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Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti

Toshiba hisseleri, 2015'teki kriz, kredi notu düşürülmesi ve daha bir çok olaydan dolayı çok düşük değerlere inmişti. Bu sabah Tokyo borsasından iyi haber geldi. Detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Toshiba hisseleri, uzun bir süredir sıkıntılı durumdaydı. 2015'te patlak veren mali kayıt krizinde Toshiba'nın hisse değerlerini yükseltmek için gerçek dışı kayıtlar tuttuğu ortaya çıkmış ve şirkette 3 başkan istifa etmişti. Japonya Menkul Kıymetler ve Ticaret Komisyonu, Toshiba'nın Mart 2014'ten sonraki üç mali yıl içinde gelirlerini 40 milyar yen yani 1.21 milyar TL civarında şişirdiğini iddia ediyor. 
Bu krizin sonucu olarak Toshiba, rekor seviyede zarar etmiş, çok sayıda çalışanını işten çıkarmış ve çeşitli şirketlerini satmak zorunda kalmıştı. Yakın zamanda ise Toshiba'nın ABD'de satın aldığı nükleer santralin yanlış fiyatlandırıldığı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda hisseler yine büyük düşüşler yaşamıştı (Konuyla ilgili haberimizi aşağıda okuyabilirsiniz.). Bu gibi çeşitli olaylar sonucu, Toshiba hisseleri uzun süredir düşüşteydi. Şimdi ise şirket için sevindirici bir haber geldi.
İlk işlemlerde %6.9 kadar düşüş yaşayan Toshiba hisseleri sonradan Tokyo saati ile 11.13'te, %2.3'lük yükseliş göstererek 289.6 yen (8.8 TL) seviyesine çıktı. Tokai Tokya Menkul Kıymetler'den analist Masahiko Ishino'ya göre hisselerin yükselişe geçmesinin nedeni, yatırımcıların Toshiba hakkındaki pozitif gelişmelere (örneğin yarıiletken sektörü) odaklanmaya başlamış olması. Yarıiletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, Wells Fargo & Co.'nun bu sektörde 2017 yılında yükseliş beklentisini açıklamasıyla beraber tüm dünyada artış gösterdi.
Analist Ishino'nun raporuna göre Toshiba hakkında bir süre daha olumsuz haberler çıkması muhtemel ancak yatırımcılardaki Toshiba'nın batacağı korkusu azalmaya başladığında hisse fiyatları düzelecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-04/toshiba-shares-recover-from-early-plunge-on-accounting-report Yorum Yaz
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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
Toshiba her zaman sevdiğim ve saygı duyduğum bir marka olmuştur. Umarım üzerindeki ölü toprağını atar ve kendisini daha çok görmeye başlarız..
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SEO-Uzmanı 2 yıl
çalışmak ibadetin yarısı ise ;
biz çalışma işinin bile yarısını yapamıyoruz
ve buna göre japonlar cennetlik be usta !
la bi işide doğru yapın lo
başında durmadan kimse adam gibi iş yapmıyor bu ülkede !
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Technotronic 2 yıl
Japon firmalarına her zaman sempatim vardır .İşçilik kalite anlamında iyiler.
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ERIKCI 2 yıl en beğenilen
Toshiba her zaman sevdiğim ve saygı duyduğum bir marka olmuştur. Umarım üzerindeki ölü toprağını atar ve kendisini daha çok görmeye başlarız..
Yanıtla +8
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