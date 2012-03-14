Toshiba dünyanın en hızlı SD kartlarını duyurdu: EXCERIA

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Teknoloji sektörünün büyük isimlerinden Toshiba, dünyanın en hızlı hafıza kartları olarak nitelendirdiği EXCERIA serisi hafıza kartlarını duyurdu. Toshiba'nın Type 1, Type 2 ve Type HD olarak 3 farklı sınıfta üreteceği hafıza kartları farklı okuma/yazma hızları vaadediyor.
Toshiba EXCERIA Tpye HD serisi kartlar, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere 3 farklı kapasitede 90 MB/s okuma ve 30 MB/s yazma hızı vaadediyor. EXCERIA HD serisi hafıza kartları Nisan ve Mayıs aylarında satışa sunulacak.
EXCERIA Type 2 sınıfındaki SD kartlar, 16GB,32 GB ve 64 GB olmak üzere yine 3 farklı kapasiteye sahipken bu seride okuma hızının 95 MB/s yazma hızının da 60 MB/s olacağı belirtiliyor. Type 2 serisi SD kartlar Ağustos ayında satışa sunulacak.
EXCERIA Type 1 kartları ise hem serinin hem de dünyanın en hızlı SD kartları olma özelliğini taşıyor zira 8GB, 16 GB ve 32 GB kapasitelerine sahip olan bu kartlar kullanıcılara 95 MB/s okuma ve 90 MB/s yazma hızları sunuyor. Toshiba'nın Type 1 olarak sınıflandırdığı EXCERIA serisi SD kartları Temmuz ayında raflardaki yerini alacak.
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Telefon desteklemedikten sonra ne işe yarar ki. Evo3D'de class10 kartımı class2 olarak kullanıyorum
hayır SD bunlar.
cep telefonuma taksam windows 7 kullanabilirmiyim cepte :D melodi nasıl atılır bu kartlara sınıfta kankilerlerle çekildiğimiz resimler daha net çıkar mı :D NOT:bunu yazan liseli :D
ebay.com/...