fahiş fiyatlı laptoplarını saymazsak bir dönemki. Şu an ne halde bilemiyorum)
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AC_Hawker 2 yıl
Adamların liyakat sistemi otomatiğe bağlamış.
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firtinax 2 yıl
Bir Japon mucizesi TO-SHİ-BA...
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Xeblion 2 yıl
Türkiye de kullanılmayan istifa kelimesi Türk dil kurumundan çıkarılması gerekiyor
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KUM23 2 yıl
Yediğim kazıkların acısı halla var batsın adi firma sony dende batma haberleri gelir inş. Anlasınlar pahalı satmakla kalite olmuyor japonlar ellerinde n gelse diğer ülkelerde üretim olmasa varyaa hepimizi dizerler fazla fazla fiyatlar
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kadirirdem 2 yıl
Sevdiğim bir firma ,yazık oluyor :(...rekabet her zaman iyidir hiç bir firmanın batmasını istemem.
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ergenius 2 yıl
Burda ihale fiyatı veren yetkililer suçlu değil mi ? Adamlar söz verince yapıyor . Bizde olsa abi valla denedik kurtarmıyor . Farkı vermezsen yarıda bırakırım derler
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Lady Sylvanas Windrunner 2 yıl
Naptınız abi sabaha kadar içtiniz mi o zarar ne?
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TIGERSHARK 2 yıl
Harakiri yapar artık
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WB 2 yıl
6 milyar dolara cikana kadar zarar neredelermis
sanki bir gunde oldu
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toshiba, nükleer santral ve
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