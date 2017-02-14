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Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak

Geçtiğimiz yıl ABD'nin İndianapolis şehrinde gerçekleşen kazada, ağaca çarpan Tesla Model S'in içinde kızını kaybeden Jon Speckman, kazadan Tesla'yı sorumlu tutuyor ve dava açmaya hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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50
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak
 

Geçen yıl kasım ayında ABD’nin İndianapolis şehrinde Tesla Model S otomobili kaza yapmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarının ifadeleri aracın oldukça süratli olduğu ve ağaca çarptığı ardından otomobilin büyük bir gürültüyle patlayarak yanmaya başladığı yönünde olurken akıllara Tesla’nın arabalarındaki bataryaların patlıyor olabileceği ihtimalleri gelmişti.

Polis birimleri geçen hafta yayınladığı rapor ile arabadaki her iki kişinin de kanındaki alkol seviyesinin yasal sınırların üstünde olduğunu açıklamıştı. İncelenen kamera kayıtlarında da aracın ters şeritten gittiği doğrulanmıştı ancak trajik kazada kızını kaybeden Jon Speckman, kazanın sorumlusu olarak Tesla’yı işaret ediyor.

‘’Başka bir arabada olsaydı hayatta olabilirdi’’

Jon Speckman, İndystar’a yaptığı açıklamayla kızının başka bir arabada yolculuk ediyor olsaydı hayatta olabileceğini söyledi. Model S’in 0’dan 100km hıza 3.1 saniyede ulaştığını belirten Speckman, aracın aniden yoldan saptığını ve eğer kızı gaz pedalına basıyor olsaydı aracın bir roket gibi fırlayacağını ifade etti.

Bir avukat tuttuğunu ve Tesla’ya dava açacağını da açıklayan Speckman, aracın aniden hızlanıyor olması için ‘’Neden böyle bir araba yapma ihtiyacı duydular bilmiyorum.’’ dedi.

Speckman her ne kadar arabanın kısa sürede hızlanmasını eleştirse de kaza sonrası yapılan incelemelerde arabanın hangi sürüş modundayken kaza yaptığı belirlenemedi. Sürüş modunun bilinmesi Speckman’ın iddialarının doğrulanması veya yanlışlanması için önemli zira kazaya karışan 2015 model Tesla Model S’in 3.1 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşması için arabanın 'Insane' veya 'Ludicrous' gibi performans modlarında olması gerekiyor.

Soruşturma halen sürerken Tesla, polis raporunun ardından yaptığı açıklamayla olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve kaza anında arabanın hızını tam olarak tespit edemeseler de delillerin çok hızlı bir çarpışmayı işaret ettiğini ekledi.


http://www.indystar.com/story/news/2017/02/12/father-tesla-driver-had-she-been-another-vehicle-she-would-have-been-alive/97752674/ Yorum Yaz
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ensei 2 yıl en beğenilen
Alkol var ters şerit var güç var... Sonrada senden ötürü... Yemezler Jon efendi
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ceo-tr 2 yıl
tamam kız vefat etmiş Allah rahmet eylesinde, yukarıda arkadaşın dediği gibi hem alkol var, hem hız var, hemde ters şeritten gidiyor. oldu olacak henry ford a arabayı icat ettiği teslayada elektriği buldu diye dava açsın.
tamam kız vefat etmiş Allah rahmet eylesinde, yukarıda arkadaşın dediği gibi hem alkol var, hem hız var, hemde ters şeritten gidiyor. oldu olacak henry ford a a...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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Grkwnxs 2 yıl
Satın aldığı arabanın 3.1 saniye de hızlanmasını kazadan sonra mı öğrenmiş saçma bir açıklama olmuş 10 saniye de hızlanan bir araba alsaydın ozaman
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Emrahgms 2 yıl
"Bir avukat tuttuğunu ve Tesla’ya dava açacağını da açıklayan Speckman, aracın aniden hızlanıyor olması için ‘’Neden böyle bir araba yapma ihtiyacı duydular bilmiyorum.’’ dedi."
Peki neden böyle roket gibi bir araç alma ihtiyacı duymuşlar diye sormak lazım??
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tolbay 2 yıl
Haberi tercume mi ettiniz ya da bir yerden mi alinti yaptiniz bilmiyorum ancak bir cok yanlis var.
Ters yonde giden baska bir arabadan kacindiktan hemen sonra kontrolunu kaybetmis. baba onun da videosunu bulmus .
Baba kazanin sorumlusu olarak teslayi isaret etmemis.
Baba avukat tutmasina ragmen dava acmaya daha karar vermemis.
surus modu bolumu haberin hicbir yerinde yok.
araba kadinin patronunmus ve kazada o da hayatini kaybetmis.
Bahsettiginiz konu ile ilgili haberin linki: indystar.com/...
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kadirirdem 2 yıl
tesla haklı çıkar , alkol var kusura bakmasın adam.
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10ff 2 yıl
Tesla'yi sikayet edecegine gidip agaci dikeni sikayet etseymis ya
bu tip haberlerde insanin aklina kesinlikle acaba sorusunu getiriyor...
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senjido 2 yıl
Adamın şikayet gerekçisine bakınca aklıma viralden başka bir şey gelmiyor. Sonuçta milyar dolarlık bir şirket için böyle şeyler zor değil.
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hakyurek 2 yıl
arkadaslarinda dedigi gibi yanlislanmak diye bir kelime yok bildigim kadariyla
.... Speckman’ın iddialarının doğrulanması veya reddedilmesi için .... diye yazmaniz lazim ..
ayrica tur dil kurumu sozlugune de baktim ))) yok oyle bir kelime
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Free WiLL 2 yıl
iyi o zaman ben de derim ki o süratle ters şeritteyken ben orada olabilir bana çarpıp beni öldürebilirdin diye bende bu adama tazminat tavası açayım bari :P
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hakyurek 2 yıl
dikkat ederseniz her tesla kazasinda dava acmaya calisiyor insanlar..sanki kaza yapan kendileri degil de arabaymis gibi bir algi var..bu da bence teslanin nerdeyse kendini kaza yapmayacak kadar guvenli gostermesinden ve insanlarin acik gozlulugunden kaynaklaniyor.. para koparmaya calisiyorlar.. alirken araba nasil hizlaniyor diye hava yapip kaza olunca da niye bu kadar cabuk hizlaniyor diyorlar..tabi ki zor bir durum adam kizini kaybetmis ama hem alkollu ...hem ters seritte ..kusura bakmayinda araba ne yapsin ...
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interwap 2 yıl
Adamın haklılık payı var.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
yanlışlanma ne demek açıklayabilir misiniz?
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arel.gr 2 yıl Piêr Dé Sans
Orijinalden alıntı: Piêr Dé Sans
yanlışlanma ne demek açıklayabilir misiniz?

...... okumanın bir türlü benimsenemediği, kulaktan dolma pomak türkçesinde olan benzer ifadelerden
kavgalandık, (soru) olmasın sizde bir keskin balta ?, (meslek) berberci, kasapçı, (esnaf) dükkancı, (kuyumcu) altıncı gibi gibi ...
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