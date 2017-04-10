Toshiba bellek bölümünü yabancı bir şirkete satabilir

Rekor Teklifler, Şirketin Fikrini Değiştirebilir
Toshiba'nın bellek bölümünün 9 ile 12 milyar dolar arasında değere sahip olduğu tahmin ediliyordu ancak bölüme sahip olma konusunda oldukça istekli görünen Foxconn, SK Hynix ve ABD merkezli yonga üreticisi Broadcom, bölümü satın almak için 18 milyar dolara(2 trilyon yen) varan teklifler sundu. Geçtiğimiz yıl bir diğer Japon üretici Sharp'ı satın alırken yine Japon hükümetiyle zorlu görüşmeler yapan Foxconn'un yetkilileri de ikna edebilmek için 27 milyar dolara(3 trilyon yen)yakın ödeme yapabileceği de konuşuluyor.
Japonya'da Üretime Devam Edilmesi Oldukça Önemli
Yetkililer için Hynix'in teklifi daha makul görünebilir zira Hynix içinde Japon yatırımcıların da bulunduğu bir ortaklıkla birlikte bellek bölümünün sahibi olacak ve Hynix'in tek başına bölümün yüzde 20'sinden fazlasını elde demeyeceği bu ortaklık ile üretim Japonya'da yapılmaya devam edecek. Şimdilik bu anlaşmanın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise Hynix'in 18 milyar dolar ödeme yapabilecek bir konsorsiyum kuramamış oluşu.
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https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-10/foreign-bidders-said-more-aggressive-in-toshiba-chip-unit-sale Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adamlar 18 milyar dolardan bahsediyor Dolar olmuş 3.72 bunu 18 milyar dolar ile çarparsak 67 milyar TL ediyor. Bu devlet için çok büyük bir para...