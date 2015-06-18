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Toshiba, dahili Cortana tuşuna sahip yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

3 yıl
2,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Toshiba, dahili Cortana tuşuna sahip yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
 
Toshiba, geçtiğimiz gün burada detaylarına yer verdiğimiz gelişmeyi doğrular nitelikte hazırladığı yeni dizüstü bilgisayar modellerini kullanıcıların beğenisine sundu.
Bu doğrultuda yeni seride yer alan bütün Windows 10 işletim sistemli Toshiba dizüstü bilgisayarlara dijital asistan Cortana'ya hızlı erişim için özel bir tuş (F1yerinde) eklenmiş durumda. Bu tuş ile Cortana ile iletişim sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen Toshiba, aynı zamanda Cortana'nın aktif dinleme özelliğini de kapatarak batarya süresinde ciddi artış sağlayabiliyor.
Dahili Cortana butonu haricinde dizüstü bilgisayarların teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor. Satellite C serisi Toshiba'nın giriş seviyesi model gamını oluşturuyor ve 15-inç ya da 17-inç ekran boyutlarıyla geliyor. Gücünü Intel ya da AMD işlemcilerden alan ürünler, 8GB'a kadar RAM, 1 TB'a kadar HDD depolama ve dokunmatik ekran seçenekleri sunuyor ve 395$'dan başlayan fiyat etiketleriyle elde edilebiliyorlar.
Satellite L serisi Toshiba'nın ana ürün gamını oluşturuyor ve C serisi ile benzer olarak 15-inç ile 17-inç ekran boyutları kullanıcılara sunuluyor. C serisinden farklı olarak daha güçlü Intel ya da AMD işlemcileri kullanan L serisi, 16GB'a kadar Ram ile Full HD ekran gibi detaylar yanında ekstra ödemelerle arka aydınlatmalı klavye, Skullcandy ses sistemi, 4K HDMI çıkışı gibi özellikler kazanabiliyor. Toshiba L serisi için fiyatlar 15-inç versiyonda 530$'dan, 17-inç versiyonda ise 570$'dan başlıyor.
Toshiba, dahili Cortana tuşuna sahip yeni Windows 10 dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
 
Satellite S serisi direkt olarak Intel işlemciler üzerine kuruluyor. İhtiyaca bağlı olarak harici Nvidia grafik birim sunan seri, 16GB Ram, 2TB HDD ya da SSD kurulumu ve Core i7 işlemci gibi detaylar taşırken, ekran çözünürlüğü 15-inç ile 17-inç modeller için 1600x1900 piksel, 1920 x 1080 piksel ya da 4K seviyesinde tercih edilebiliyor. Alüminyum tasarım ile hazırlanan S serisi için fiyatlar 15-inç versiyonda 720$'dan, 17-inç versiyonda ise 875$'dan başlıyor.
Fusion Serisi 360 derece hareketli ekran menteşesi ile diğerlerinden ayrılıyor ve böylece tablet formunda kullanım elde edilebiliyor. Sadece 15-inç ekran boyutu yer alan seri, gücünü Intel Core i5 ya da i7 işlemcilerden, 12GB'a kadar Ram miktarından ve HDD veya SSD birimlerinden alıyor. L serisi ile benzer olarak aydınlatmalı klavye, Skullcandy ses sistemi, 4K HDMI çıkışı gibi ekstralar sunabilen seri, fiyat olarak 650$'dan başlıyor.
Toshiba'nın yeni dizüstü bilgisayar modelleri Temmuz ayı içerisinde satışa çıkıyor.

http://www.engadget.com/2015/06/18/toshiba-windows-10-laptops-cortana-button/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl
o tuşu yerinden sökerim.sevmiyorum senle konuşan cihazları :) telefonda da devreden çıkardım zaten
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footbomer7 3 yıl
Arkadaşlar Toshiba'nın Windows 10'lu notebookları ne zaman satışa sunulur acaba? Bu konuda bilgisi olan var mı?

P50-B-116 almayı düşünüyorum, bilgisayarım eskidi artık ve sorun çıkarmaya başladı. Bir an önce almam lazım.
Ama işte yeni Windows 10'lu pcler hemen çıkar mı? Bir de performanslı modeller mi çıkar yoksa daha mobiliteye önem veren modeller mi?

Bilgisi olan varsa paylaşırsa çok sevinirm.
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MrKemal17 3 yıl
Harman Kardon gitmiş, Skullcandy gelmiş.
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khytr89 3 yıl
chip yazalı 3 gün oldu.. donaımhabere yeniden yapılanma şart
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SerkanS10 3 yıl
güzel duruyor.
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Basteryus 3 yıl khytr89
Yanlız cihazlar yeni duyuruldu, bikaç gün önce Cortana tuşu olacağı söyleniyodu sadece
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Angel of the Lord 3 yıl
Baska bir isletim sistemi kurunca o tus islevsiz kaliyor sanirsam.
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津波 3 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord

Baska bir isletim sistemi kurunca o tus islevsiz kaliyor sanirsam.

Laptopda işlevsiz kalan bir tuş görmedim daha.
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