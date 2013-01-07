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Toshiba geliştirdiği bir adaptör ile TransferJet teknolojisini Android'li cihazlara taşıyacak

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yakın kablosuz veri aktarım teknolojisi TransferJet, Toshiba'nın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni adaptörü sayesinde yakında Android işletim sistemli akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilecek. 2008'de oluşturulan bir şirketler birliği tarafından desteklenen ve halihazırda 30'dan fazla firmanın benimsediği TransferJet teknolojisi, NFC ile karşılaştırılıyor olsa da günümüz mobil aygıtlarının önemli bir kısmında mevcut olan 424Kbit/saniye hızında aktarım sunan yakın alan iletişimleri teknolojisinden çok daha farklı amaçlarla kullanılmak üzere geliştirildi. 560Mbit/saniye hızında veri iletimi sağlayan Sony'nin geliştirdiği bu bilgi alışverişi yöntemi, kablosuz şarj istasyonlarıyla bütünleştirilerek hem veri hem de güç transferi gerçekleştirebilmeyi mümkün kılıyor.
Düşük güç harcayarak ses, video aktarımı, veri senkronizasyonu ve hızlı dosya alışverişi sağlayan teknolojinin Sony tarafından geçen yıl duyurulan çiplerle akıllı telefon gibi mobil aygıtlarda hızla yaygınlaşması bekleniyordu. Ancak şimdiye kadar piyasaya sürülen TransferJet destekli ürünlerin büyük çoğunluğu yalnızca Asya'daki tüketicilerle buluşturuldu. Bu duruma çözüm getirmeyi uman Toshiba, TJM35420MU model numaralı adaptörüyle bu teknolojiyi donanımsal desteğe sahip olmayan Android 3.x Honeycomb ve Android 4.x Ice Cream Sandwich & Jelly Bean işletim sistemli cihazlara getirmeyi planlıyor. Bir dakikalık yüksek çözünürlüklü bir videoyu 3 saniyede aktarabilen bu aksesuar, 2,500 Japon Yeni (~51TL) fiyat etiketiyle Mart ayında satışa sunulacak. Android platformu için hazırlanan TransferJet desteği sağlayan adaptör Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te katılımcıların beğenisine sunulacak.

http://news.mynavi.jp/news/2012/12/28/001/index.html Yorum Yaz
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