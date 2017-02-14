Tesla Model S kazasında kızını kaybeden baba, Tesla'ya dava açacak

Geçen yıl kasım ayında ABD’nin İndianapolis şehrinde Tesla Model S otomobili kaza yapmış ve kazada 2 kişi hayatını kaybetmişti. Görgü tanıklarının ifadeleri aracın oldukça süratli olduğu ve ağaca çarptığı ardından otomobilin büyük bir gürültüyle patlayarak yanmaya başladığı yönünde olurken akıllara Tesla’nın arabalarındaki bataryaların patlıyor olabileceği ihtimalleri gelmişti.

Polis birimleri geçen hafta yayınladığı rapor ile arabadaki her iki kişinin de kanındaki alkol seviyesinin yasal sınırların üstünde olduğunu açıklamıştı. İncelenen kamera kayıtlarında da aracın ters şeritten gittiği doğrulanmıştı ancak trajik kazada kızını kaybeden Jon Speckman, kazanın sorumlusu olarak Tesla’yı işaret ediyor.

‘’Başka bir arabada olsaydı hayatta olabilirdi’’

Jon Speckman, İndystar’a yaptığı açıklamayla kızının başka bir arabada yolculuk ediyor olsaydı hayatta olabileceğini söyledi. Model S’in 0’dan 100km hıza 3.1 saniyede ulaştığını belirten Speckman, aracın aniden yoldan saptığını ve eğer kızı gaz pedalına basıyor olsaydı aracın bir roket gibi fırlayacağını ifade etti.

Bir avukat tuttuğunu ve Tesla’ya dava açacağını da açıklayan Speckman, aracın aniden hızlanıyor olması için ‘’Neden böyle bir araba yapma ihtiyacı duydular bilmiyorum.’’ dedi.

Speckman her ne kadar arabanın kısa sürede hızlanmasını eleştirse de kaza sonrası yapılan incelemelerde arabanın hangi sürüş modundayken kaza yaptığı belirlenemedi. Sürüş modunun bilinmesi Speckman’ın iddialarının doğrulanması veya yanlışlanması için önemli zira kazaya karışan 2015 model Tesla Model S’in 3.1 saniyede 0’dan 100km hıza ulaşması için arabanın 'Insane' veya 'Ludicrous' gibi performans modlarında olması gerekiyor.

Soruşturma halen sürerken Tesla, polis raporunun ardından yaptığı açıklamayla olayla ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve kaza anında arabanın hızını tam olarak tespit edemeseler de delillerin çok hızlı bir çarpışmayı işaret ettiğini ekledi.

http://www.indystar.com/story/news/2017/02/12/father-tesla-driver-had-she-been-another-vehicle-she-would-have-been-alive/97752674/