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Toshiba dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu: EXCERIA

7 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Toshiba dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu: EXCERIA
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Teknoloji sektörünün büyük isimlerinden Toshiba, dünyanın en hızlı hafıza kartları olarak nitelendirdiği EXCERIA serisi hafıza kartlarını duyurdu. Toshiba'nın Type 1, Type 2 ve Type HD olarak 3 farklı sınıfta üreteceği hafıza kartları farklı okuma/yazma hızları vaadediyor.


 Toshiba EXCERIA Tpye HD serisi kartlar, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere 3 farklı kapasitede 90 MB/s okuma ve 30 MB/s yazma hızı vaadediyor. EXCERIA HD serisi hafıza kartları Nisan ve Mayıs aylarında satışa sunulacak.
EXCERIA Type 2 sınıfındaki SD kartlar, 16GB,32 GB ve 64 GB olmak üzere yine 3 farklı kapasiteye sahipken bu seride okuma hızının 95 MB/s yazma hızının da 60 MB/s olacağı belirtiliyor. Type 2 serisi SD kartlar Ağustos ayında satışa sunulacak.
EXCERIA Type 1 kartları ise hem serinin hem de dünyanın en hızlı SD kartları olma özelliğini taşıyor zira 8GB, 16 GB ve 32 GB kapasitelerine sahip olan bu kartlar kullanıcılara 95 MB/s okuma ve 90 MB/s yazma hızları sunuyor. Toshiba'nın Type 1 olarak sınıflandırdığı EXCERIA serisi SD kartları Temmuz ayında raflardaki yerini alacak.
Toshiba dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu: EXCERIA
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Toshiba dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu: EXCERIA
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brev 7 yıl
Hızlar oldukça tatminkar.Uçmuşlar baya...Bakalım fiyat tuzlu olsa gerek.
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Mellkor 7 yıl
Buna benzer teknolijileri daha once DH da gorduk duyduk inceledik. Iyi olduklari kadar fiyatlarida yuksek. Son kullanici da anca profesyonel kullanicilara hitap ediyor. Normal bir kullanici en asagi 400$ dan baslaya bu kartlara pek bakmaz herhalde
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sertacarslan 7 yıl
Lath.Crusader

micro sd sini de yaparlar umarım da telefonlarda kullanırız...


Telefon desteklemedikten sonra ne işe yarar ki. Evo3D'de class10 kartımı class2 olarak kullanıyorum
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LORDTEK 7 yıl
aragorn22
micro sd mi bunlar

hayır SD bunlar.
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Lath.Crusader 7 yıl
micro sd sini de yaparlar umarım da telefonlarda kullanırız...
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Normandia_06 7 yıl
Windows7 kaç dakika da kurulur buna :D pc açılışı kapanışı hızlanır mı :D
cep telefonuma taksam windows 7 kullanabilirmiyim cepte :D melodi nasıl atılır bu kartlara sınıfta kankilerlerle çekildiğimiz resimler daha net çıkar mı :D NOT:bunu yazan liseli :D
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eeevrim 7 yıl
nikon D800 ün varsa bundanda 1 tane olmali 36 mp raw dosyalara anca bu Sd kartlar seri cekimde dayanir
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aragorn22 7 yıl
micro sd mi bunlar
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mav1li 7 yıl
Toshiba en hızlıymış. Daha yeni duyurmuş. lol
ebay.com/...
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janparey 7 yıl
Mesela bir harddisk kutusu içinde köntrolcü kalitesine göre hızlar gayet fark edebiliyor.ama söz konusu sd kartlar iken,diğer disklerden farklı olarak içine ne koyuyorlar ki bu hızlara ulaşıyor merak ediyorum.
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Kelâg 7 yıl
90mb/sn, yuh.
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DH Misafiri 7 yıl
Uçmak gerçekten bu olsa gerek :D
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sound_of_silence! 7 yıl
işletim sistemi kurulur bunlara bide raid yapılsa
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