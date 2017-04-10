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Toshiba bellek bölümünü yabancı bir şirkete satabilir

Toshiba ve Japon yönetimi; şirketin satmayı planladığı bellek bölümü için yerel bir üretici düşünüyorlardı ancak yabancı şirketlerin yüksek teklifleri, fikirlerini değiştirebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Toshiba bellek bölümünü yabancı bir şirkete satabilir
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Geçtiğimiz aylarda Toshiba ilk önce bellek bölümünün yüzde 20'sini satışa sunacağını açıklamış kısa bir süre sonra ise satışa konu olan kısmın bölümünün neredeyse tamamı olacağını dile getirmişti. Toshiba'nın bu açıklamalarının ardından Tayvanlı Foxconn ve Güney Koreli üretici SK Hynix ön plana çıksa da şirket ve Japon hükümeti, ülkedeki istihdamı korumak için bölümün yerel bir üreticiye satılması konusunda hemfikir olmuştu ancak yabancı üreticilerin teklifleri, bu düşünceyi değiştirebilir.


Rekor Teklifler, Şirketin Fikrini Değiştirebilir

Toshiba'nın bellek bölümünün 9 ile 12 milyar dolar arasında değere sahip olduğu tahmin ediliyordu ancak bölüme sahip olma konusunda oldukça istekli görünen Foxconn, SK Hynix ve ABD merkezli yonga üreticisi Broadcom, bölümü satın almak için 18 milyar dolara(2 trilyon yen) varan teklifler sundu. Geçtiğimiz yıl bir diğer Japon üretici Sharp'ı satın alırken yine Japon hükümetiyle zorlu görüşmeler yapan Foxconn'un yetkilileri de ikna edebilmek için 27 milyar dolara(3 trilyon yen)yakın ödeme yapabileceği de konuşuluyor. 


Siyasi engelleri ortadan kaldırmak isteyen Hynix ise daha farklı bir yol izlemeyi planlıyor. Hynix'in Japon yatırımcılarla bir araya gelerek satışa onay verilmesi için argümanlarını sunacağı söyleniyor. Tabi bunlar henüz iddialardan ibaret ancak Foxconn'un, Toshiba'ya ait patentlerin kullanım hakkını da satın alarak bu patentlerle Çin'de üretim yapacağı düşüncesi hem Toshiba'yı hem de bellek teknolojisinin ülke için ''son derece önemli'' olduğunu açıklayan hükümeti endişelendirmiş durumda.

Japonya'da Üretime Devam Edilmesi Oldukça Önemli 

Yetkililer için Hynix'in teklifi daha makul görünebilir zira Hynix içinde Japon yatırımcıların da bulunduğu bir ortaklıkla birlikte bellek bölümünün sahibi olacak ve Hynix'in tek başına bölümün yüzde 20'sinden fazlasını elde demeyeceği bu ortaklık ile üretim Japonya'da yapılmaya devam edecek. Şimdilik bu anlaşmanın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise Hynix'in 18 milyar dolar ödeme yapabilecek bir konsorsiyum kuramamış oluşu.


Ayrıca Bkz. "5G hızı dünyanın ilk canlı 3D Hologram aramasıyla test edildi"
Broadcom ise şu an halihazırda bellek üretimi yapmadığı için rakiplerinin arasında bir adım öne çıkıyor. Toshiba'nın bölümüm Broadcom'a satarak hem bu alanda üretim yapan rakiplerine satarak onların güçlenmesi yerine bu alanda ilk kez iş yapacak olan bir şirkete devretmenin daha mantıklı olduğunu hem de tekelcilik karşıtı kurumların satın alımda yapacağı uzun inceleme sürecinin ortadan kalkacağını vurgulayan Broadcom, üretimin nerede devam edeceği sorusuna ise net bir cevap vermiş değil.
Tabi bu teklifler karşısında henüz net bir cevap vermeyen Toshiba'nın süreci hızlandırması gerekiyor zira şirketin ABD'de nükleer santral işlerinden sorumlu alt şirketi olan Westinghouse, geçtiğimiz hafta iflas istemişti. Toshiba her ne kadar ampulden televizyona nükleer santral işinden asansöre kadar 600'e yakın alanda faaliyet gösteriyor olsa da bellek bölümü şirketin en büyük gelir kaynağı ve bu bölümü satarak finansal durumunu bir an önce toparlamak istiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-10/foreign-bidders-said-more-aggressive-in-toshiba-chip-unit-sale Yorum Yaz
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wolf silver 2 yıl en beğenilen
Gönül isterdi ki ülkemizden birileri alsın. Ama kalkıp foxconn ve HyniX ile rekabet edecek bir yiğit yok. Buna devlette dahil. Biz yine uzaktan bakacaz kimin aldığına..
Adamlar 18 milyar dolardan bahsediyor Dolar olmuş 3.72 bunu 18 milyar dolar ile çarparsak 67 milyar TL ediyor. Bu devlet için çok büyük bir para...
Gönül isterdi ki ülkemizden birileri alsın. Ama kalkıp foxconn ve HyniX ile rekabet edecek bir yiğit yok. Buna devlette dahil. Biz yine uzaktan bakacaz kimin a...
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life01 2 yıl

Bütçemizin %10 'una denk geliyor şu rakamlara bakarmısın para birimimiz çok düşük seviyede
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kadirirdem 2 yıl
Keşke ülkemizden bir firma alsa çok güzel olurdu... :(
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axaxa 2 yıl
Batan geminin malları :)
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interwap 2 yıl
Gönül isterki ülkemizden şirketlerin satın alması. Ama ilk 500 şirketindeki 10 şirketin değeri Toshiba'nın haberde bahsi geçen değerine denk geliyor.
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firat_kilic 2 yıl
Eliniin altında devlet var kullanmayı bilmiyorsunuz. Aselsan o belleklerden yapamaz mı? Vestelde seri basamaz mı? 25katlı devre yapıyorlar aloooo kandırmayın kendiizi... Ekonomik ürünlerde silahtır.. illa uçak vs yapmanıza gerek yok. marul bile silahtır...
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wolf silver 2 yıl en beğenilen
Gönül isterdi ki ülkemizden birileri alsın. Ama kalkıp foxconn ve HyniX ile rekabet edecek bir yiğit yok. Buna devlette dahil. Biz yine uzaktan bakacaz kimin aldığına..
Adamlar 18 milyar dolardan bahsediyor Dolar olmuş 3.72 bunu 18 milyar dolar ile çarparsak 67 milyar TL ediyor. Bu devlet için çok büyük bir para...
1 Yanıt Yanıtla +6
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Flcnr 2 yıl wolf silver
Bizimkiler alsın 18 Milyar dolar para değil, 2 Milyon suriyeli bile etmiyor.
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Ussuz 2 yıl
Şunu ülkemizden biri veya birileri alabilseydi on numara olurdu
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl Ussuz
Vestel TV bölümüne talipmiş Toshiba'nın.
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Yenibirmesajvar 2 yıl Ussuz
Hocam kâr durumunu bilmiyorum çok ama bence satın almaktan çok ülkemize yatırım yapmalarını sağlamak gerek.Devlet böyle büyük şirketlere vergi muafiyeti getirse bu şirketler sadece çalışanlarına para verse çok çok daha iyi olur diye düşünüyorum.Tabi bu işler çok kolay işler değil okulunu okumadım ama dilim döndüğünce aklım kestiğince en mantıklı olan şey bu olur.Zaten önemli olan ülkeye para girişi sağlamak.Gerisi zaten geliyor
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