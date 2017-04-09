Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümünü satın alabilir

ABD'deki nükleer santral işlerinden milyarlarca dolar zarar eden Toshiba geçtiğimiz aylarda bellek bölümünü satışa çıkardığını duyurmuştu. Şirket henüz bu bölümün yeni sahibini belirlemiş değil ancak bunun yanında finansal durumunu toparlamak için TV işlerini de satmayı planlıyor. Potansiyel alıcılar yavaş yavaş ortaya çıkarken şirket, alıcıyı kısa sürede bulup gelecek mali yılın sonuna kadar bütün satış işleminin tamamlanmasını hedefliyor.
Toshiba bölüm için henüz bir fiyat biçmiş değil ancak Japonya'nın önde gelen medya organı Nikkei'ye göre bölümün tamamının birkaç yüz milyon dolara satılması bekleniyor. Bununla birlikte yine Nikkei'nin tahminlerine göre Toshiba'nın TV işini üstlenmek için iki şirket ön plana çıkmış durumda: Vestel ve Çinli Hisense Grubu.
Avrupa Pazarı İçin Anlaşmışlardı
1960 Yılında ülkedeki ilk yerli renkli televizyonu üreten Toshiba, bir süredir sadece Japonya'daki TV üretimine ağırlık verip yurt dışındaki faaliyetler için çeşitli şirketlerle lisans anlaşması imzalayarak marka kullanım hakkını satmıştı. Vestel de geçtiğimiz eylül ayında Toshiba ile anlaşma imzalayarak, Toshiba marka televizyonların üretimini ve Avrupa pazarındaki satışını üstlenmişti.
Geçtiğimiz yıl beyaz eşya birimini Çin'in Midea Grubu'na satan Toshiba'nın TV birimi 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 daha az satış yapmış ve yaklaşık 100 milyon dolar zarar etmişti.
http://asia.nikkei.com/Spotlight/Toshiba-in-Turmoil/Toshiba-planning-to-sell-TV-business?page=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
flatpanelshd.com/...
LG panelli Toshiba X97 OLED'de 14ms altında input lag değerine ulaşıldığı iddia edilmiş. Vestel fabrikalarında üretilse de Toshiba'nın kendi personellerinin de üretim sürecinde yer aldığını söylemiş HDTVTest...
Güzel bir haber bence.
geçtiğimiz dönemin parlayanları güney koreli markalar kalite anlamında yerlerde geziyor.
Eğer alırsa karlı bir is yapmış olur ve dünya pazarında toshiba markası ile satış yapmaya başlamış olur
Vestel kendi halkına uygun fiyatlı ürün satmıyor ki? Avrupadaki tvleri daha ucuz. Hal böyleylen, vestel alacağıma 3-5 daha ekler lg, samsung, hatta sony alırım diyorum hep. Bu durumda toshibayı alsa noolur? Elin amerikalısı, 2 bin usdye lg oled alırken, bn 2 bin tlye düzgün bir tv alamıyoken, beni çok enterese edemiyor. Ha, ülkem adına seviniyorum. Ama bunun tüketiciye mi zorluya mı faydası oluyor, tartışılır.
tr.wikipedia.org/...
Oldukça iyi mi? Dünya çapındaki durumu buyurun;
İyi felan değil. Bu konuda öncü firmalar şu anda Koreliler. Samsung ve LG 30+ domine etmiş dünya piyasasını. %3.8 mi iyi?!
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