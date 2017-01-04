Toshiba hisseleri zorlu bir dönemden çıktı ve yükselişe geçti

Toshiba hisseleri, uzun bir süredir sıkıntılı durumdaydı. 2015'te patlak veren mali kayıt krizinde Toshiba'nın hisse değerlerini yükseltmek için gerçek dışı kayıtlar tuttuğu ortaya çıkmış ve şirkette 3 başkan istifa etmişti. Japonya Menkul Kıymetler ve Ticaret Komisyonu, Toshiba'nın Mart 2014'ten sonraki üç mali yıl içinde gelirlerini 40 milyar yen yani 1.21 milyar TL civarında şişirdiğini iddia ediyor.

Bu krizin sonucu olarak Toshiba, rekor seviyede zarar etmiş, çok sayıda çalışanını işten çıkarmış ve çeşitli şirketlerini satmak zorunda kalmıştı. Yakın zamanda ise Toshiba'nın ABD'de satın aldığı nükleer santralin yanlış fiyatlandırıldığı ortaya çıkmış ve bunun sonucunda hisseler yine büyük düşüşler yaşamıştı (Konuyla ilgili haberimizi aşağıda okuyabilirsiniz.). Bu gibi çeşitli olaylar sonucu, Toshiba hisseleri uzun süredir düşüşteydi. Şimdi ise şirket için sevindirici bir haber geldi.

İlk işlemlerde %6.9 kadar düşüş yaşayan Toshiba hisseleri sonradan Tokyo saati ile 11.13'te, %2.3'lük yükseliş göstererek 289.6 yen (8.8 TL) seviyesine çıktı. Tokai Tokya Menkul Kıymetler'den analist Masahiko Ishino'ya göre hisselerin yükselişe geçmesinin nedeni, yatırımcıların Toshiba hakkındaki pozitif gelişmelere (örneğin yarıiletken sektörü) odaklanmaya başlamış olması. Yarıiletken sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisseleri, Wells Fargo & Co.'nun bu sektörde 2017 yılında yükseliş beklentisini açıklamasıyla beraber tüm dünyada artış gösterdi.

Analist Ishino'nun raporuna göre Toshiba hakkında bir süre daha olumsuz haberler çıkması muhtemel ancak yatırımcılardaki Toshiba'nın batacağı korkusu azalmaya başladığında hisse fiyatları düzelecek.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-04/toshiba-shares-recover-from-early-plunge-on-accounting-report