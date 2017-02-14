Toshiba başkanı istifa ediyor: Zarar 6.3 milyar dolar

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2015 Yılından beri ABD’de inşaatını üstlendiği nükleer santralleri zamanında teslim edemeyen ve zarar üstüne zarar eden Toshiba’nın hisseleri bir yıl içinde yarı yarıya değer kaybetmişti. Analistler zararın 5-6 milyar dolar civarında olduğunu tahmin ederken zarara ilişkin resmi açıklama bugün şirket başkanı Shigenori Shiga’dan geldi.





Geçtiğimiz aralık ayında Toshiba, zararın miktarının 4.4 milyar dolar olacağını öngörürken bu zararı kapatmak için şirketin yonga bölümünün %20’sini satışa çıkaracağını duyurmuştu ancak bugün Shigenori Shiga’dan gelen açıklamayla net zararın 6.3 milyar dolar olduğu ve mart ayı sonuna kadar şirketin mali olarak tehkikede olduğunu belirtti.

‘’Bütün Sorumluluğu Üstleniyorum’’

Şirketin yaşadığı değer kayıpları ve zarara dair bütün sorumluluğu üstlendiğini dile getiren Shiga, başkanlık görevinden ayrılacağını da açıkladı. Geçtiğimiz ay şirket CEO’su da yaptığı açıklamayla Toshiba’yı düzlüğe çıkardıktan sonra görevinden ayrılacağını dile getirmişti. Böylece şirketin yenilenen yönetici kadrosuyla nükleer santral inşaatlarını tamamen bırakması ve tekrar güç toplamak için çalışmalara başlaması bekleniyor.





Şirket başkanı, Toshiba’yı vuran zararın boyutlarını açıklarken bir zarar da borsadan geldi. Açıklama yapıldıktan sonra saatler içinde Toshiba hisseleri %10 seviyesinde düşüş yaşadı ayrıca şirketin zararı kabullendiği aralık ayında beri piyasa değeri %50 azalarak 8.7 milyar dolara geriledi.

Şirketin Geleceği Tehlikede

Japonya’nın ilk elektrikli çamaşır makinesi ve buzdolabını üreterek adını duyuran Toshiba günümüzde televizyondan bellek yongalarına, robotlara kadar teknolojiyle alakalı her ürünü üreten bir dev haline geldi ancak bu zarar belki de Toshiba’yı bir daha toparlanamayacağı bir yıkıma sürükleyebilir.

Reuters’a göre ABD’deki nükleer santral inşaatlarını bırakacağını açıklayan Toshiba, başta yine nükleer santral işi olmak üzere İngiltere ve Hindistan’da küçülmeye gidecek ve belki de kısmen çekilecek. Ayrıca şirketin 2017’nin sonuna kadar değer kaybeden hisseler, yarım kalan nükleer santral inşaatları gibi nedenlerden ötürü 4.5 milyar dolar daha zarara uğrayacağı düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-toshiba-accounting-idUSKBN15T033