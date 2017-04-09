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Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümünü satın alabilir

Bellek bölümünün ardından Toshiba televizyon bölümünü de satışa çıkardı. Japon medyasına göre potansiyel alıcılar arasında Çinli şirketler ve Vestel yer alıyor.
2 yıl
7,4b
1
50
Televizyonlar
Furkan Babur
Yazar
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ABD'deki nükleer santral işlerinden milyarlarca dolar zarar eden Toshiba geçtiğimiz aylarda bellek bölümünü satışa çıkardığını duyurmuştu. Şirket henüz bu bölümün yeni sahibini belirlemiş değil ancak bunun yanında finansal durumunu toparlamak için TV işlerini de satmayı planlıyor. Potansiyel alıcılar yavaş yavaş ortaya çıkarken şirket, alıcıyı kısa sürede bulup gelecek mali yılın sonuna kadar bütün satış işleminin tamamlanmasını hedefliyor.
Toshiba bölüm için henüz bir fiyat biçmiş değil ancak Japonya'nın önde gelen medya organı Nikkei'ye göre bölümün tamamının birkaç yüz milyon dolara satılması bekleniyor. Bununla birlikte yine Nikkei'nin tahminlerine göre Toshiba'nın TV işini üstlenmek için iki şirket ön plana çıkmış durumda: Vestel ve Çinli Hisense Grubu.

Avrupa Pazarı İçin Anlaşmışlardı 

1960 Yılında ülkedeki ilk yerli renkli televizyonu üreten Toshiba, bir süredir sadece Japonya'daki TV üretimine ağırlık verip yurt dışındaki faaliyetler için çeşitli şirketlerle lisans anlaşması imzalayarak marka kullanım hakkını satmıştı. Vestel de geçtiğimiz eylül ayında Toshiba ile anlaşma imzalayarak, Toshiba marka televizyonların üretimini ve Avrupa pazarındaki satışını üstlenmişti.
Geçtiğimiz yıl beyaz eşya birimini Çin'in Midea Grubu'na satan Toshiba'nın TV birimi 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 daha az satış yapmış ve yaklaşık 100 milyon dolar zarar etmişti. 

http://asia.nikkei.com/Spotlight/Toshiba-in-Turmoil/Toshiba-planning-to-sell-TV-business?page=1 Yorum Yaz
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java 2 yıl en beğenilen
Tv işi tamam alsınlarda asıl yarı iletken kısmının satışına girsinler bence... Ülkemiz için daha elzem bir durum bence...
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javaprof 2 yıl
inşallah inşallah ülker united biscuitsi alınca çok sevinmiştim. bunu yaparsak yabancı teknoloji sitelerinde adımız çıkar.bi de o bölümü alırsak toshiba nın tüm televizyon patentleri bize mi geçiyor acaba.bi de japonları severim türkiyeyle japonyayı bir adım daha yaklaştıracak bir girişim olur.
inşallah inşallah ülker united biscuitsi alınca çok sevinmiştim. bunu yaparsak yabancı teknoloji sitelerinde adımız çıkar.bi de o bölümü alırsak toshiba nın tüm...
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sniper23 2 yıl
Vestel firmasının Türkiye'de düşmanı çok, onlar şimdi yorum bölmesinde çıldırabilir.
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DeeepBlue 1 yıl
Vestel üretimli Toshiba OLED (X97) ve LED TV'lerin (U77, U67) duyuruları gerçekleştirilmiş: hdtvtest.co.uk/...
flatpanelshd.com/...

LG panelli Toshiba X97 OLED'de 14ms altında input lag değerine ulaşıldığı iddia edilmiş. Vestel fabrikalarında üretilse de Toshiba'nın kendi personellerinin de üretim sürecinde yer aldığını söylemiş HDTVTest...
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emrahsnr 1 yıl DeeepBlue
DeeepBlue
Vestel üretimli Toshiba OLED (X97) ve LED TV'lerin (U77, U67) duyuruları gerçekleştirilmiş: hdtvtest.co.uk/...
flatpanelshd.com/...

LG panelli Toshiba X97 OLED'de 14ms altında input lag değerine ulaşıldığı iddia edilmiş. Vestel fabrikalarında üretilse de Toshiba'nın kendi personellerinin de üretim sürecinde yer aldığını söylemiş HDTVTest...

Güzel bir haber bence.
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akmac 1 yıl
umarım bu satın alma gerçekleşir ve bir nevi teknoloji trasferinin ilk adımları atılır.
geçtiğimiz dönemin parlayanları güney koreli markalar kalite anlamında yerlerde geziyor.
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bjk_mustafa_bjk 2 yıl
İnadına yerli inadına vestel
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Birseyadam 2 yıl
Vestel'in amacı marka ismini satın alma ve toshibanin elinde bulunan patent ve teknoliji kendi bünyesine geçirme olarak algiliyorum. Yoksa amaç fabrika vs değildir diye düşünüyorum.
Eğer alırsa karlı bir is yapmış olur ve dünya pazarında toshiba markası ile satış yapmaya başlamış olur
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emrahsnr 2 yıl
Vestelin panel ürettiğini bilmiyordum. Benim bildiğim anakart ve birkaç parça üretiyor. Paneli dışardan alıyor.
Vestel kendi halkına uygun fiyatlı ürün satmıyor ki? Avrupadaki tvleri daha ucuz. Hal böyleylen, vestel alacağıma 3-5 daha ekler lg, samsung, hatta sony alırım diyorum hep. Bu durumda toshibayı alsa noolur? Elin amerikalısı, 2 bin usdye lg oled alırken, bn 2 bin tlye düzgün bir tv alamıyoken, beni çok enterese edemiyor. Ha, ülkem adına seviniyorum. Ama bunun tüketiciye mi zorluya mı faydası oluyor, tartışılır.
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mehmetgirgin 2 yıl
hisenseyi nasıl bilirsiniz ?
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smart1978 2 yıl
Radyasyonlu ulke aman dikkat ...
tr.wikipedia.org/...
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DeeD 2 yıl
saçma vergi fantazisi yüzünden hiç sevmediğim vestel markası. toshibanin tv patentlerini alip ülke içinde kaliteli paneller ile işlem yaparsa tüm düşmanılığım ortadan kalkar. bundan mutlu olurum. toshiba panel ve tv konusunda oldukça iyi benim gözümde.
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astegon 2 yıl DeeD
DeeD
saçma vergi fantazisi yüzünden hiç sevmediğim vestel markası. toshibanin tv patentlerini alip ülke içinde kaliteli paneller ile işlem yaparsa tüm düşmanılığım ortadan kalkar. bundan mutlu olurum. toshiba panel ve tv konusunda oldukça iyi benim gözümde.

Oldukça iyi mi? Dünya çapındaki durumu buyurun;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

İyi felan değil. Bu konuda öncü firmalar şu anda Koreliler. Samsung ve LG 30+ domine etmiş dünya piyasasını. %3.8 mi iyi?!
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babacan52 2 yıl
umarım alırlar patent konusunda da vestelin elini kuvvetlendirir ayrıca toshiba markasıyla "kaliteyi bozmadan, kullanıcı beklentilerini karşılayaraktan" dünya pazarında çok daha büyük işler başarabilirler.
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ø 2 yıl
güzel hareketler bunlar
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