Toshiba bellek bölümünü yabancı bir şirkete satabilir

Geçtiğimiz aylarda Toshiba ilk önce bellek bölümünün yüzde 20'sini satışa sunacağını açıklamış kısa bir süre sonra ise satışa konu olan kısmın bölümünün neredeyse tamamı olacağını dile getirmişti. Toshiba'nın bu açıklamalarının ardından Tayvanlı Foxconn ve Güney Koreli üretici SK Hynix ön plana çıksa da şirket ve Japon hükümeti, ülkedeki istihdamı korumak için bölümün yerel bir üreticiye satılması konusunda hemfikir olmuştu ancak yabancı üreticilerin teklifleri, bu düşünceyi değiştirebilir.





Rekor Teklifler, Şirketin Fikrini Değiştirebilir

Toshiba'nın bellek bölümünün 9 ile 12 milyar dolar arasında değere sahip olduğu tahmin ediliyordu ancak bölüme sahip olma konusunda oldukça istekli görünen Foxconn, SK Hynix ve ABD merkezli yonga üreticisi Broadcom, bölümü satın almak için 18 milyar dolara(2 trilyon yen) varan teklifler sundu. Geçtiğimiz yıl bir diğer Japon üretici Sharp'ı satın alırken yine Japon hükümetiyle zorlu görüşmeler yapan Foxconn'un yetkilileri de ikna edebilmek için 27 milyar dolara(3 trilyon yen)yakın ödeme yapabileceği de konuşuluyor.

Siyasi engelleri ortadan kaldırmak isteyen Hynix ise daha farklı bir yol izlemeyi planlıyor. Hynix'in Japon yatırımcılarla bir araya gelerek satışa onay verilmesi için argümanlarını sunacağı söyleniyor. Tabi bunlar henüz iddialardan ibaret ancak Foxconn'un, Toshiba'ya ait patentlerin kullanım hakkını da satın alarak bu patentlerle Çin'de üretim yapacağı düşüncesi hem Toshiba'yı hem de bellek teknolojisinin ülke için ''son derece önemli'' olduğunu açıklayan hükümeti endişelendirmiş durumda.

Japonya'da Üretime Devam Edilmesi Oldukça Önemli

Yetkililer için Hynix'in teklifi daha makul görünebilir zira Hynix içinde Japon yatırımcıların da bulunduğu bir ortaklıkla birlikte bellek bölümünün sahibi olacak ve Hynix'in tek başına bölümün yüzde 20'sinden fazlasını elde demeyeceği bu ortaklık ile üretim Japonya'da yapılmaya devam edecek. Şimdilik bu anlaşmanın gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise Hynix'in 18 milyar dolar ödeme yapabilecek bir konsorsiyum kuramamış oluşu.

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Broadcom ise şu an halihazırda bellek üretimi yapmadığı için rakiplerinin arasında bir adım öne çıkıyor. Toshiba'nın bölümüm Broadcom'a satarak hem bu alanda üretim yapan rakiplerine satarak onların güçlenmesi yerine bu alanda ilk kez iş yapacak olan bir şirkete devretmenin daha mantıklı olduğunu hem de tekelcilik karşıtı kurumların satın alımda yapacağı uzun inceleme sürecinin ortadan kalkacağını vurgulayan Broadcom, üretimin nerede devam edeceği sorusuna ise net bir cevap vermiş değil.

Tabi bu teklifler karşısında henüz net bir cevap vermeyen Toshiba'nın süreci hızlandırması gerekiyor zira şirketin ABD'de nükleer santral işlerinden sorumlu alt şirketi olan Westinghouse, geçtiğimiz hafta iflas istemişti. Toshiba her ne kadar ampulden televizyona nükleer santral işinden asansöre kadar 600'e yakın alanda faaliyet gösteriyor olsa da bellek bölümü şirketin en büyük gelir kaynağı ve bu bölümü satarak finansal durumunu bir an önce toparlamak istiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-10/foreign-bidders-said-more-aggressive-in-toshiba-chip-unit-sale