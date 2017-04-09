Vestel, Toshiba'nın televizyon bölümünü satın alabilir

ABD'deki nükleer santral işlerinden milyarlarca dolar zarar eden Toshiba geçtiğimiz aylarda bellek bölümünü satışa çıkardığını duyurmuştu. Şirket henüz bu bölümün yeni sahibini belirlemiş değil ancak bunun yanında finansal durumunu toparlamak için TV işlerini de satmayı planlıyor. Potansiyel alıcılar yavaş yavaş ortaya çıkarken şirket, alıcıyı kısa sürede bulup gelecek mali yılın sonuna kadar bütün satış işleminin tamamlanmasını hedefliyor.

Toshiba bölüm için henüz bir fiyat biçmiş değil ancak Japonya'nın önde gelen medya organı Nikkei'ye göre bölümün tamamının birkaç yüz milyon dolara satılması bekleniyor. Bununla birlikte yine Nikkei'nin tahminlerine göre Toshiba'nın TV işini üstlenmek için iki şirket ön plana çıkmış durumda: Vestel ve Çinli Hisense Grubu.

Avrupa Pazarı İçin Anlaşmışlardı

1960 Yılında ülkedeki ilk yerli renkli televizyonu üreten Toshiba, bir süredir sadece Japonya'daki TV üretimine ağırlık verip yurt dışındaki faaliyetler için çeşitli şirketlerle lisans anlaşması imzalayarak marka kullanım hakkını satmıştı. Vestel de geçtiğimiz eylül ayında Toshiba ile anlaşma imzalayarak, Toshiba marka televizyonların üretimini ve Avrupa pazarındaki satışını üstlenmişti.

Geçtiğimiz yıl beyaz eşya birimini Çin'in Midea Grubu'na satan Toshiba'nın TV birimi 2016'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 daha az satış yapmış ve yaklaşık 100 milyon dolar zarar etmişti.

http://asia.nikkei.com/Spotlight/Toshiba-in-Turmoil/Toshiba-planning-to-sell-TV-business?page=1